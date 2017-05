Koniec roamingu? Orange využil ďalší trik, aby nedal dáta

Filip Hanker komentuje: Obísť nariadenia z dielne EÚ je ľahšie, než sme dúfali.

Pozreli ste si už novú ponuku paušálov Orangeu? Je skoro ako predošlá. V nižších paušáloch dokonca spätne pribudli dáta plnou rýchlosťou. Potiaľ je to všetko v poriadku.

Pri pohľade na samotné dáta ale človeka doslova zamrazí. Operátor dáva ku každému paušálu od 20 eur presne 100 MB dát pre SR a EÚ. Tie od 30 eur majú ďalšie dáta, ktoré sú len pre Slovensko a v iných krajinách EÚ za ne treba doplácať.

Je to smiešne málo

100 MB! V dnešnej dobe! Takto sme si ideu „v EÚ ako doma“ naozaj nepredstavovali.

Vynoria sa hneď dve otázky:

ak skutočne možno obísť európsku reguláciu o konci roamingu tým, že dá operátor niečo ako bonus, prečo vlastne daná regulácia vznikla a aké ďalšie trhliny v nej ešte nájdeme?

Musí Orange skutočne ísť na hranu a ponúknuť aj v drahších paušáloch na surfovanie v EÚ len hŕstku dát, ktorá stačí tak akurát na e-maily a pár stránok v mobile?

Začnime odpoveďou na druhú z nich. Nie, nemusí. Je pravdou, že si operátori medzi sebou za surfovanie budú naďalej platiť vyššie sumy. Až okolo 9,2 eura vrátane dane. To ale znamená, že ak by aj zákazník presurfoval úplne celý, 100-megabajtový balík dát len v zahraničí, Orange to bude stáť 92 centov.

1 fotografia v galérii ilustračná snímka

Takže operátor mohol – a už len kvôli korektnosti a imidžu mal – byť oveľa štedrejší. 500-megabajtový balík by znel lepšie, zvlášť ak drahšie paušály stoja 40 a 65 eur. Jediné malé plus má operátor za to, že doplatok za to, aby ste mohli domáce dáta čerpať v cudzine, je 0,009 eura za megabajt. To je 9,2 eura za gigabajt, teda presne toľko, koľko môžu aj Orangeu účtovať jeho roamingoví partneri.

Môže. Veď sú zadarmo

A teraz k nariadeniu EÚ. S kolegami už dlhšie diskutujeme, či a ako operátori obídu aktuálnu novú vlnu regulácie roamingu. Bol som práve zástancom názoru, že čo dá operátor k službe akoby úplne zadarmo, EÚ skrátka nemá ako limitovať – regulovať.

Potom ale prišla pomerne jednoznačná odpoveď od únie a dávala nádej na opak. Ako vidno z kroku Orangeu, bola to falošná nádej. Aj tak si ju pripomeňme v plnom znení – keď už pre nič iné, tak pre kontrast medzi tým, čo celé mesiace tvrdila únia a aká bude neúprosná realita.

„Balíčky s roamingom budú od 15. júna fungovať na systéme ,volaj ako doma‘, teda v tom zmysle, že pri cestovaní v rámci EÚ sa na používateľov budú pri využívaní služieb mobilných operátorov vzťahovať rovnaké podmienky ako doma (vrátane limitov na využívanie mobilných dát v prípade balíčkov). Od 15. júna teda nebudú môcť operátori ponúkať roaming za dodatočné ceny či príplatok.“

Odpoveď je zo začiatku tohto týždňa, čiže ide o aktuálne vyjadrenie. Že to nie je úplná pravda, vie aj samotná EÚ. Pri surfovaní totiž stanovila vzorce, ktoré porovnávajú objem dát s cenou paušálu a keď ich je veľa za nízku cenu, v EÚ pôjde použiť len časť.

Lenže táto poistka je pre okrajové prípady a aj tak veľmi nelimituje. Jeden príklad za všetky: paušál za 20 eur bez DPH s neobmedzenými volaniami, SMS a 7 GB dát. Tam podľa vzorca vyšlo, že sa bude dať v EÚ minúť aspoň 5,19 GB dát.

Koniec roamingu v EÚ: Všetky info na jednom mieste Zákazníci operátorov sa už o niekoľko týždňov dočkajú zrušenia príplatkov v zahraničí.

Je aj ďalší trik

Už v pondelkovom komentári sme vás upozornili na jednoduchý trik, akým vedia operátori obísť koniec roamingu z dielne EÚ obísť aj inak.

Bol ním zákaz roamingu. Pre príklad nemusíme chodiť neďaleko – český Vodafone to už pri svojich programoch na častejšie surfovanie urobil.