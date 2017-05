Program Android Beta dočasne končí. Vráti sa spolu s Androidom O

Nového testovacieho zostavenia budúceho Androidu sa zrejme dočkáme už tento mesiac.

Testovací program Android Beta bol dočasne pozastavený. Spoločnosť Google o tom informuje na stránkach, ktoré ešte donedávna slúžili nadšencom a vývojárom k získaniu najnovších zostavení operačného systému pred ich oficiálnym vydaním. Téme sa venoval web PhoneArena.

Google uviedol Android O: Novinky a krátky test Nová verzia obľúbeného operačného systému je zameraná predovšetkým na drobnosti, vylepšenia a menšie dizajnové zmeny.

Firma dodáva, že program bude pri opätovnom spustení ponúkať už iba systém Android O. To okrem iného znamená, že verzia s označením 7.1.2 je s veľkou pravdepodobnosťou posledným zostavením Androidu Nougat (vynímajúc pravidelné mesačné záplaty). Podporovanými zariadeniami by naďalej mali zostať Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P a Nexus Player.

2 fotografie v galérii Spoločnosť Google pozastavila program Android Beta. Znovu ho spustí až pre Android O (zdroj: Google)

Dlhého čakania sa však nadšenci báť nemusia. Onedlho, konkrétne 17. až 19. mája, sa totiž v kalifornskom Mountain View koná Google I/O 2017. Tento fakt spolu s časovou osou testovacieho programu Androidu O naznačuje, že Google by na vydanie ďalšieho zostavenia mohol využiť práve túto vývojársku konferenciu.

Na záver dodajme, že v súčasnosti dostupný Developer Preview Androidu O (DP1) je stále v štádiu alfa. Ide o úplne prvé zostavenie, výskyt chýb je tak skôr pravidlom než výnimkou. Uvedomuje si to zjavne aj Google, pretože jedinou možnosťou je manuálna inštalácia.

Po DP1 by ale v máji, júni a júli mali postupne nasledovať ďalšie tri náhľady. Vydanie finálnej verzie Androidu O je zatiaľ naplánované na tretí kvartál tohto roka.

2 fotografie v galérii Keďže nové zostavenie Android O má byť dostupné už tento mesiac, špekuluje sa, že Google na to využije konferenciu I/O 2017 (zdroj: Android Developers)