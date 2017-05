Nový únik odhalil celú chystanú ponuku telefónov Moto

Únik zrejme pochádza z privátnej prezentácie.

Skutočnosť, že Lenovo v rámci ponuky smartfónov značky Moto chystá hneď viacero noviniek, je viac-menej známa už dlhšie. Najnovší únik potvrdzuje celú paletu chystaných noviniek. Uniknutý materiál podľa všetkého pochádza z uzavretej prezentácie pre vybraných partnerov.

Ponuka Moto sa čoskoro rozšíri o novinky, ktoré budú spadať do línie Z, X, G, E aj C, písali GSMArena.com či Gizmochina.com.

Očakávaný Moto Z2 Play: Unikli detailnejšie parametre Smartfón by mal okrem iného ponúknuť Full HD displej či 4 GB RAM.

High-endové modely zastupujú novinky Moto Z Play a Moto Z Force. Kým Moto Z Play má ponúknuť 5,5-palcový Full HD displej či podporu pre moduly Moto Mod, v prípade Moto Z Force má stáť za najväčšiu pozornosť nielen podpora Moto Modov, ale aj „ShatterShield“ displej či možnosť využitia mobilných dát LTE do 1 Gbit/s.

1 fotografia v galérii foto: Evan Blass

V rámci línie Moto X príde minimálne jedna novinka s 5,2-palcovým Full HD displejom a 3D sklom a tiež „SmartCam“.

Líniu Moto G majú po novom prezentovať aj zariadenia Moto GS a Moto GS+. Prvý Moto GS ponúkne 5,2-palcový Full HD displej aj kovovú unibody konštrukciu. Vyšší model Moto GS+ má pútať pozornosť 5,5-palcovým Full HD displejom aj duálnym fotoaparátom (na zadnej strane).

Do línie Moto E spadajú nové Moto E a Moto E Plus. Prvý smartfón má disponovať 5-palcovým displejom s 2,5D zakriveným sklom, chýbať nemá ani snímač odtlačkov prstov. Moto E Plus pre rok 2017 sa môže pochváliť 5,5-palcovým Full HD displejom aj silnou batériou s kapacitou 5 000 mAh (čo naznačovali už predchádzajúce úniky).

A napokon tu máme ešte novinky z línie Moto C, do ktorej budú spadať telefóny Moto C a Moto C Plus. Kým Moto C ponúkne 5-palcový displej (480 × 854 pixelov) či podporu pre 4G LTE, Moto C Plus má mať 5-palcový displej HD a batériu s kapacitou 4 000 mAh.

Všetky zariadenia majú byť predstavené postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov.