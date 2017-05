Prvý Samsung s duálnym fotoaparátom? Možno sa chystá prekvapenie

Ktorý Samsung príde ako prvý s duálnym fotoaparátom? Možností je vraj napokon viac.

Juhokórejský Samsung by sa mal tiež pridať medzi výrobcov, ktorí na trhu ponúkajú smartfóny vybavené duálnym fotoaparátom. Vo všeobecnosti sa očakáva, že vlajkovou loďou Samsungu s takouto výbavou sa stane chystaný Galaxy Note 8.

Nie je však vylúčené, že v skutočnosti nepôjde o prvý telefón Samsungu s duálnym fotoaparátom. Stále častejšie sa totiž objavujú špekulácie, že by ho mohla takpovediac „predbehnúť“ novinka spadajúca do línie Galaxy C.

Podľa webu Phonearena.com by malo ísť o „Samsung Galaxy C10“ alias smartfón s modelovým označením SM-C9150. Predbežne ide stále o neoficiálne fámy z „dobre informovaných zdrojov“.

Samsung Galaxy C10 by okrem duálneho fotoaparátu (na zadnej strane) mal ponúknuť úplne nový čipset Snapdragon 660 (Qualcomm ho má mimochodom predstaviť 9. mája).

K dispozícii máme mať aj špeciálne tlačidlo pre Bixby, podobne ako v prípade Samsung Galaxy S8 a Samsung Galaxy S8+.

Video: Toto sú vlajkové lode Samsungu. Veľký displej a množstvo noviniek: