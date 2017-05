4ka: S Orangeom sme urovnali spory, ostatných budeme žalovať

ODPORÚČAME 4. operátor sa dohodol s konkurenciou nielen na národnom roamingu. S ostatnými sa chce súdiť o náhradu škody.

Štvrtému mobilnému poskytovateľovi, 4ke, sa podarilo na prelome februára a marca podpísať s Orangeom dohodu, aby mali zákazníci 4ky prístup do jeho siete.

Sieť konkurencie bude 4ka využívať najmä v lokalitách, kde nemá vlastné pokrytie. Ide o takzvaný národný roaming.

Zahodili staré spory. Všetky

Obe strany potvrdili, že sa zároveň sa dohodli na urovnaní všetkých sporov k téme národného roamingu.

„Riešili sme aj tieto záležitosti a dohodli sme sa na mechanizme [urovnania sporov],“ povedal pre Živé.sk a MobilManiu generálny riaditeľ Swanu Miroslav Strečanský. 4ku prevádzkuje sesterská firma Swan Mobile.

„Orange urovnal so Swan Mobile všetky vzájomné spory, čím považujeme túto kapitolu za uzavretú.“

hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová

Dodal, že akceptoval „nejakú ponuku“ Orangeu – a ten svoju časť dohody splnil. Nie je jasné, či išlo o finančnú kompenzáciu, alebo napríklad zvýhodnené podmienky v sieti Orangeu pre 4ku.

„Spoločnosť Orange Slovensko urovnala so spoločnosťou Swan Mobile všetky vzájomné spory, čím považujeme túto kapitolu za uzavretú,“ povedala hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová.

Ostatných budeme žalovať, tvrdí 4ka

4ka na regulačnom úrade už zrušila – späťvzala – návrhy, ktoré podala na Orange a O2 za to, že jej neposkytli prístup do siete, teda národný roaming.

Rovnaký krok chcela urobiť aj pri Telekome. Ten však nesúhlasil. Preto v spore rozhodol predseda regulačného úradu a určil i ceny, ktoré 4ka platí za prevádzku zákazníkov v sieti Telekomu.

A to aj spätne – za viac ako rok a pol. Doposiaľ Telekom so 4kou dohodu o cenách vôbec nemali.

Strečanský povedal, že v prípade O2 a Telekomu neplatí, že by spory zanikli tým, že sa dohodli s iným operátorom.

Stále trvá na tom, že 4ku – Swan Mobile – dvaja zvyšní konkurenti poškodili a že prichystá žalobu hneď ako vyčísli škody. Na oboch. Zámer žalovať avizoval nováčik už pred viac než pol rokom.

Inými cestami sa vraj Swan dohodnúť neskúšal. Podľa predsedu predstavenstva Juraja Ondriša pracuje na vyčíslení škôd interný právny tím.

Zástupca nováčika povedal, že operátora obmedzovalo, že nepoznal podmienky, za ktoré služby Telekomu čerpal.

Zároveň doplnil, že aj keď Telekom prístup do siete 4ke poskytol, urobil tak až neskôr – nie na konci roka 2013, keď 4ka pokryla 20 percent populácie a splnila, podľa štátneho regulátora, licenčné podmienky.

Orange: Na všetkom sme sa dohodli

Orange potvrdil, že dohoda o prístupe 4ky do siete bola vyjednaná bez toho, aby do toho musel zasiahnuť štát.

Zmluva na národný roaming pre 4ku bola uzavretá na tri roky, povedala zástupkyňa spoločnosti.

Orange stiahol všetky podnety na Swan Mobile, respektíve štátneho telekomunikačného regulátora, ktoré sa týkali tejto veci. Aj ten, či mal nováčik naozaj 20-percentné pokrytie, ktoré bolo potrebné na získanie národného roamingu.

Podanie bolo na Ústavnom súde a týkalo sa práve splnenia tejto podmienky. Sťažnosť už súd na podnet Orangeu zastavil.

O2: Spor považujeme za uzatvorený

Hovorkyňa O2 Tereza Molnár uviedla, že Swan Mobile 6. marca späťvzal návrh na regulačnom úrade, ktorý sa týkal určenia cien regulátorom, a tak ho považuje za uzatvorený. Zároveň dodala, že O2 nepodalo na 4. operátora žiadnu žalobu.

„Spoločnosť O2 si splnila a plní všetky svoje povinnosti, ktoré jej plynú zo zákona, respektíve individuálneho povolenia. Spor bol teda uzatvorený,“ povedala Molnár.

Zároveň vylučuje, že by O2 nebolo technicky pripravené poskytovať Swan Mobile národný roaming, teda prístup do siete. „Posledné rokovania medzi našou spoločnosťou a 4. operátorom sa uskutočnili pred rokom. Aj napriek našim opakovaným výzvam od toho času rokovania ustali a dnes hovoríme, že nie našou vinou nepokračujú,“ povedal vo februári generálny riaditeľ O2 Peter Gažík.

„O2 nám nebolo ochotné ani schopné poskytnúť národný roaming“

riaditeľ Swanu Miroslav Strečanský

Strečanský zo Swanu oponuje, že nie je pravda, že späťvzatie návrhu znamená koniec sporu. „O2 nám nebolo ochotné ani schopné poskytnúť národný roaming a tým, že sme národný roaming nemali do nejakého termínu, tak dochádzalo k poškodzovaniu.“

Telekom nechce situáciu komentovať

Spoločnosť Slovak Telekom stále poskytuje prístup do siete pre zákazníkov 4ky – konkrétne cez 2G sieť. To by sa malo v najbližších mesiacoch zmeniť a nováčik by mal prejsť na využívanie siete Orangeu.

Kedy presne a či počas prechodného obdobia budú mať zákazníci 4ky prístup do oboch sietí, nie je známe.

Operátor sa nechce k možným zmenám vyjadrovať. „Situáciu ohľadom údajných zmien v poskytovaní národného roamingu nebudeme komentovať, rovnako tiež spomínané žaloby,“ povedal hovorca Telekomu Peter Kimijan.