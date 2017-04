Huawei P10 Lite dostal nové farebné prevedenie

Telefón sa ponúka na európskom trhu.

Čínska spoločnosť Huawei nedávno (v Európe) pomerne v tichosti uviedla do predaja svoj smartfón P10 Lite. Mal by predstavovať takzvanú odľahčenú verziu vlajkových lodí P10 a P10 Plus.

Huawei P10 Lite príde čoskoro, poznáme cenu aj parametre Novinka síce nebola predstavená na MWC 2017, no má sa objaviť v predaji čoskoro.

Kým pôvodne bol smartfón oznámený len v čiernom, bielom a zlatom farebnom prevedení, teraz pribúda ďalšia farba. Ide o modrú „Shimmer Blue“, uvádza web Gizmochina.com.

Samotné technické parametre sa nemenia. Opäť tak získame 5,2-palcový Full HD displej, čipset Kirin 655, 4 GB RAM či 12-megapixelový fotoaparát. Batéria má kapacitu 3 000 mAh.

Orientačná cena P10 Lite sa pohybuje okolo 350 eur.