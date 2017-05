Smartfón od McAfee vraj hackeri tak ľahko neprelomia

Telefón bude mať fyzické prepínače pre niekoľko kľúčových komponentov. Bude však drahý.

Bezpečnostná spoločnosť McAfee plánuje uvedenie svojho vlastného smartfónu, uviedol to zakladateľ firmy John McAfee pre portál Newsweek. Mobil by mal vynikať veľmi vysokou úrovňou zabezpečenia dát a ochrany proti hackerom.

Operačným systémom by mal byť Android v bližšie nešpecifikovanej verzii. Miesto implementovania bezpečnostných prvkov do operačného systému, ako to robí napríklad BlackBerry, sa však McAfee chce spoliehať na hardvér a to napriek tomu, že firma sa špecializuje práve na softvérové balíčky antivírusových a iných programov.

1 fotografia v galérii zdroj: John McAfee / Twitter

McAfee Privacy Phone, ako ho firma označuje, tak bude zrejme prvým mobilom, ktorý ponesie hardvérové prepínače za účelom bezpečnosti. Konkrétne by malo ísť o prepínače pre fotoaparát, mikrofón, batériu, Wi-Fi anténu, Bluetooth a GPS pretože práve tieto komponenty sú častým cieľom hackerov a telefón môže byť pomocou nich sledovaný.

Prepnutie vypínača má spôsobiť odpojenie konkrétnej časti od telefónu. Kde budú prepínače umiestnené a ako bude celý systém fungovať však nie je zatiaľ presne známe. McAfee naznačil aj cenu telefónu, ktorá bude až na hranici okolo 1 100 eur.