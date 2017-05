Test LG G6: Výborne použiteľný smartfón

ODPORÚČAME Top smartfón s množstvom predností, ale kontroverzným minuloročným hardvérom.

LG je jedným z najväčších inovátorov medzi výrobcami smartfónov. V minulosti napríklad prišiel s úspešným modelom G3, ktorý mal displej s extra vysokým rozlíšením. Pri G4 zase priniesol netradičné kožené kryty a pri G5 systém vymeniteľných modulov. Ani jedno z týchto vylepšení sa však na trhu nepresadilo.

Nové LG G6 sa vracia ku klasike, hoci extra širokouhlý displej je stále vo svete smartfónov neobvyklý. K tomu pridáva mnoho dobrých nápadov v oblasti použiteľnosti a foťák, aký nemá žiadny iný mobil.

Výborne použiteľný

Tradičná koncepcia: LG G6 je smartfón klasickej konštrukcie. Jeho základom je pevný, kovový rám, na zadnej strane sa nachádza sklo. Povrch nami testovanej vzorky bol matný a nebol náchylný na zachytávanie odtlačkov prsta a mastnoty. Ako bonus LG pridáva povrch z nanočastíc, ktorý zabezpečuje zvýšenú odolnosť voči vode a prachu (certifikát IP68).

42 fotografií v galérii LG G6 výborne padne do ruky. Rohy sú mierne zaoblené, povrch nie je zbytočne hladký a nehrozí tak vypadnutie

Lepšie to nejde: Ergonómia LG G6 je úplne ideálna. Telefón je napriek dĺžke dobre vyvážený, hrany sú prijemne zaoblené a pri používaní neprekáža ani (na dnešnú dobu) trošku väčšie hrúbka. Vďaka použitiu extra širokouhlého displeja nie je G6 ani zbytočne široký, čo zase pomáha pri ovládaní jednou rukou. Jednoducho povedané, po stránke použiteľnosti a spracovania nie je možné na G6 nájsť žiadne nedostatky.

Senzor na zadnej strane: Ovládanie hlasitosti sa síce presunulo na ľavú stranu, LG sa však stále drží svojho konceptu s umiestnením snímača odtlačkov prsta dozadu. Nie je zbytočne vysoko (ako pri Samsungu Galaxy S8) a dobre sa naň dá dočiahnuť pravou aj ľavou rukou. Navyše je dostatočne ďaleko od šošovky fotoaparátu, jej rýchle zafúľanie teda nehrozí.

42 fotografií v galérii Počas predstavenia na MWC 2017 sme mali možnosť vidieť G6 aj v bielej farbe. A môžeme konštatovať, že vyzeral podstatne lepšie a zaujímavejšie než testovaný, nevýrazný šedo-strieborný kúsok

Občas sa zabudne: Snímač odtlačkov prsta na zadnej strane reaguje rýchlo a zväčša rozpozná odtlačok na prvý pokus. Počas testovania sa nám ale niekoľkokrát stalo, že snímač úplne odmietol fungovať a telefón bolo treba odomknúť manuálne, zadaním kódu, prípadne ho uspať a opätovne zobudiť. V tomto prípade ale nevylučujeme, že by mohlo ísť o chybu nášho kusu, lebo na internete sme nenašli zmienku, že by sa prví majitelia na niečo podobné ponosovali.

Dvakrát ťapnúť na displej: Snímač na zadnej strane funguje tiež ako tlačidlo, ktorým sa zapína a vypína telefón. Pokiaľ sa vám ale pre uspatie nechce brať celý telefón do ruky, môžete to spraviť aj dvojitým poklepaním po displeji. Rovnakým spôsobom je možné aj displej rozsvietiť v pohotovostnom režime. Jednoduché, praktické, návykové...

42 fotografií v galérii Snímač odtlačkov umiestnil výrobca doprostred zadnej strany

Priemerná výdrž

Jeden deň aj s rezervou: LG po dlhej dobe pripravilo smartfón, ktorý nemá vymeniteľnú batériu. V útrobách G6 sa nachádza akumulátor s kapacitou 3300 mAh, čo nie je práve dychberúca hodnota. Celkovo ale energetický manažment výrobca zvládol a pri testovaní sa nám ani raz nestalo, že by G6 nedokončil jeden pracovný deň. A môžete nám veriť, žmýkali sme ho poriadne. Väčšinou sme na konci dňa videli zostatok ešte asi 30 percent kapacity, čo je slušná rezerva.

Do plna za hoďku a pol: Výhodou moderných smartfónov (a G6 nie je výnimka) je schopnosť extrémne rýchleho nabíjania. Ako jediný zdroj energie v tomto prípade slúži konektor USB typu C. Bezdrôtové nabíjanie G6 v Európe neponúka, vyhradené je iba pre kusy predávané v USA. Cez kábel sa ale smartfón dokáže doplna dobiť za asi 94 minút, čo je veľmi slušný výsledok.

42 fotografií v galérii Pamäťová karta a SIM sa vkladajú do samostatného slotu na pravej strane

Ako je to s audiom?: Na začiatok jedna dobrá správa: LG G6 má 3,5 mm Jack pre pripojenie slúchadiel. A teraz zlá správa – ak vás počas prezentácie novinky Kórejci namlsali na štvoricu luxusných, 32-bitových konvertorov signálu z digitálneho zdroja na analógový výstup, máte smolu. Do Európy sa vozia kusy s obyčajným zvukovým výstupom.

Jediný reproduktor: Presne tú istú chybu, ako spravil Samsung v S8, opakuje aj LG. V G6 je jediný repráčik umiestnený na spodnej strane, napravo od konektoru nabíjania. Pri držaní na šírku ho ľahko zakryjete a jeho zvukové schopnosti veru nie sú bohvieaké. V rámci možností hrá pomerne hlasno, nie však kvalitne. Okrem nulových basov je problémom aj horšia zrozumiteľnosť hovoreného slova na maximálnej hlasitosti.

42 fotografií v galérii Na spodnej strane sa nachádza jediný reproduktor. Telefón tejto triedy by si zaslúžil aspoň dva

Taký zaujímavý displej

Netradičný vo viacerých smeroch: LG G6 je po dlhej dobe smartfón, pri ktorom je skutočne zaujímavý aj displej. Dokonca z niekoľkých pohľadov. V prvom rade je dôležitý jeho pomer strán 18:9. Tento formát mnoho ľudí považuje za budúcnosť filmu.

Nuž, z pohľadu používateľa smartfónu v roku 2017 je to úplne jedno, nech má budúcnosť akúkoľvek. Podstatné je, že využíva celú prednú stranu zariadenia, okraje po bokoch sú iba minimálne. Brada by síce mohla byť ešte trošku menšia, ale v praxi to veľmi neprekáža. Netradičného pomeru strán displeja sa vôbec netreba báť. Naopak, v praxi je to veľmi prospešné riešenie.

42 fotografií v galérii Všimnite si, že displej má rohy mierne zaoblené

Spustí akúkoľvek aplikáciu: Displej s netradičným rozlíšením vyvoláva obavy o funkčnosť niektorých aplikácií. LG pritom tento problém vyriešil rovnako ako Samsung v S8. Tie aplikácie, ktoré nie sú napísané korektne a mohli by mať problém bežať v extra širokouhlom fullscreene, zavrie do akéhosi kontajneru. Predstaviť sa to dá ako chránené zobrazenie, ktoré pevne nastaví pomer strán na štandardných 16:9. Na okrajoch displeja sa síce objavia čierne pásy, vo výsledku ale na G6 beží akákoľvek aplikácia.

42 fotografií v galérii Pre každú aplikáciu je možné manuálne zvoliť, pri akom pomere strán sa má spúšťať

IPS s vysokým rozlíšením: LG G6 má IPS displej. Pracuje vo veľmi vysokom rozlíšení 1440 × 2880 bodov, zobrazenie je teda veľmi jemné a raster nie je možné badať voľným okom. Veľmi dobré sú aj pozorovacie uhly. Farby nie sú extra žiarivé, pôsobia skôr realisticky než pastelkovo.

Nezhasína každý bod: Na rozdiel od AMOLEDov, ktoré používa napríklad Samsung, IPS displej nevie ovládať každý jeden obrazový bod zvlášť, ale vždy musí svietiť celý. A body, ktoré by mali byť čierne, iba zatieni. V praxi to na G6 funguje obstojne, čierna je na nižších podsvieteniach skutočne čierna a prechod k šedej je viditeľný iba pri manuálnom nastavení maximálneho podsvietenia.

Ostáva stále zapnutý: Zaujímavé je, že napriek použitiu IPS displeja podporuje LG G6 funkciu Always On – teda pohotovostného displeja, ktorý sa zobrazuje aj po uspatí telefónu. Nie je síce taký prepracovaný ako má Samsung, základné informácie ale podá.

Zobrazí čas, dátum, stav batérie a ďalšie informácie napríklad o prijatých mailoch, zmeškaných hovoroch, správach na IM a podobne. Jeho problémom je iba vyššia spotreba energie. Pokiaľ potrebujete bez nabíjačky vydržať čo najdlhšie, určite sa ho oplatí vypnúť. Tieto informácie sú dôležité, lebo LG G6 z nejakého záhadného dôvodu nemá notifikačnú diódu.

42 fotografií v galérii Zadný kryt tvorí sklo a je po okrajoch mierne zaoblený

Minuloročný hardvér

Nemá top strojovňu: LG G6 pod krytmi ukrýva procesor Qualcomm Snapdragon 821 s grafikou Adreno 530, teda minuloročné kombo najvyššej triedy. K tomu pridáva 4 GB operačnej pamäte a 32 GB vnútorného priestoru pre dáta rozšíriteľného kartami MicroSD.

Nejde pritom iba o výkon procesora, starší hardvér je cítiť aj v iných oblastiach, napríklad pri sieťových technológiách. G6 podporuje iba Bluetooth 4.2 a dostupné nie sú ani gigabitové prenosy cez LTE. Prítomná nie je ani možnosť premeny na plnohodnotný počítač či taká drobnosť, ako schopnosť prezdieľať Wi-Fi pripojenie.

42 fotografií v galérii Ani LG nepristúpilo k odstráneniu 3,5 mm Jack konektoru tak, ako to spravil Apple

Schizofrénia top triedy: Ako rozhodnutie použiť starší hardvér hodnotiť? Na jednej strane sa ozýva racionálne uvažovanie, lebo výkon G6 jednoznačne stačí na akúkoľvek súčasnú aplikáciu či hru. A dlho ešte bude. Pri používaní v slovenskej realite nechýbajú ani rýchle dáta a ďalšie „serepetičky“. Na druhú stranu, pokiaľ si kupujete top smartfón za 750 eur, očakávate od neho aj top hardvér. A v tomto smere je jeho najväčší konkurent Samsung Galaxy S8 o krok ďalej.

42 fotografií v galérii Klávesy pre ovládanie hlasitosti umiestnil výrobca na ľavú stranu

Rozumne upravený Android

Šikovné rozdelenie obrazovky: LG G6 beží na operačnom systéme Android 7.0 Nougat. Prostredie je pozmenené grafickou nadstavbou. Zaujímavé pritom je, že výrobca evidentne nechcel vytvárať masívny, vlastný svet a uspokojil sa skôr s kozmetickými zmenami.

Neuchvátila nás na prvý pohľad, vo výsledku sme ale s nadstavbou „uzavreli mier“. Po niekoľkých dňoch sa v mnohých ohľadoch ukázala ako dobre použiteľná. Pozdávala sa nám napríklad jednoduchosť, s akou sa dajú súčasne spúšťať dve aplikácie na širokouhlom displeji – hore si môžete prehrávať video z YouTube a súčasne dole napríklad prehliadať web či sociálne siete. Vskutku, takto natiahnutý displej je vysoko návyková vychytávka.

42 fotografií v galérii Jedným z najväčších lákadiel LG G6 je unikátny dvojitý fotoaparát, ktorý je schopný robiť extrémne širokouhlé zábery

Drobnosti navyše: Do prostredia pribudli aj nejaké aplikácie, našťastie ale nejde o záplavu rôznych demoverzií. Veci ako LG Friends Manager (spravovanie periférií výrobcu) alebo LG Smart World (obchod s aplikáciami od LG) by sme si pokojne vedeli predstaviť vo voliteľnej rovine. Na druhú stranu, v rámci promo akcie pripravilo LG pre majiteľov G6 niekoľko milých bonusov do free-to-play hier, čiže aspoň otvoriť ich obchod sa oplatí.

Milé bonusy: Naopak, veľmi sa nám páčili niektoré malé zlepšenia, ktoré LG pridal. Napríklad možnosť pripnúť na spodok obrazovky až päť virtuálnych tlačidiel (namiesto štandardnej trojice). Alebo úplne detailné možnosti nastavenia virtuálnej klávesnice. Zábavná je tiež funkcia Ringtone ID, ktorá pre každý kontakt vytvorí vlastné zvonenie.

Áno, toto všetko si každý nadšenec mobilov vie doinštalovať, tu to ale LG zabalilo do jednoduchého a prívetivého balenia. Chválime aj prehľadnú nápovedu, ktorú vždy spustí pri prvom zapnutí nových funkcií.

Aktualizácia zlepšila plynulosť: LG G6 sme testovali s finálnou verziou systému, počas používania sa ale sprvoti objavovali drobné nedostatky. Napríklad telefón niekedy chvíľu váhal so spustením niektorej z aplikácií (zväčša tých, ktoré neboli natívne pustené do pomeru strán 18:9, ale spúšťajú sa „v kontajneri“ do 16:9). Trhanie sme si všimli aj pri prepínaní medzi väčším množstvom spustených aplikácií či pri výbere dvojice súčasne spustených aplikácií.

Počas testovania ale boli doručené až dve veľké aktualizácie, ktoré mnoho pomenili a okrem iného odstránili aj trhanie. S posledným dostupným softvérom (verzia V10f) sa už takéto problémy neobjavovali a prechádzanie v ponukách bolo plynulé.

42 fotografií v galérii V LG G6 je možné okrem klasického Google Play nájsť aj odkaz na obchod s aplikáciami od LG. Pokiaľ sa zaregistrujete, môžete dostať niekoľko výhod v obľúbených hrách

Dva plnohodnotné foťáky

Unikátny koncept: LG rozpracovalo svoju minuloročnú myšlienku s dvojitým fotoaparátom. V G6 sú dva úplne rovnaké čipy, ktoré však nepracujú spolu, ale vhodne sa dopĺňajú. Majú totižto dve rozdielne šošovky.

Jedna je „klasická“ (ako na iných mobiloch) a druhú extrémne širokouhlá. Niečo podobné aktuálne neponúka žiadny iný výrobca a treba povedať, že to je pekelne dobré a v praxi výborne funkčné riešenie. Dobré tiež je, že medzi nimi je možné prepínať aj „zoomovaním“. To sa robí posúvaním tlačidla spúšte. Fakt šikovné riešenie.

42 fotografií v galérii Vďaka jedinečnému konceptu dvoch foťákov pri prvej šošovke nemusel výrobca robiť kompromisy. Zábery z hlavného foťáku nie sú deformované

42 fotografií v galérii Zábery z druhého foťáku sú síce skreslné, avšak do jedného záberu sa zmestí oveľa viac objektov

Oba so stabilizáciou: Oba foťáky v LG G6 vedia robiť snímky v maximálnom rozlíšení 13 Mpx (pri pomere strán 4:3) a pre oba je dostupná stabilizácia. To je veľmi dôležité, lebo pri fotení sa tak nemusíte obmedzovať a zaujímať sa o to, ktorý z dvojice foťákov je práve aktívny aby ste dosiahli lepší záber. Skrátka si vyberiete ten, ktorý vám viac vyhovuje.

42 fotografií v galérii Všimnite si, ako zaujímavo telefón v automatickom režime zaostril. Nevybral si tváre ani bežiace dieťa, ale bubliny, ktoré sú uprostred záberu

42 fotografií v galérii Aj keď má fotoaparát „len“ 13 Mpx, fotografie sú rozumne detailné. Pokiaľ sú svetelné podmienky dobré, softvér zbytočne do výsledných fotiek nezasahuje

Pekne fotí aj pri slabom svetle: Samotná stabilizácia pritom funguje dobre, ale prekvapilo nás, že telefón si pri scénach so slabším svetlom vyberá úplne nezmyselne dlhé časy uzávierky. Stačí teda, aby sa objekt trošku hýbal a dostaví sa rozmazanie. Zaujímavé pritom je, že niekedy spravíte sériu piatich fotiek, z ktorých pri troch nastaví automat veľmi dlhú uzávierku a na dvoch kratšiu uzávierku. A na tých dvoch sú objekty krásne ostré, na trojici mierne rozmazané.

42 fotografií v galérii Zábery pri slabom svetle neobsahujú zbytočne veľa šumu, pri priblížení (na tomto obrázku na hlavu dámy) je ale badateľný výrazný zásah automatického postprocesingového softvéru

42 fotografií v galérii Prekvapivo dobre telefón zvláda prechody medzi veľmi svetlým a veľmi tmavým miestom. Konkrétne pri tomto zábere sa ani neaktivovala automatická funkcia HDR

Niekedy zaváha: Prednosťou smartfónov LG od čias modelu G3 bolo pekelne rýchle ostrenie. Preto je pre nás drobným prekvapením, že G6 pri ostrení niekedy dokáže zaváhať. Pokiaľ všetko necháte na automatiku (teda iba mobil namierite na scénu a stlačíte spúšť), G6 si nechá pár okamihov na ostrenie a niekedy opakované preostrenie, ak nedokáže správne identifikovať objekty v popredí.

Kadencia individuálne snímaných fotiek je teda veľmi rozdielna a závisí od scény a „nálady“ automatiky. Najlepšie je vybrať si objekt manuálne a zapnúť funkciu sledovania cieľového objektu. Systém sa tak na neho „prilepí“ a z očí ho nespustí hocako telefónom trasiete.

Dostupné je ale aj sériové snímanie dlhším podržaním spúšte. Vtedy sa vytvorí séria záberov podobná sekanému videu, z ktorej si následne môžete vybrať tú, ktorá sa najviac podarila.

42 fotografií v galérii Všimnite si, ako pekne sa vie softvér vyhrať s rozmazaním pri makro záberoch

42 fotografií v galérii Automatické zaostrovanie niekedy nefunguje ideálne. Neprišli sme na to, podľa akého kľúča si vyberá ostriace body, ale pri testovaní sa nám viackrát stalo, že softvér úplne ignoroval objekt v popredí. Dobrou správou ale je, že pokiaľ objekt (napríklad tvár) vyberiete manuálne, dokáže ju „udržať“ aj pokiaľ sa rýchlo pohybuje

Štvorcové fotky: Jednou z nových funkcií je aj robenie štvorcových fotografií. LG sa tým snaží demonštrovať možnosti extra širokouhlého displeja, lebo súčasne si je možné nechať zobraziť napríklad fotku, ktorá slúži ako predloha a skutočnú fotografovanú scénu. Praktické využitie tejto funkcie je ale minimálne.

Výborné video: Prínos technológie dvoch rovnocenných fotoaparátov je výborne viditeľný pri natáčaní videa. Vďaka tomu sa totižto eliminuje najčastejší problém mobilov – pri spustení nahrávania videa sa vytvorí zo scény výrez a nahráva sa až „priblížená“ scéna. Pokiaľ ale prepnete na širokouhlé snímanie, viete nahrávať video z veľkej blízkosti a bez zásadnejších obmedzení v kvalite či zakrivení obrazu.

Medzi snímaním jednou a druhou šošovkou sa dá počas nahrávania plynulo prepínať. Ako to v praxi vyzerá si najlepšie môžete pozrieť na ukážkovom videu:

Zmätky s cenou LG G6 prišiel na trh s oficiálnou cenou 749 eur, túto sumu komunikuje aj slovenské zastúpenie LG. Papierovo je teda podobne drahý, ako všetky ostatné top smartfóny tohto roka. Avšak hneď od začiatku ho ponúka operátor Orange za plnú cenu 590 eur s DPH. Priamo na webe uvádza že ide o akciu, avšak trvá už niekoľko týždňov a zatiaľ sa na tejto ponuke nič nezmenilo.

42 fotografií v galérii LG G6 je prekvapivo v ponuke operátora Orange lacnejší než inde

Hodnotenie: Otázka ceny

LG G6 je výborne vyvážený smartfón, ktorý nemá žiadnu vyslovene slabú stránku. Výborne padne do ruky, je odolný voči vode a veľkú radosť nám robil aj extrémne širokouhlý displej. Foťák s dvomi šošovkami je originálny a v praxi aj užitočný, nič podobné žiadny iný výrobca neponúka. Výdrž batérie nesklame, naopak, poteší extra rýchle nabíjanie. Pochváliť treba aj prehľadné prostredie.

Celkový dojem sprvoti kazil horšie odladený softvér, to ale do značnej miery vyriešila dvojica aktualizácii, ktoré dorazili počas testovania. Problémom je skôr prítomnosť iba jediného reproduktoru – telefón najvyššej triedy by si zaslúžil lepší zvuk. Mnohých záujemcov môže tiež odradiť použitie minuloročného hardvéru, ktorý sa nedokáže rovnať špičke, ktorú tento rok ako prvý priniesol Samsung.

Tieto mínusy ale dokážeme prepáčiť, pokiaľ je cenovka 590 eur s DPH (tak, ako ju nastavil Orange). Za túto cenu ide o výbornú voľbu a LG G6 môžeme jednoznačne odporúčať.

Pokiaľ sa ale bavíme o oficiálnej odporúčanej cene 749 eur, ktorej sa držia ďalší predajcovia, tak je to veľmi na pováženie. Top smartfón od LG má mnoho predností, ale konkurencia je veľmi silná a G6 v niektorých ohľadoch ťahá za kratší koniec. Na krk mu dýchajú Honor 8 Pro (590 eur), HTC U Ultra (799 eur), Huawei P10 Plus (799 eur) a samozrejme Samsung Galaxy S8 a S8+ (799 eur a 899 eur). Opomenúť ešte stále netreba ani minuloročný iPhone 7 Plus (od 899 eur).

V skratke Top model od LG G6 prichádza s radikálnou dizajnovou zmenou. Displej LG natiahlo na šírku, vďaka čomu zaberá veľkú časť prednej strany.



Ergonómiu, rozmery aj hmotnosť zvládol výrobca na výbornú, uspokojivá je aj výdrž batérie. Budúcim majiteľom môže v hlave vŕtať iba minuloročný hardvér. Dôležité prednosti Kvalitné továrenské spracovanie

Zvýšená odolnosť voči vode a prachu

Praktický tvar a ideálne rozmery

Displej natiahnutý až k okrajom

Jedinečný fotoaparát

Veľmi rýchle nabíjanie

Jednoduché a prehľadné prostredie

Dostupná funkcia pohotovostného displeja Hlavné nedostatky Minuloročný hardvér

Bez podpory bezdrôtového nabíjania

Iba jeden reproduktor

Nemá notifikačnú diódu