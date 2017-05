Veľká batéria aj duálny fotoaparát: Coolpad Cool Play 6

ODPORÚČAME Novinka zároveň disponuje napríklad 6 GB RAM či 5,5-palcovým displejom.

Čínsky Coolpad oficiálne rozšíril ponuku svojich smartfónov s operačným systémom Android o ďalšiu novinku - Cool Play 6. Mala by pútať pozornosť potenciálnych kupcov hneď z niekoľkých hľadísk.

Novinka prichádza s kovovou unibody konštrukciou, pričom na prednej strane nájdeme 5,5-palcovvý displej s Full HD rozlíšením. V útrobách naopak nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 653 od firmy Qualcomm, ktorý je párovaný hneď so 6 GB operačnej pamäte RAM a 64 GB vnútorného flash priestoru pre systém a dáta.

Za pozornosť stojí aj fotovýbava. Jej súčasťou je duálny hlavný fotoaparát na zadnej strane, ktorý pozostáva z dvojice 13-megapixelových senzorov (od Sony). Jeden zachytáva snímky vo farbe, druhý je monochromatický. Duálny fotoaparát je doplnený o dvojtónový LED blesk aj PDAF. K tomu sa ešte pridáva predná 8-megapixelová „selfie kamera“.

Cool Play 6 ďalej disponuje aj pomerne silnou batériou, čo rozhodne neponúka každý telefón. Má kapacitu 4 060 mAh, pričom výrobca deklaruje výdrž do 9 hodín pri prehliadaní webu či do 8 hodín pri videu. „Extrémne hranie“ by malo batériu vyšťaviť za 6 hodín.

Smartfón ďalej ponúkne snímač odtlačkov prstov umiestnený na zadnej strane, podporuje dve SIM karty, 4G LTE vrátane VoLTE (hlas cez LTE), Wi­-Fi 802.11ac či USB Type-C port. Rozmery telefónu sú 152 × 75,2 × 8,45 mm a hmotnosť 170 g. Vcelku potešiteľná informácia prichádza aj pri operačnom systéme. Využívať môžeme Android Nougat vo verzii 7.1.1.

Novinka Coolpad Cool Play 6 sa začne na (domácom čínskom) trhu predávať od 16. mája. Poznáme aj odporúčanú maloobchodnú cenu: cca. 200 eur po prepočte. Na výber majú byť farebné prevedenia „Gold“ a „Black“, upozornil web Gizmochina.com.