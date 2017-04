Test Samsung Galaxy S8: Úplne iný smartfón

ODPORÚČAME Aj keď Samsung natlačil do nových modelov zopár nových funkcií, najviac pozornosti púta ich dizajn.

Ak by sme náhodne vybrali 15 modelov od Samsungu za posledných zopár rokov, na prvý pohľad by ich vedel správne identifikovať iba skutočný fanúšik značky. Charakteristické krivky spolu s notoricky známym domovským tlačidlom pod displejom vydržali na trhu riadne dlho, teraz však nastal čas na zmenu. A to poriadnu. Galaxy S8 a S8+ sú malou dizajnovou revolúciou.

Podrobný test novinky od Samsungu sme priniesli ešte minulý týždeň. Dnes testujeme menší model S8.

Lákavé nič

Všade displej: Ako môže smartfón vyzerať lákavo, keď na jeho prednej strane nenájdeme v podstate nič, iba displej? Nuž, práve v tom je ten trik. Zaoblený tvar displeja dokonale ladí s krivkami celého telefónu a takmer neviditeľné okraje sú stále mobilnou exotikou. Suma sumárum, nech toto vytiahnete hocikde, očakávajte zvedavé pohľady. Platí to zhodne pre menšiu S8 aj pre väčšiu S8+.

26 fotografií v galérii Takmer celú prednú stranu zaberá displej

Z lopaty je lopatka: Takáto koncepcia nesie so sebou výhody aj po praktickej, nie iba estetickej stránke. Galaxy S8 rozmermi iba o malý kúsok prerastá napríklad taký Huawei P10, ktorý má uhlopriečku displeja iba 5,1 palca. Sám má pritom takmer šesť palcov. Ten rozdiel je papierovo aj prakticky obrovský. Displej je natiahnutý do výšky, vďaka čomu sa na ňom veľmi dobre píše a celkovo je manipulácia s mobilom pohodlnejšia. Z tohto bude nový trend a my sa naň už tešíme.

26 fotografií v galérii Veľký displej a pritom znesiteľné rozmery. Tak sa nám to páči

Lesklá gorila: Zadná strana už novými nápadmi nesrší. Škoda, že S8 neprišla s nejakou zaujímavou povrchovou úpravou, ale stavila na trochu opozerané a neveľmi praktické sklo. Je síce spevnené (Gorilla Glass 5), to ho ale neochráni pred záplavou odtlačkov už pár minút po rozbalení.

26 fotografií v galérii Zadná strana je lesklá, pripravte sa na odtlačky

O tlačidlo viac: Prehliadka okrajov odhalí USB-C konektor v spodnej časti, ale aj jedno nové tlačidlo. Pod ovládačmi hlasitosti na ľavej strane sa objavil nový kláves, ktorý nemá nič spoločné s odomykaním či zamykaním displeja. Štandardne spúšťa nového asistenta menom Bixby. Kórejská obdoba Siri sľubuje, že sa bude učiť správanie používateľa a uľahčovať mu tak používanie systému. Zatiaľ funguje iba v obmedzenej podobe a Samsung s uvedením plnej verzie mešká, určite si preto v budúcnosti nenecháme ujsť dlhodobejšie testovanie.

26 fotografií v galérii Zámok displeja je umiestnený vpravo, tlačidlo na ľavej strane slúži pre asistenta Bixby

Nesmúťte za tlačidlom

Šikovné virtuálne tlačidlá: Fakt, že sa Samsung zbavil hardvérového tlačidla pod displejom, by mohol vyvolávať nostalgiu. No nevyvoláva. Jeho funkcia úplne nezmizla, displej je v týchto miestach citlivý na tlak a mobil sa tak dá oživiť bez nutnosti siahať po klávesoch na boku.

26 fotografií v galérii Senzor odtlačkov sa presunul dozadu

Sťahovanie ovládačov: Jedinú nevýhodu tejto zmeny vidíme v presune snímača odtlačkov na zadnú stranu. Prst naň nedopadá úplne prirodzene, je potrebné sa za senzorom “načahovať”. Navyše je umiestnený hneď vedľa šošovky foťáku, ktorá nie je vyvýšená nad okolitý povrch. Nezabudnite ju pred každým fotením očistiť. Faktom ale je, že v menšej S8 je snímač odtlačkov podstatne lepšie použiteľný než vo väčšom S8+, kde je strašne vysoko. Viac sme o tom písali vo veľkom teste.

26 fotografií v galérii Snímač odtlačkov pozná aj takéto jednoduché gesto. Odomykať sa dá aj snímaním sietnice či rozpoznávaním tváre, je to však menej praktické

Famózny displej: Samsungu Galaxy S8 a S8+ by sme bez mihnutia oka udelili všetky možné ocenenia za kvalitu displeja. Zatiaľ sa im nemôže rovnať žiadny z konkurentov, či už hovoríme o LG, Apple alebo čomkoľvek čínskom. Svoju zásluhu má na tom aj zakrivenie, výrobca sa stále spolieha na pridanú funkcionalitu takzvaného bočného panela. Už to však nepreháňa tak, ako v starších modeloch Edge a to je dobré. Pripomíname, že 5,8-palcový Super AMOLED panel ponúka rozlíšenie až 1 440 x 2 960 bodov.

26 fotografií v galérii Zakrivenie displeja nie je iba dekoračné - Always On Display využíva schopnosti technológie AMOLED

Farby sú bezchybné, zrejme sme sa vyhli várke kusov s červeným nádychom. Nestrácajú sa ani pri nakláňaní a panel je veľmi dobre čitateľný aj na dennom svetle. AMOLED technológia umožňuje opäť použiť funkciu Always On Display, kedy ostávajú rozsvietené iba tie body, ktoré sú potrebné napríklad na zobrazenie času či notifikácií. Netradičného pomeru strán sa netreba obávať. Pokiaľ nejakej z doinštalovaných aplikácií nevyhovuje, je možné spustiť ju v štandardnom režime 16:9.

Žiadne gigabajty navyše: Samsung to s hardvérovými špecifikáciami príliš nepreháňa, operačná pamäť RAM má rozumnú kapacitu 4 GB. Ani priestor pre dáta o veľkosti 64 GB nie je rekordný, je však rozšíriteľný pamäťovkami o ďalších 256 GB. Čipset zvučnejšieho mena Snapdragon 835 dostáva iba model pre americký trh, do Európy výrobca vyslal Exynos 8895 Octa. Nemusíte sa cítiť ukrátení, verte, že mu môžete smelo nakladať a zvládne akúkoľvek modernú appku.

Celkom nový systém: Samsung si vzal nový Android 7.0 pekne do parády a z pôvodného systému tak veľa neostalo. To často neveští nič dobré, v tomto prípade ale dávame palec nahor. Systém sa vydaril ako po grafickej, tak aj po funkčnej stránke. Navyše je veľmi dobre odladený, nestretli sme sa so žiadnymi reštartmi či mrznutím.

Systému sme sa už podrobnejšie venovali v rozsiahlom teste modelu Galaxy S8+. Určite si ho nenechajte ujsť, nájdete ho na tomto odkaze.

26 fotografií v galérii Samsung zmenil Android 7.0 na nepoznanie

Bude mu chýbať druhá šošovka?

Foťák sa nezmenil: Parametre foťáku sa v porovnaní s minuloročným modelom nezmenili. Fotky snímame v maximálnom rozlíšení 12 Mpx pri veľmi slušnej svetelnosti f/1.7. K dispozícii máme aj optickú stabilizáciu obrazu. Takéto niečo sa iba ťažko vylepšuje, fotky sú stále vynikajúce a dlho im budete hľadať súpera.

26 fotografií v galérii Foťák ponúka aj manuálny režim

Konkurencia nespí: Ak by sa ale Samsung rozhodol pridať na zadnú stranu druhú šošovku, nesťažovali by sme sa. Huawei či LG už dokázali, že sa takýmto spôsobom dá dopracovať k veľmi pekným výsledkom. V Galaxy S8 sa musíme uspokojiť so zopár farebnými filtrami a infantilnými efektmi využívajúcimi rozšírenú realitu. Video zhotovujeme v maximálnom rozlíšení 4K pri 30 snímkach za sekundu. Pokiaľ sa uspokojíte s HD rozlíšením, mobil ponúkne aj spomalené zábery do 240 fps.

26 fotografií v galérii Samsung Galaxy S8: Testovacia snímka

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Deň a dosť: Už sme mali možnosť vidieť, že Samsung dokáže vyrobiť batériu so slušnou kapacitou. V prípade Note 7 to ale nedopadlo najslávnejšie, preto sa tentokrát inžinieri trochu krotili. Akumulátor o kapacite 3 000 mAh nepotiahne dva dni, reálny je jeden deň bez nabíjačky. Výhodou je aspoň rýchle nabíjanie. Z nuly na sto to trvá približne hodinu a pol.

Menší alebo väčší? Samsung tento rok pri príprave svojich top modelov nešpekuloval a pripravil iba dve veľkostné verzie. Nič viac, nič menej. Oba telefóny sú pritom rovnaké („plusko“ má iba trošku väčšiu baterku), výrobca sa vyhol akýmkoľvek špekuláciám s výbavou, výkonom, pamäťami atď. Menší S8 a väčší S8+ sú preto rovnocenné vo všetkých smeroch, líšia sa naozaj iba rozmermi. Tento rozdiel je pritom úplne kľúčový. S8+ je oproti S8 skutočne výrazne väčšia, čo rozhodne nemusí vyhovovať každému. Kým S8 má takú „štandardnú“ veľkosť, pri S8+ môžeme hovoriť o nadpriemere. Každému záujemcovi o väčší model rozhodne odporúčame osobné vyskúšanie niekde v kamennej predajni. Nám v redakcii sa po skúsenostiach viac pozdával menší model. Väčší displej síce nikdy nie je na zahodenie, ale pri bežnom používaní vyhrávajú celkovo menšie rozmery smartfónu.

Hodnotenie: Drahý špás

Samsung opäť vyrobil telefóny, ktoré sú síce pekelne drahé, no aj tak o záujemcov nebudú mať núdzu. Práve naopak, vďaka poriadnemu osvieženiu dizajnu priťahujú pohľady vari viac, než kedykoľvek pred tým. Ak nemáte hlboko do peňaženky a Galaxy S8 či S8+ sa vám páčia, smelo do toho. Drobné ergonomické nedostatky ako nešťastne umiestnený senzor odtlačkov či lesklá zadná strana sa dajú prepáčiť.

Veľký krok dopredu ale urobila tento rok aj konkurencia. Menší Galaxy S8 stojí 799 eur, čo je suma, za ktorú môžete mať nielen iPhone 7 (Plus), ale aj akýkoľvek iný telefón s Androidom. Za úvahu stojí Huawei P10 (Plus), HTC U Ultra a čoskoro aj LG G6.

V skratke Kľúčový model Samsungu pre rok 2017 sa fakt vydaril. Dizajnová obmena znamená tentoraz viac ako zopár funkcií navyše, Galaxy S8 vyzerá fantasticky.



Pochvalu si zaslúži aj dobre odladený systém či kvalitný fotoaparát. Výkon je bez kompromisov a systém výrobca dobre vyladil. Pripraviť si ale treba nemalý obnos peňazí. Dôležité prednosti Originálny dizajn

Znesiteľné rozmery

Výkonný hardvér

Odladený systém

Kvalitný fotoaparát Hlavné nedostatky Vysoká cena

Asistent Bixby zatiaľ nie je naplno využiteľný

Neprakticky umiestnený senzor odtlačkov

Názov zariadenia Samsung Galaxy S8 Rozmery 148,9 x 68,1 x 8 mm Hmotnosť 155 g Uhlopriečka displeja 5,8 palca Technológia a rozlíšenie displeja Super AMOLED, 1 440 x 2 960 bodov (570 ppi) Čipset Exynos 8895 Octa Procesor 8-jadrový (4 jadrá 1,7 GHz, 4 jadrá 2,3 GHz) Grafické jadro Mali-G71 MP20 Operačná pamäť RAM 4 GB Priestor pre dáta 64 GB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 1 SIM Podpora LTE Áno, Cat16 Hlavný fotoaparát 12 Mpx, f/1.7, OIS Sekundárny fotoaparát 8 Mpx, f/1.7 Operačný systém Android 7.0 Nougat, nadstavba TouchWiz Orientačná cena s DPH 799 eur