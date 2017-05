MS v hokeji 2017: Ako ich sledovať v mobile?

ODPORÚČAME Vieme, aké možnosti ponúkajú operátori. Hokej na mobile či tablete môžete aj bezplatne cez web RTVS.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2017 štartujú už dnes. K dispozícii je viacero možností sledovania pre tých, ktorí nebudú počas zápasov v dosahu klasickej televízie. Vybrali sme viacero mobilných služieb, cez ktoré sa dá šampionát sledovať.

Kde môžete sledovať zadarmo? RTVS má bezplatné riešenie na hokej.rtvs.sk

Na trhu má viacero poskytovateľov svoje mobilné aplikácie určené na sledovanie televízie v mobile či tablete. Zápasy sa budú vysielať na Jednotke a Dvojke – a tie má v ponuke každá takáto TV služba.

Prinášame vám prehľad jednotlivých možností spolu s cenami a dôležitými informáciami.

RTVS aj s HD kvalitou

Telerozhlas má pre majstrovstvá v hokeji špecializovanú stránku hokej.rtvs.sk, na ktorej ponúkne prenosy aj vo vysokom rozlíšení.

16 fotografií v galérii zdroj: RTVS

Dostupné bude rozlíšenie 576p s dátovým tokom 1 Mbit/s, variant 288p bude mať dátový tok 0,5 Mbit/s. K dispozícii bude aj najvyšší HD variant v kvalite 720p s dátovým tokom 2,5 Mbit/s. Prvýkrát bude dostupná už aj Full HD kvalita 1080p.

Majstrovstvá sveta v hokeji budete môcť sledovať v rovnakých kvalitách aj na svojom tablete alebo smartfóne, a to prostredníctvom mobilnej verzie webu RTVS (v HTML5). Pokiaľ máte smartfón a nachádzate sa v pokrytí mobilných sietí 3G/LTE, so sledovaním by ste nemali mať problém ani pri nastavení najvyššej kvality.

16 fotografií v galérii zdroj: RTVS

Ako však dokázali skúsenosti z minulého roka, zo všetkých možností sledovania môže byť problémové priamo vysielanie verejnoprávnej televízie.

RTVS deklaruje, že je na veľký záujem pripravená a prenajala si na tento účet extra konektivitu – k dispozícii mala v minulom roku 70 Gbit/s – teraz to bude približne o 30 percent viac. Pri zápasoch našej reprezentácie v minulosti ale dochádzalo k trhaniu, znižovaniu kvality či vypadávaniu. Telerozhlas ale dlhodobo tvrdí, že problém môže byť aj priamo u operátorov.

Rozpis TV zápasov MS v hokeji. Vieme, kde ich sledovať Ponúkame kompletný rozpis naživo vysielaných zápasov z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Vieme, kde si naladíte HD verzie staníc.

Pokiaľ sa nechcete spoliehať priamo na vysielateľa, môžete sa rozhodnúť pre niektorú zo služieb našich operátorov. Tie sú väčšinou platené resp. naviazané na využívanie iných služieb, avšak ich poskytovatelia spravidla menej výpadkov či oneskorení aj v časoch najvychytenejších zápasov.

Nemám TV službu, od koho si môžem objednať len čisto mobilnú TV? Antik TV Go – minimálne 3 mesiace za 7,50 eura, 50 staníc, archív na 10 dní

Magio TV Go – 3,99 eura (12 staníc) alebo 5,99 eura (50 kanálov), archív na 7 dní

Swan Go – služba s 33 kanálmi a s archívom na 7 dní dozadu stojí 4,99 eura bez viazanosti a o jedno euro menej pri dvojročnej viazanosti

Swan Go – služba s 33 kanálmi a s archívom na 7 dní dozadu stojí 4,99 eura bez viazanosti a o jedno euro menej pri dvojročnej viazanosti Touch TV – 20 kanálov s archívom na týždeň dozadu stojí 2,9 eura mesačne

O2 TV – 25 kanálov s archívom na dva dni dozadu. Mesačne zaplatíte 5 eur.

Pozrite si, čo ponúkajú mobilné TV od operátorov:

Antik TV GO – služba ponúka približne 50 kanálov, vrátane 10-dňového archívu, a rádiá

– služba ponúka približne 50 kanálov, vrátane 10-dňového archívu, a rádiá Horizon GO – 87 televíznych staníc, pre polovicu z nich je dostupný aj týždenný archív. V HD je viac ako 30 programov

– 87 televíznych staníc, pre polovicu z nich je dostupný aj týždenný archív. V HD je viac ako 30 programov Magio TV GO – 12 alebo 50 kanálov. Ani tu nechýba archív na 7-dní pre 8 kanálov.

– 12 alebo 50 kanálov. Ani tu nechýba archív na 7-dní pre 8 kanálov. Orange TV – ako jediný ponúka mesačný archív. Živé vysielanie je pre 18 programov.

– ako jediný ponúka mesačný archív. Živé vysielanie je pre 18 programov. Satro (Touch TV) – dvadsiatka kanálov a archív na týždeň dozadu pre rovnaký počet kanálov.

– dvadsiatka kanálov a archív na týždeň dozadu pre rovnaký počet kanálov. Swan Go – 7-dňový archív a 33 programov so živým vysielaním, z toho 19 v HD.

– 7-dňový archív a 33 programov so živým vysielaním, z toho 19 v HD. O2 TV – 25 kanálov, ku ktorým je poskytovaný archív iba na 50 hodín dozadu.

– 25 kanálov, ku ktorým je poskytovaný archív iba na 50 hodín dozadu. Flexi TV – viac ako 60 staníc, pre väčšinu z nich je dostupný aj TV archív.

Problémy vraj nebudú

Swan a Satro hovoria, že sú dostatočne pripravení aj na nával divákov počas zápasov MS v hokeji. UPC tvrdí, že rovnako nemuselo robiť žiadne zmeny a služba je dostatočne nadimenzovaná. Telekom počas šampionátu navýši kapacitu, aby predišiel možným problémom so službou. Orange špeciálne opatrenia pred MS v hokeji nepripravil, situáciu chce ale monitorovať.

Služba od Antiku od dvoch mesačne

Antik TV Go obsahuje 50 staníc, televízny archív na 10 dní a rádiá. Okrem základných kanálov tu nájdete aj programy ako Disney Channel, NGC alebo české hudobné stanice Óčko.

bezplatne pre zákazníkov: pre zákazníkov s Antik Sat

archív: áno

nahrávanie: nie

Ak si službu zaplatíte na rok, priemerne vás stojí 2,3 eura mesačne. Pri polročnom predplatnom je cena o 0,10 eura mesačne vyššia. Trojmesačné predplatné stojí 7,5 eura – priemerne teda 2,50 eura. Nižšiu cenu majú existujúci klienti – napríklad pri ročnom predplatnom zaplatíte priemerne 1,99 eura mesačne.

16 fotografií v galérii Antik TV Go

Mobilná TV je vo forme aplikácie dostupná pre iOS, Android a Windows.

Horizon Go: Veľa staníc a HD

Mobilná TV je UPC je zaujímavá najmä počtom staníc – aktuálne ich poskytuje už takmer 90. Oproti konkurencii ponúka aj programy vo vysokom rozlíšení, má ich viac než 30.

bezplatne pre zákazníkov: áno

archív: áno

nahrávanie: nie

V HD poskytuje aj stanice Jednotka a Dvojka. HD ponúkajú stanice v mobilných zariadeniach poskytuje iba UPC, Satro, Swan a DSi Data.

16 fotografií v galérii Horizon GO

Mobilná TV od UPC: Atraktívne programy, pár nedostatkov Test služby UPC spustil mobilnú televíziu. Zahŕňa 60 staníc a pokiaľ máte digitálnu televíziu od operátora, nebudete do júla za ňu platiť.

Pri 40 kanáloch je dostupný aj 7-dňový televízny archív. Obsah môžete pretočiť aj dozadu.

Mobilná TV je pre zákazníkov s digitálnou televíziou UPC v cene služby , ak TV od operátora nemáte, nemôžete si ju zriadiť

, ak TV od operátora nemáte, nemôžete si ju zriadiť Archív je poskytovaný pri desiatkach kanálov, obsah je vo vysokom rozlíšení aj archivovaný

Mobilnú službu Horizon Go si stiahnete z obchodov Google Play a iTunes. Existuje aj webová verzia.

Magio TV Go: Zadarmo alebo za poplatok

Telekom prevádzkuje službu Magio TV Go, ktorá je dostupná pre mobily, tablety a počítače. K dispozícii je 50 televíznych staníc. Nechýbajú platené stanice ako Digi Sport, AMC, NGC alebo Eurosport.

bezplatne: pre zákazníkov Magio TV

archív: áno

nahrávanie: áno

Programy sú vysielané v štandardnom rozlíšení a žiadna stanica nie je dostupná v HD kvalite. K výhodám patrí, že mobilná TV je zadarmo pre všetkých zákazníkov Magio TV a Magio Sat – tá kopíruje stanice, ktoré máte v ponuke. Základný balík Magio Go s 12 stanicami pre ostatných stojí 3,99 eura mesačne, je tu aj Jednotka a Dvojka.

16 fotografií v galérii Magio TV GO

Okrem vysielania ponúka služba aj sedemdňový televízny archív pre osem programov. Je tu aj funkcia „parkovania“ – môžete začať sledovať reláciu v televízore a dopozerať napríklad v tablete.

Služba podľa našich skúseností máva občasné výpadky počas špičky, najmä v prípade športových zápasov.

Aplikácia pre mobilné Magio je dostupná v obchode Google Play (Android), iTunes (iOS). Službu môžete využívať aj v PC na stránke magio.tv.

Orange TV: Mesačný archív a základné programy

Mobilnú televíznu službu prevádzkuje aj Orange, ktorý sa snaží zaujať hlavne archívom až na 31 dní dozadu pre 19 staníc. Tri stanice – Arena Sport 1, Megamax a RTL Klub – získate iba vtedy, ak máte televíziu na optike so zaplatenou mobilnou TV.

bezplatne pre zákazníkov: nie

archív: áno

nahrávanie: áno

Samozrejmosťou sú slovenské programy, vrátane tých od RTVS. V mobilnej TV chýbajú HD programy.

16 fotografií v galérii Orange TV

Sledovať môžete aj nahrávky, ktoré ste si urobili v televíznej službe.

Mobilná TV s mesačným archívom stojí pre zákazníkov s hlasovým paušálom 3,99 eura mesačne. Ak nemáte od operátora žiadnu službu, mobilnú TV si nezriadite.

Pre klientov s FiberTV vyjde na 1,99 eura mesačne

Aplikáciu si môžete stiahnuť v Google Play (Android), iTunes (iOS). Služba sa dá využívať aj v počítači. Webová verzia je dostupná netradične na portáli ofilme.sk, ktorý prevádzkuje priamo operátor.

Satro: 20 staníc a archív

Za konkurenciou nezaostáva ani Satro, ktoré aktuálne poskytuje dvadsiatku českých a slovenských staníc. Ani tu nechýbajú oba okruhy RTVS, kde sa budú vysielať MS v hokeji. Programy sú aj v HD kvalite.

bezplatne pre zákazníkov: nie

archív: áno

nahrávanie: nie

16 fotografií v galérii Satro (Touch TV)

Okrem živého vysielania môžete sledovať obsah na sedem dní dozadu, pri všetkých staniciach.

Službu získate za 2,90 eura mesačne. Ak máte od operátora aj televízny archív v televízore, obe služby stoja spolu 5,5 eura mesačne

Touch TV od Satra je možné využívať pre najrozšírenejšie mobilné platformy – Android a iOS.

Swan: 33 staníc aj s archívom

Vlastnú aplikáciu pre sledovanie televízie v mobilných zariadeniach má aj Swan. Ponúka 33 slovenských, českých a platených kanálov, vrátane Jednotky a Dvojky. Jednotku aj Dvojku šíri v HD kvalite. Vo vysokom rozlíšení ponúka aj ďalších 16 kanálov.

bezplatne pre zákazníkov: nie

archív: áno

nahrávanie: áno

16 fotografií v galérii Swan Go

Pre tieto stanice je dostupný aj televízny archív a program na sedem dní dozadu. Aplikácia disponuje aj funkciou „Rozpozeranie“. Tá umožňuje začať pozerať reláciu na jednom zariadení a program presunúť do rozpozeraných relácií. Potom je ho možné dopozerať napríklad doma v televízii.

Mobilná televízia od operátora je dostupná za 3,99 eura mesačne s 2-ročnou viazanosťou a 4,99 eura bez viazanosti

Do konca júna je poskytovaný archív k staniciam zadarmo, operátor ale akciu už niekoľkokrát predĺžil

Aplikáciu od Swanu si môžete stiahnuť v Google Play pre Android zariadenia a v iTunes pre Apple zariadenia.

O2: Za 5 eur, s mini archívom

Svoje vlastné TV riešenie má aj O2, ktoré umožňuje objednať si aj samostatnú O2 TV do mobilu či tabletu. Za 25 kanálov zaplatíte 5 eur mesačne. Ide o základné slovenské kanály a vybrané platené stanice.

bezplatne: nie

archív: áno

nahrávanie: áno

Súčasťou služby je archív iba na 50 hodín dozadu. Môžete vytvoriť 100 hodín nahrávok, nahraný obsah ale môžete sledovať iba 30 dní. Operátor tvrdí, že v službe je ČT1 a ČT2 v HD kvalite.

Vyskúšali sme televíziu od O2: Toto všetko ponúka Vyskúšali sme si digitálnu televíziu od O2. Okrem živého vysielania ponúka aj archív a nahrávanie programov.

Flexi TV: Viac ako 60 staníc, pre väčšinu aj archív

Vlastnú aplikáciu má aj spoločnosť DSi Data, ktorá prevádzkuje služby vo vybraných slovenských mestách. Aplikácia Flexi TV pritom ponúka veľmi slušnú programovú ponuku a nájdete tu aj mnohé platené stanice ako JOJ Cinema, FilmBox, AXN či Disney Channel.

bezplatne: pre zákazníkov s TV službou

archív: áno

nahrávanie: áno

Súčasťou je aj archív približne 40 televíznych staníc, vrátane dôležitých slovenských a českých kanálov. Pri základných staniciach je na týždeň dozadu, pri niektorých na kratšie obdobie.

16 fotografií v galérii Flexi TV

Mobilnú TV získajú zadarmo v cene televíznej služby všetci zákazníci. Ak nemáte od DSi Data žiadne služby, k televízii v mobilných zariadeniach sa nedostanete.

TIP: Všetko podstatné k majstrovstvám sveta v hokeji 2017 nájdete na Šport.sk