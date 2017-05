Obal na smartfón servírujúci espresso? Aj takýto výstrelok je na Kickstarteri

VIDEO 25 mililitrov nápoja je možné pripraviť v priebehu piatich až ôsmich sekúnd.

Obal Mokase je príslušenstvo pre smartfón, ktoré môže zaujať najmä milovníkov kávy. Mokase totiž s využitím mobilnej aplikácie umožňuje majiteľovi pripraviť si dávku teplého espressa. Vývojári produktu momentálne usilujú o získanie financií na Kickstarteri.

Ako to funguje?

Mokase na prípravu espressa využíva jednorazové kapsule s kávou, ktoré používateľ vloží do zariadenia a následne prostredníctvom mobilnej aplikácie spustí jej zahrievanie. To prebieha vďaka integrovanej batérii. Celý proces by mal trvať päť až osem sekúnd.

2 fotografie v galérii Na prípravu espressa je potrebné využiť špeciálne kapsule (zdroj: Mokase)

Výsledkom je 25 mililitrov espressa s teplotou približne 50 až 60 stupňov Celzia. V jednom z rohov obalu Mokase je umiestnený otvor, pomocou ktorého si používateľ preleje svoj nápoj do pohára. Malú šálku dodávajú aj vývojári obalu.

K naplneniu cieľa má ešte ďaleko

Nie je známe, akou kapacitou disponuje batéria príslušenstva a ani to, či plne nabitá umožňuje zohriať jednu alebo viac dávok espressa. Nabíjanie by malo prebiehať samostatným USB káblom nezávisle od batérie smartfónu. Dodávaná kapsula má zachovať kvalitu kávy po dobu minimálne troch mesiacov.

2 fotografie v galérii Výrobca k obalu vymyslel aj prenosnú šálku, ktorú môže používateľ zložiť a ušetriť miesto (zdroj: Mokase)

Obal je hrubý 0,7 centimetra a podľa výrobcov zvýšená teplota vytváraná počas zahrievania nápoja neovplyvní fungovanie telefónu. Príslušenstvo je kompatibilné s rôznymi modelmi smartfónov od výrobcov Apple, Samsung, Huawei a LG.

Podporovatelia kampane na Kickstarteri môžu získať špeciálny obal Mokase za cenu 49 eur, v prípade neskoršej produkcie je cena stanovená na 80 eur.

Vývojári produktu sú však stále ďaleko od naplnenia stanoveného cieľa 75-tisíc eur. V kampani zatiaľ vyzbierali približne 3-tisíc eur, do ukončenia zbierky zostáva 42 dní.