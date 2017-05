Rušenie roamingu v EÚ má trhlinu. Operátori ho môžu obísť

ODPORÚČAME Ján Trangel komentuje: Nie je vylúčené, že operátori sa pokúsia vyšmyknúť. V Česku s tým už začali.

Po neuveriteľne dlhom pôrode Európska komisia oznámila veľké víťazstvo obyvateľov EÚ nad mobilnými operátormi a presadila zrušenie roamingových poplatkov v rámci Únie.

Teoreticky by teda od 15. júna nemali byť účtované žiadne extra poplatky za uskutočnené hovory alebo prenesené dáta napríklad zákazníkmi slovenského operátora v Nemecku.

V plánoch Európskej komisie je ale najmenej jedna trhlina, ktorá umožní operátorom po celej Európe tieto pravidlá obísť. Niektorí s tým už pritom začali.

Zakázaný roaming

Finta je to pritom vskutku jednoduchá: operátor úplne zakáže roaming a povolí využívania služieb iba v domovskej krajine. Ideálne je to riešenie pre dátové paušály, pokojne ho ale operátori môžu využiť aj pri akomkoľvek inom programe či dokonca predplatenej karte.

Príklad 1: Slovenský operátor môže pripraviť povedzme 20 GB voľných dát za pevný mesačný poplatok (bez možnosti hovorov) s tým, že zákazníkom neumožní aktivovať funkciu roamingu. Dáta teda jednoducho bude potrebné spotrebovať iba na Slovensku.

Príklad 2: Vznikne virtuálny operátor s ponukou predplatených kariet, z ktorých bude možné volať, SMS-kovať a dátovať jedine na Slovensku.

Nie je to žiadnym výmyslom ani teoretickým konštruktom, český operátor Vodafone už presne k takémuto obmedzeniu pristúpil pri dátových paušáloch. Je to pritom úplne v súlade s európskymi pravidlami.

Priamo sme sa na to spýtali Európskej komisie a takáto je odpoveď, ktorú nám tlmočilo jej slovenské zastúpenie: „Možnosť navrhovať balíčky zo strany operátorov bez roamingových služieb (teda také, ktoré bude možné použiť len na domácom trhu) tu vždy bola a aj naďalej bude existovať. Balíček bez roamingových služieb však znamená, že ho bude možné použiť len na domácom trhu a v zahraničí nebude fungovať.“

Rozdelenie na domáce a zahraničné?

Európskej komisie sme sa aj spýtali na to, či budú môcť operátori rozdeľovať svoje tradičné paušály na časť, ktorú je možné využiť iba doma a takú časť, ktorá bude určená pre využitie v krajinách EÚ.

Takto znie odpoveď EK v plnom znení: „Balíčky s roamingom budú od 15. júna fungovať na systéme "volaj ako doma", teda v tom zmysle, že pri cestovaní v rámci EÚ sa na používateľov budú pri využívaní služieb mobilných operátorov vzťahovať rovnaké podmienky ako doma (vrátane limitov na využívanie mobilných dát v prípade balíčkov). Od 15. júna teda nebudú môcť operátori ponúkať roaming za dodatočné ceny či príplatok.“

Jednoznačnú odpoveď sme teda nedostali, hoci podľa záveru sa môže zdať, že operátor by nemal rozdeľovať balíčky na časť, ktorá bude dostupná v celej EÚ a časť, ktorú bude možné spotrebovať jedine doma. Pre EK ale pripravíme sériu doplňujúcich otázok a pokúsime sa získať jednoznačné odpovede.

Odstúpenie od zmluvy

K triku so zákazom roamingu pritom môže operátor pristúpiť aj pri už existujúcich paušáloch; a to aj pre tých zákazníkov, ktorí majú platnú viazanosť. Dobrou správou ale je, že pokiaľ sa takto zásadne zmenia podmienky používania (teda z programu s povoleným roamingom sa stane program, ktorý je možné využívať iba na Slovensku), je možné od zmluvy odstúpiť bez penále. Potvrdili nám to priamo zástupcovia Európskej komisie.

Nič to ale nemení na fakte, že pokiaľ tieto medzery v regulácii začnú operátori využívať, môžeme sa tešiť na novú záplavu superkomplikovaných paušálov a iných služieb s delením na „domáce“ a „európske“. U nás to síce ešte vidieť nie je, v Čechách to už ale prepuklo naplno.

Možno dokonca vzniknú úplne nové produkty či virtuálni operátori, ktorí sa budú špecializovať na tuzemské používanie a budú si môcť dovoliť nižšiu cenu, než programy, ktoré budú „riskovať“ používanie v zahraničí.

Tak či onak, táto situácia rozhodne nevyzerá ako žiarivá budúcnosť, ktorú sme si pri veľkolepom predstavovaní vízie Európy bez roamingových poplatkov predstavovali.