Potvrdené: Smartfón OnePlus 5 uvidíme už toto leto

Na trhu so smartfónmi a tabletmi sa nestáva často, aby sa spoločnosti oficiálne vyjadrovali k svojim pripravovaným produktom ešte pred ich uvedením. Výnimkou je čínska firma OnePlus, ktorá ale tentoraz veľa informácií nezverejnila. Téme sa venoval web The Verge.

Definitívne tak vieme, že ďalší telefón spoločnosti ponesie označenie OnePlus 5 a riadne predstavený bude niekedy v lete. Ako už naznačovali predošlé úniky informácií, jedným z dôvodom na preskočenie čísla 4 je jeho povesť v Číne, teda domácom trhu OnePlus. Miestni ho totiž považujú za nešťastné.

1 fotografia v galérii OnePlus 3 (zdroj: OnePlus)

Okrem toho ale k rozhodnutiu nepriamo prispel aj bývalý hráč basketbalovej ligy NBA Robert Horry, ktorý mal na drese práve číslicu päť. Medzi zamestnancami OnePlus má veľa fanúšikov a v kanceláriách firmy v čínskom Šen-čene navyše visia aj dva jeho obrazy.

A hoci telefón bude predstavovať v poradí piaty prírastok do hlavnej produktovej línie spoločnosti (po OnePlus One, OnePlus Two, OnePlus 3 a OnePlus 3T), podľa výrobcu tento fakt pri výbere označenia novinky vplyv nemal.