Huawei zrejme chystá smartfón Nova 2 aj Plus verziu

Oba nové smartfóny sa objavili v čínskom TENAA.

Z databázy čínskeho orgánu TENAA pochádzajú najnovšie obrázky, ktoré majú zachytávať pripravovanú dvojicu smartfónov od Huawei. Podľa médií ako Gizmochina.com je pravdepodobné, že ide o druhú generáciu telefónov Huawei Nova, resp. Nova Plus. Na trhu by mohli byť tieto telefóny strednej triedy známe ako Huawei Nova 2 a Huawei Nova 2 Plus.

Huawei Nova bude zrejme disponovať zhruba 5,1-palcovým displejom, Nova 2 Plus zase približne 5,5-palcovým. Kľúčovú informáciu však prináša pohľad na zadnú stranu, kde nájdeme hneď dvojicu senzorov – obe novinky tak majú disponovať duálnym fotoaparátom. Pôvodné Novy mali len klasický fotoaparát. Nechýba tu ani snímač odtlačkov prstov.

2 fotografie v galérii zdroj: TENAA

Ďalej by mali telefóny ponúknuť čipset z vlastnej produkcie, 16nm Hisilicon Kirin 660. Dodajme, že pôvodné Nova a Nova Plus boli predstavené na vlaňajšom IFA 2016. Majú oslovovať skôr dámy a mladších ľudí.