Test Huawei P10 Plus: Väčší, lepší, drahší

Politika, ktorú priniesol Apple s iPhonom 6, sa osvedčila. Ponúknuť vlajkovú loď v dvoch veľkostiach je rozumné, gigantické uhlopriečky totiž nevyhovujú každému. Huawei inšpiráciu v amerických nápadoch neskryje a jedným z nich je práve top model vo verzii Plus. Väčší variant skrýva viacero drobných vylepšení, ale je aj podstatne drahší.

Znesie aj vodu

Rovnako farebný: Uhladený oblý dizajn síce nie je originálny, ale zákazníkom sa pozdáva. Na túto istotu stavil aj Huawei. Kde však novinke originalita nechýba, to je škála dostupných farebných vyhotovení. Okrem klasiky máme na výber aj také exotické farby ako je zelená či modrá, pričom niektoré odtiene dostali aj novú povrchovú úpravu. Stručne a jasne, nebojte sa lacných plastov. P10 Plus vyzerá a aj naživo pôsobí veľmi dobre.

Väčší, ale nie oveľa: Ak ste si niekedy naživo porovnali iPhone 7 a iPhone 7 Plus (prípadne predchádzajúce dve generácie), viete, že v praxi sa kvôli veľkosti tieto dva smartfóny používajú úplne odlišne. Huawei to vymyslel inak. 0,4-palcový rozdiel v uhlopriečke displeja medzi P10 a P10 Plus nie je až taký výrazný. Podobne stráviteľný je aj rozdiel v hmotnosti, ktorý predstavuje rovných 20 gramov. Vo výsledku sú teda veľmi podobné. Zaujímavé ale je, že iba pre model P10 Plus si Huawei vyhradil schopnosť odolávať vode a prachu.

Tri tlačidlá v jednom

Väčšia batéria, rovnaká výdrž: Každý milimeter uhlopriečky navyše znamená vyššiu spotrebu energie, najmä pokiaľ rastie aj rozlíšenie. P10 Plus dostal batériu s kapacitou 3 750 mAh, čo je o necelú pätinu viac, než v prípade P10. V konečnom dôsledku je výdrž porovnateľná, čo znamená v priemere dva dni pokojnejšej prevádzky. Ak vytiahneme mobil ráno z nabíjačky a dávame mu poriadne zabrať, pred spaním máme k dispozícii ešte zhruba 30 percent. Chválime rýchle nabíjanie, vybitý telefón sa doplna dotankuje za menej ako dve hodiny.

Malý čierny bonus: Pri skúmaní zaoblených hrán zaujme prítomnosť USB-C konektora, bližší pohľad odhalí aj ďalší drobný rozdiel oproti lacnejšiemu modelu. V hornej hrane sa nachádza malé okienko infračerveného portu, ktoré zo smartfónu robí univerzálny diaľkový ovládač. Nemyslíme si, že by kvôli tejto funkcií začali ľudia kupovať „plusko“ na palety, ale aj takáto drobnosť vie potešiť.

Nový spôsob ovládania: Rovnako ako P10, tak aj P10 Plus dostal v továrni nové domovské tlačidlo. Ide o senzorový kláves, ktorý nie je možné fyzicky stlačiť. Zároveň slúži ako nadštandardne rýchly snímač odtlačkov a plní tiež funkciu kontextových klávesov. Huawei to docielil jednoducho - krátky dotyk slúži na návrat späť, dlhý na návrat na domovskú obrazovku a posunutie prstom do strany otvorí zoznam spustených aplikácií. Funguje to výborne, no ak by sa vám to predsa len nepáčilo, v ponuke sa dá vrátiť aj ku klasickým softvérovým tlačidlám.

Vnútri takmer rovnaké

Jemnejší displej: Obe verzie modelu P10 používajú IPS-NEO LCD panely, rovnaké však nie sú. 5,5-palcový model pracuje s vyšším QHD rozlíšením, čo znamená aj napriek väčšej uhlopriečke jemnejší obraz. Voľným okom pozorujeme rozdiel jedine v podaní farieb a tu má podľa nás navrch 5,1-palcová P10. Chladnejší odtieň jej sekne viac, biela je belšia. V ponuke sa síce teplota farieb dá korigovať, najlepší výsledok ale predsa len dosiahneme, pokiaľ si ponecháme predvolené nastavenia.

Displej je chránený fóliou, ktorej odstránenie nie je úplne jednoduché. Množstvo používateľov kritizuje Huawei za to, že po odlepení sa stráca jej oleofobický účinok a telefón je magnetom na odtlačky. My máme inú skúsenosť, redakčná P10 bez fólie odtlačkom odoláva solídne.

Viac operačnej pamäte: Nezanedbateľným rozdielom v hardvérovej výbave medzi P10 a modelom P10 Plus je kapacita RAM. Na slovenský trh sa oficiálnou cestou dostane iba verzia P10 Plus so 6 GB RAM. Viac je aj priestoru pre dáta, presnejšie 128 GB namiesto 64 GB. Čipset ostáva rovnaký, HiSilicon Kirin 960 pochádza priamo z produkcie výrobcu a dosahuje veľmi slušné výsledky.

Systém drží na uzde: Chod systému je plynulý, bezproblémový a celkovo dobre vyladený. Android 7.0 má síce na krku nadstavbu EMUI, no tá nie je graficky ani funkčne príliš dotieravá. Huawei navyše prehlasuje, že sa o systém dôkladne stará a ani po čase by nemalo dochádzať k spomaľovaniu vplyvom zanedbanej údržby.

Ešte lepší foťák

Vyspelejšia optika: Nová optika Leica Summilux by mala byť tým najvážnejším argumentom, prečo si vybrať drahší variant vlajkovej lode. Ponúkne svetelnosť f/1.8 namiesto f/2.2, čo na papieri vyzerá ako veľký skok vpred. Okrem toho sa chváli optickou stabilizáciou, laserovým zaostrovaním a rozlíšením 20, respektíve 12 Mpx v prípade druhej šošovky.

Minimálne rozdiely: V praxi by ste ale veľké rozdiely na prvý pohľad nezbadali, a to ani v horších svetelných podmienkach. Aj fotky z P10 sú totiž veľmi vydarené, takáto úroveň sa v dnešných podmienkach radikálne zlepšiť nedá. Ak sa teda rozhodujete iba podľa foťáku, pokojne si ušetrite dve stovky. Sklamaní nebudete.

Huawei P10 a Huawei P10 Plus. Rozdiely nie sú veľké ani v horších svetelných podmienkach:

4K je samozrejmosť: Aj po softvérovej stránke je fotoaparát na vysokej úrovni, najviac poteší režim “širokouhlej clony”, ktorý pracuje s oboma šošovkami a stará sa napríklad o veľmi pekné portrétové fotky. Pokročilejším používateľom zas bude vyhovovať plne manuálny režim. Pochopiteľne, chýbať nesmie 4K video s frekvenciou 30 snímok za sekundu.

Hodnotenie: Citeľne drahší

Huawei si na svojom kľúčovom modeli pre rok 2017 dal záležať. Týka sa to ako menšej, tak i väčšej verzie. Variant Plus ponúka navyše kvalitnejší displej, väčšiu kapacitu RAM, odolnosť voči vode a lepšiu optiku Leica Summilux. Príplatok ale nie je malý, cena bezmála 800 eur ho radí medzi najdrahšie smartfóny na trhu. Menší model kúpite o dve stovky lacnejšie, čo je sympatickejšia ponuka.

Kým táto suma neklesne do ľudovejších hladín, môžeme za alternatívu smelo označiť aj iPhone 7 Plus. Konkurenti na rovnakej platforme ako P10 Plus sú všetkým dobre známi - o miesto na trhu sa bude biť s LG G6, Samsungom Galaxy S8(+) či HTC U Ultra. Silného súpera má aj vo vlastných radoch – pod značkou Honor prichádza na trh model Honor 8 Pro.

V skratke Huawei s modelom P10 Plus vstupuje medzi poriadne drahé smartfóny. Cena je ale jeho jediným veľkým negatívom.



Ponúkne kvalitnú konštrukciu, mimoriadne bohatú výbavu a aj vynikajúci fotoaparát s optikou Leica Summilux. Dôležité prednosti Kvalitné materiály

Odolnosť voči vode

Špičkový fotoaparát

5,5-palcový QHD displej

Výkonný hardvér

Dobre vyladený Android 7.0 Hlavné nedostatky Nezaujímavý dizajn

Vysoká cena

Názov zariadenia Huawei P10 Plus Rozmery 153,5 x 74,2 x 7 mm Hmotnosť 165 g Uhlopriečka displeja 5,5 palca Technológia a rozlíšenie displeja IPS-NEO LCD, 1 440 x 2 560 bodov (540 ppi) Čipset HiSilicon Kirin 960 Procesor 8-jadrový (4 jadrá Cortex-A53 1,8 GHz, 4 jadrá Cortex-A73 2,4 GHz) Grafické jadro Mali-G71 MP8 Operačná pamäť RAM 4/6 GB Priestor pre dáta 64/128 GB Počet súčasne aktívnych SIM 1 SIM/2 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát 20 + 12 Mpx, OIS, f/1.8 Sekundárny fotoaparát 8 Mpx, f/1.9 Operačný systém Android 7.0 Nougat + nadstavba EMUI 5.1 Orientačná cena s DPH 799 eur