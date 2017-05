Huawei Y7 oficiálne: Silná batéria aj Android 7.0 Nougat

Novinka okrem batérie s kapacitou 4 000 mAh ponúkne aj 5,5-palcový displej.

Čínska spoločnosť Huawei predstavila ďalší smartfón. No kým v prípade modelu Huawei Y3 2017 ide o základný smartfón, novinka v podobe Huawei Y7 (pre kalendárny rok 2017) mieri do strednej triedy zariadení. Okrem iného ponúkne v základnej výbave operačný systém Android 7.0 Nougat.

Huawei Y7 prináša kovovú konštrukciu, no zároveň aj plastový rám, upozornil web Phonearena.com. Na prednej strane nájdeme väčší 5,5-palcový displej s HD rozlíšením 720p a 2,5D zakriveným sklom.

5 fotografií v galérii Huawei Y7

Pod kapotou sa skrýva osemjadrový čipset Qualcomm Snapdragon 435 (1,4 GHz), ktorý bude párovaný s 2 GB operačnej pamäte RAM a 16 GB vnútorného flash priestoru (s možnosťou ďalšieho rozširovania).

5 fotografií v galérii Huawei Y7

Vo výbave ďalej nájdeme 12-megapixelový hlavný fotoaparát s PDAF, predná selfie kamera je 8-megapixelová. Nechýba jej technológia rozpoznávania tvárí aj režim „Beauty Mode“.

Na zadnej strane ešte nájdeme snímač odtlačkov prstov. Jedným z hlavných lákadiel novinky by však mohla napokon byť masívna batéria. Výrobca udáva kapacitu až 4 000 mAh, čo by malo stačiť na 20 hodín výdrže pri prehrávaní videa či do 15 hodín pri surfovaní po internete. Batéria by si mala zároveň udržať cez 80 percent svojej pôvodnej kapacity aj po 500 nabíjacích cykloch.

5 fotografií v galérii Huawei Y7

Novinka s rozmermi 153,6 × 76,4 × 8,35 mm a hmotnosťou 165 g sa bude dodávať v rôznych farebných verziách. Spomínajú sa prevedenia Grey, Prestige Gold aj Silver. Podobne ako v prípade modelu Huawei Y3 2017, predbežne nie sú známe informácie o presnej dostupnosti ani cene mobilnej novinky.

5 fotografií v galérii Huawei Y7