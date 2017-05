Chystaný Vivo X9s Plus: Duálna predná kamera či veľký OLED displej

Novinka tiež zrejme ponúkne nový čipset od firmy Qualcomm.

V databáze čínskeho úradu TENAA sa objavil zalistovaný telefón Vivo X9s Plus. Ten by mal nadviazať na smartfón Vivo X9 Plus predstavený vlani.

Databáza TENAA prezrádza vzhľad aj technické parametre očakávanej novinky. Okrem iného by mal telefón ponúknuť veľký 5,85-palcový displej s Full HD rozlíšením, ktorý bude typu OLED. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset s taktom 1,95 GHz. Predchádzajúce úniky naznačovali, že by malo ísť o novo predstavený Snapdragon 660.

Čipset bude párovaný so 4 GB RAM a 64 GB flash priestoru. Chýbať nebude ani batéria s kapacitou 3 920 mAh, snímač odtlačkov prstov či operačný systém Android 7.1.1 Nougat.

1 fotografia v galérii zdroj: TENAA

Za pozornosť má stáť aj fotovýbava. Zahŕňa predný duálny fotoaparát/kameru: má pozostávať z 20-megapixelového a 5-megapixelového senzora. Na zadnej strane ešte nájdeme klasický 16-megapixelový fotoaparát s LED bleskom.

Telefón s rozmermi 162,59 × 78,84 × 7,25 mm a hmotnosťou 183,2 g sa má dodávať minimálne v zlatej farbe, dodáva web Gizmochina.com.