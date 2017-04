Chystaný Moto Z2 Play: Takto by mal vyzerať, toto má ponúknuť

Novinka bude zrejme predstavená v polovici tohto roka.

Lenovo má v rámci značky Moto okrem iných zariadení (napríklad Moto Z2 Force) predstaviť aj smartfón Moto Z2 Play. Aktuálne sa na webe objavil uniknutý render tohto smartfónu, ktorý zobrazuje prednú i zadnú stranu telefónu. Na tému upozorňuje web Fonearena.com.

Moto Z2 Play by mal ponúknuť podobný dizajn ako Moto Z. Chýbať nebude snímač odtlačkov prstov, 16-pinový MotoMod konektor či dvojtónový LED blesk pre prednú kameru/fotoaparát. Očakávať možno i kovovú unibody konštrukciu.

1 fotografia v galérii Moto Z2 Play (zdroj: technobuffalo.com)

Z pohľadu technických parametrov, očakáva sa použitie 5,5-palcového displeja s Full HD rozlíšením. V útrobách možno nájdeme čipset Qualcomm Snapdragon 626 (2,2 GHz) párovaný so 4 GB RAM.

Príchod Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto C aj Moto C Plus možno očakávať v priebehu druhého či tretieho kvartálu tohto roka.