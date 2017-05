Chystaný Moto Z2 Force: Unikla fotka prednej i zadnej strany

Zároveň unikol aj render modelu Moto Z2.

Na internete sa v krátkom časovom období objavili údajne uniknuté rendery hneď dvoch zariadení značky Moto.

V prípade chystaného modelu Moto Z2 si môžeme pozrieť vzhľad prednej strany telefónu, druhý model Z2 Force sa ukazuje z prednej i zadnej strany. Na tému upozornili GSMArena.com či Phonearena.com.

2 fotografie v galérii zdroj: Androidauthority.com

Z2 Force by mal predstavovať priameho nástupcu Z Force. Ponúkne špičkovú výbavu. Má zahŕňať 5,5-palcový AMOLED „ShatterShiekd“ displej s QHD rozlíšením, osemjadrový čipset Snapdragon 835, 4 GB RAM či 64 GB natívneho flash priestoru. Obrázok potvrdzuje aj podporu pre Moto Mody – k dispozícii je tu tradičný 16-pinový konektor na zadnej strane.

2 fotografie v galérii zdroj: Androidauthority.com

Tieto a ďalšie telefóny sa majú objaviť postupne v priebehu nasledujúcich týždňov, resp. mesiacov. Lenovo zatiaľ predstavilo líniu Moto C a Moto C Plus.