Odomknuté Androidy naša aplikácia nepodporuje, potvrdil Netflix

Predbežne však samotná aplikácia funguje aj na rootnutých či odblokovaných zariadeniach.

Popredná videopožičovňa Netflix, dostupná aj na našich končinách, vyvolala menší rozruch novou bezpečnostnou politikou pri svojej mobilnej aplikácii pre operačný systém Android.

Po novom už totiž má platiť, že aplikáciu cez oficiálny obchod Google Play Store nenainštalujeme, pokiaľ pracujeme na smartfóne či tablete s Androidom, ktorý bol rootnutý, resp. má odomknutý bootloader (zariadenie pritom nemusí byť rootnuté). Ako prvý na tému upozornil web Androidpolice.com.

Web si však zároveň všimol, že samotná aplikácia na podobných zariadeniach funguje naďalej (pokiaľ ju už máme nainštalovanú). A to aj v prípade, že bola aktualizovaná na najnovšie zostavenie (5.0.4). Minimálne zatiaľ je tak zablokované len inštalovanie aplikácie na rootnuté či odomknuté Androidy. Situácia sa však môže do budúcnosti zmeniť.

Pokiaľ sa pokúsime aplikáciu stiahnuť a nainštalovať na odomknutom zariadení, zobrazuje sa informácia o jej nekompatibilite. Služba Netflix už medzičasom potvrdila, že nejde o nejakú technickú chybu.

Netflix deklaruje, že dôvodom tejto zmeny má byť plný prechod na DRM technológiu ochrany obsahu Widevine od Google, ktorá je dostupná pre celú paletu platforiem. Platiť to má od verzie Netflix 5.0. Avšak vzhľadom na to, že aplikácia funguje, skôr než na nejaké technické obmedzenie to vyzerá na „zmenenú obchodnú politiku“.