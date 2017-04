Samsung Galaxy S8 má plávajúce tlačidlo. Zrejme kvôli vypaľovaniu displeja

Výrobca nechce riskovať možné problémy. Vyhol sa im jednoducho.

Používatelia najnovších vlajkových lodí juhokórejského Samsungu si všimli zaujímavé správanie – softvérové domovské tlačidlo sa pomaly pohybuje okolo svojej pozície. Upozornil na to The Verge s odvolaním sa na holandský web GalaxyClub.nl.

Hoci to výrobca oficiálne nepotvrdil, zjavne by malo ísť o ochranu proti prípadnému „vypáleniu“ obrazu na OLED paneli. K nemu môže dôjsť pri trvalom zobrazení statickej snímky. V prípade Galaxy S8 a S8+ je takýmto potenciálne kritickým bodom práve softvérové tlačidlo Domov, ktoré po dlhých rokoch nahradilo fyzické tlačidlo. Na paneli sa totiž môže zobrazovať aj pri zablokovanom displeji v režime Always On.

1 fotografia v galérii Pohyb si voľným okom takmer nevšimnete (zdroj: GalaxyClub.nl)

Samsung zrejme v rámci prevencie prišiel s jednoduchým riešením. Tlačidlo nenápadne pláva okolo stredovej polohy a postupne sa tak pohybuje v malom rozpätí niekoľkých pixelov.

Nové vlajkové lode Samsung predstavil len pred pár týždňami. Odvtedy sme mali možnosť v redakcii oba modely vyskúšať. Prečítať si tak môžete recenziu ako menšieho Galaxy S8, tak i Galaxy S8+.

