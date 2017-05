Moto C a Moto C Plus oficiálne, ceny začínajú pod hranicou 100 eur

ODPORÚČAME Novinky chcú osloviť rozumným pomerom cena / výkon.

Spoločnosť Lenovo po rôznych únikoch (naposledy celej prezentácie) oficiálne predstavila ďalšie očakávané novinky v rámci značky Moto. Tentoraz ide o dvojicu základných smartfónov, ktoré budú spadať do línie Moto C. Konkrétne ide o Moto C a Moto C Plus.

Prvý model Moto C ponúkne 5-palcový displej s nízkym rozlíšením (na dnešné pomery) 854 × 480 pixelov alias FWVGA.

V útrobách nájdeme čipset MT6737M od firmy MediaTek, ktorého súčasťou je štvorica procesorových jadier Cortex-A53 s taktom 1,1 GHz. Štvorjadrový čipset je párovaný len s 1 GB operačnej pamäte RAM a buď 8 alebo 16 GB (rozšíriteľného) flash priestoru.

Vo výbave novinky Moto C ďalej nájdeme 5-megapixelový fotoaparát na zadnej strane s LED bleskom a podporou nahrávania 720p videí. Predná selfie kamera je 2-megapixelová a taktiež vybavená LED bleskom.

Telefón s rozmermi 145,5 × 73,6 × 9 mm a hmotnosťou 154 g ponúkne aj batériu s nižšou kapacitou 2 350 mAh a operačný systém Android 7.0 Nougat. Z pohľadu farebných verzií budeme mať na výber „Metallic Cherry“, „Pearl White“, „Fine Gold“ aj „Starry Black“.

Telefón sa zrejme objaví v predaji počas tohto mesiaca, prípadne v júni. Bude sa ponúkať aj v Európe. Kým základná 3G verzia s 1 GB RAM a 8 GB flashu sa bude ponúkať za 89 eur, 4G model vyjde na 99 eur.

Druhou novinkou je Moto C Plus. V tomto prípade získame lepší displej, väčšiu kapacitu RAM a potenciálne aj vyšší výkon.

Novinka disponuje 5-palcovým displejom s HD rozlíšením 720p. Pod kapotou tentoraz nájdeme štvorjadrový čipset MT6737 (Cortex-A53 s taktom 1,3 GHz), ktorý bude párovaný s 1 / 2 GB RAM a 16 GB flash priestoru.

K dispozícii budeme mať ďalej 8-megapixelový hlavný fotoaparát (f/2.2) s autofocusom aj LED bleskom. Predná kamera je 2-megapixelová.

Veľkou výhodou modelu Moto C Plus by mala byť silná batéria – má deklarovanú kapacitu 4 000 mAh, čím sa potvrdili predchádzajúce úniky. Tie naznačovali batériu s veľkou kapacitou. Samotný telefón má pritom rozmery 144 x 72.3 x 10 mm a hmotnosť 162 g.

Ceny modelu Moto C Plus štartujú od 119 eur za 1 GB RAM. Do predaja sa zrejme dostane v podobnom (rovnakom) čase ako „brat“ Moto C.

Moto C v skratke Displej 5-palcový (854 × 480 pixelov) FWVGA Čipset štvorjadrový MediaTek MT6737M (1,1 GHz) Pamäť 1 GB RAM, 8 alebo 16 GB flash priestoru, podpora microSD kariet Fotoaparát / kamera 5 MP s LED bleskom, nahrávanie videí do 720p; predná 2 MP kamera, LED blesk Operačný systém Google Android 7.0 Nougat Batéria 2 350 mAh Rozmery 145.5 x 73.6 x 9 mm Hmotnosť 154 g