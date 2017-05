Odolný Samsung Galaxy XCover 4 mieri do predaja, poznáme cenu

Ide v poradí o štvrtú generáciu odolného telefónu od juhokórejského výrobcu.

Spoločnosť Samsung oficiálne informovala, že od budúceho týždňa odštartuje na našom lokálnom trhu predaj v poradí štvrtej generácie odolného smartfónu Galaxy XCover. Na trhu bude známy ako Samsung Galaxy XCover 4.

Samotný predaj štartuje 9 mája, pričom odporúčaná maloobchodná cena je stanovená na 259 eur.

4 fotografie v galérii Samsung Galaxy XCover 4 (2017)

Samsung Galaxy XCover 4 chce pútať pozornosť predovšetkým zvýšenou odolnosťou, pričom sa chváli stupňom krytia IP68. V praxi to okrem iného znamená, že by mal ponúknuť odolnosť voči vode do hĺbky 1,5 metra po dobu 30 minút. Spĺňa tiež vojenský štandard MIL-STD 810G. K dispozícii máme aj špeciálny mód, ktorý umožňuje telefón ovládať aj v rukaviciach.

Samotné technické parametre zahŕňajú 5-palcový HD displej, čipset Exynos 7570, 2 GB RAM či 13-megapixelový hlavný fotoaparát. Batéria má kapacitu 2 800 mAh, operačným systémom je Android Nougat.

