Vodafone v Česku vypne roaming pri dátových paušáloch. Pred koncom poplatkov v EÚ

DOPLNENÉ Namiesto toho, aby operátor pridal dáta v zahraničí, radšej roaming úplne zakáže.

Český Vodafone oznámil, že od júna neumožní využívať roaming pri čisto dátových programoch. Operátor to zdôvodňuje možnými vyššími nákladmi. Informáciu priniesla Mobilmania.cz.

„Podobu dátových programov sme vytvárali pre ich využitie v Českej republike. So zmenou podmienok roamingu sa ale menia náklady, ktoré na zaistenie služby máme, a na to sme museli reagovať,“ uviedol Vodafone k zmenám.

Ceny by vraj museli ísť hore

Operátor by totiž od polovice júna musel umožniť využívať programy aj v rámci EÚ – bez doplatkov pri občasných cestách do zahraničia. Spoločnosť tvrdí, že keby k tomu pristúpila, musela by upraviť ceny.

„Museli by sme zvýšiť cenu dátových programov, ale to by sa dotklo všetkých zákazníkov, teda aj tých, ktorí do zahraničia nejazdia,“ tvrdí. Zmeny začnú platiť od 11. júna a ak s nimi zákazníci nesúhlasia, môžu bez sankcií odstúpiť od zmluvy.

Čo na to slovenskí operátori?

V súvislosti s krokom českého operátora sme oslovili aj slovenských mobilných operátorov.

Telekom zatiaľ možné obmedzenia nechce komentovať. „Fungovanie jednotlivých programov v novej vlne regulácii roamingu upresníme pred ich implementáciou o niekoľko týždňov,“ povedal hovorca spoločnosti Michal Korec.

Doplnené o 14:55: O2 hovorí, že roamingová ponuka bude rešpektovať reguláciu EÚ. Jej primárnym cieľom vraj určite nie je blokovanie služieb.

„Rast nákladov, ako nevyhnutný dôsledok regulácie, skutočne očakávame. Regulácia už vopred definuje ochranné mechanizmy, ktoré môžu operátori uplatniť," informovala hovorkyňa Tereza Molnár.

Po získaní ďalších stanovísk, ich doplníme do článku.

Aké budú podmienky od júna?

Od júna budú môcť zákazníci využívať svoje programy aj mimo domovskej krajiny. V rámci EÚ ale budú stanovené obmedzenia, aby si niekto nemohol vziať lacný paušál zo zahraničia a nevyužíval ho na Slovensku.

Združenie európskych regulátorov (BEREC) poskytlo príklady, koľko dát bude možné využívať v zahraničí. Týka sa to všetkých operátorov v EÚ. Výpočet vychádza z mesačného poplatku za paušál a služieb, ktoré obsahuje. Príklady programov:

pri programe za 90 eur s neobmedzenými dátami, volaniami a SMS bude možné minút v roamingu aspoň 23,38 GB

mobilný dátový balíček s 2 GB dát u nás za 10 eur bez DPH umožní minúť v zahraničí minimálne 2 GB z balíčka a ďalších 0,6 GB dát za cenu ako u nás.

paušál za 20 eur bez DPH s neobmedzenými volaniami, SMS a 7 GB dát: zákazník bude môcť minúť aspoň 5,19 GB dát v roamingu

služba s tisíckou minút, SMS a 1 000 MB za 5 eur bez DPH umožní zákazníkovi v roamingu minúť 1 GB dát, ďalších 0,3 GB dát bude môcť presurfovať za cenu ako na Slovensku

