Nevhodné nákupy v podnapitom stave? Aplikácia tomu zabráni

VIDEO Vyžaduje si však istú porciu sebaovládania.

Tým, ktorí radi rozhadzujú peniaze v podguráženom stave, svitá na lepšie časy. Britská finančno-poradenská spoločnosť iBe TSE totiž vyvíja aplikáciu, ktorá po dosiahnutí určitej úrovne alkoholu v krvi zmrazí účet. Na novinku upozornil portál Techspot.

Pasca na samého seba

Postup je na prvý pohľad jednoduchý. Používateľ si zakúpi aplikáciu DrnkPay spolu s alkohol testerom, ktorý spáruje so smartfónom cez Bluetooth. Do aplikácie vloží údaje zo svojich platobných kariet, pričom tesne pred odchodom si naplánuje množstvo a typ alkoholu, ktorý plánuje vypiť (a zároveň zaň zaplatiť). Aplikácia následne prekonvertuje uvedené dáta na jednotky alkoholu a vytvorí tak únosnú hranicu. Následne sa karty zablokujú na 12 hodín.

1 fotografia v galérii Aplikácia sa dá pomerne detailne nastaviť (Zdroj: DrnkPay)

Úroveň obmedzení sa však ešte za triezva dá zmeniť. Buď si používateľ nastaví blokovanie na všetky platby, alebo iba na platby v bare, reštauráciách alebo e-shopoch. V krajných prípadoch sa dajú zakázať platby za letenky alebo taxislužby. Ak by sa však používateľ dostal do vlastnej pasce, aplikácia má integrovanú funkciu „Help me out“, vďaka ktorej príde po spoločensky unaveného človeka vozidlo Uber a bezpečne ho odvezie domov.

Nenápadný alkohol tester

Aplikácia získava status o hladine alkoholu v tele používateľa prostredníctvom alkohol testera, ktorý bude dodávaný v dvoch verziách. Prvý má klasickú podobu inhalátora, druhý by mal vyzerať ako moderné náramkové hodinky. Do testera musí majiteľ fúknuť pred každým použitím platobnej karty. Pokiaľ množstvo alkoholu v dychu nedosiahne stanovený limit, platba je povolená. V opačnom prípade nastáva blokovanie.

K aplikácii bude dodávaný bluetooth tester v klasickej podobe, aj ako smartwatch (zdroj: iBe TSE)

Používanie aplikácie si tak vyžaduje istú dávku sebaovládania. Ak si používateľ nastaví cieľovú hladinu alkoholu vyššiu, než zvládne, môže odpadnúť skôr, ako dôjde k zablokovaniu platieb.

Vývojári plánujú vydať DrnkPay v priebehu roka, avšak zatiaľ iba vo Veľkej Británii. Aplikácia totiž musí priamo spolupracovať s bankami, preto asi bude (v prípade úspechu) vydávanie ďalej vo svete pomalšie.