Predaj repasovaných Galaxy Note 7 môže začať už koncom júna. Budú oveľa lacnejšie

Okrem iného majú mať upravené kusy batériu s menšou kapacitou.

Smartfóny Galaxy Note 7 začne údajne Samsung v Južnej Kórei znovu predávať koncom júna. Cena zariadenia má pritom byť oproti pôvodnej sume znížená o zhruba 235 eur, čo by znamenalo výslednú cenu asi 600 eur. Téme sa venoval web Android Authority.

Opätovný predaj smartfónov však Samsung oficiálne pripustil už skôr. Motiváciou má byť napríklad šetrnosť voči životnému prostrediu či menej komplikácií s úradmi, ktorým by sa likvidácia obrovského množstva zariadení príliš páčiť nemusela. Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom článku.

Zatiaľ ale nevieme, či bude spoločnosť opravené kusy predávať aj na Slovensku, tobôž nie, za akú cenu. Minimálne v prípade Južnej Kórey by sa však repasované zariadenia mali volať Galaxy Note 7R a miestni by mali mať možnosť získať ich od všetkých veľkých operátorov.

Zmenšená batéria aj nový Android?

Okrem toho, že kusy budú opravené priamo Samsungom, ale stojí za zmienku aj menšia batéria, konkrétne s kapacitou 3 200 mAh (pôvodný akumulátor modelu mal 3 500 mAh). Hovorí sa takisto o predinštalovanom Androide 7.0 Nougat s nadstavbou Samsung Experience, známou aj pod starým názvom TouchWiz.

Na záver dodajme, že Galaxy Note 7 bol pre Samsung naozaj dôležitým krokom vpred. Bol to napríklad prvý smartfón spoločnosti, ktorý mal konektor USB Type-C a snímač dúhovky. V recenziách si model takisto vyslúžil celkom slušné hodnotenie a nebolo by preto veľkým prekvapením, ak by sa repasované kusy, navyše za zníženú cenu, predávali naozaj dobre.