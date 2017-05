Očakávaný Moto Z2 Play: Unikli detailnejšie parametre

Smartfón by mal okrem iného ponúknuť Full HD displej či 4 GB RAM.

Ohľadne pripravovaného smartfónu Moto Z2 Play sa objavil ďalší zaujímavý „dielik do skladačky“. Kým na sklonku apríla unikol render prednej i zadnej strany telefónu a tiež kľúčové parametre, najnovší únik predstavuje telefón podrobnejšie. Uniknuté špecifikácie pochádzajú od @evleaks, ktorý máva hodnoverné informácie.

Moto Z2 Play tak má okrem iného ponúknuť 5,5-palcový displej s Full HD rozlíšením, osemjadrový čipset Snapdragon 626, 4 GB operačnej pamäte RAM či 12-megapixelový hlavný fotoaparát. Chýbať nemá ani špeciálna vrstva „odpudzujúca vodu“, snímač odtlačkov prstov či batéria s kapacitou 3 000 mAh.

1 fotografia v galérii Moto Z2 Play (zdroj: technobuffalo.com)

Nový Moto Z2 Play by sa mal na trhu objaviť vo farebných verziách Lunar Gray a Fine Gold, uvádza web Fonearena.com. Tento a celá záplava ďalších telefónov značky Moto (Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto C a Moto C Plus) sa má objaviť v priebehu druhého či tretieho kvartálu 2017.