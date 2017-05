Koniec roamingu EÚ? Ako operátori môžu účtovať viac a čo sa nesmie

ODPORÚČAME EÚ reaguje na možné kroky operátorov, ktorí by sa chceli vyhnúť regulácii.

Už od polovice júna začnú platiť nové roamingové pravidlá, ktoré prinesú zákazníkom únie volania, SMS a dáta aj v EÚ za cenu ako doma.

Únia vyjasnila, za akých podmienok môžu mobilní operátori ponúknuť iné ceny. A kedy nie. Prinášame sumár našich zistení.

Upozorňujeme, že sa nevie, či a ktoré zo spôsobov operátori využijú. Traja z nich ešte vôbec nespresnili nové podmienky. Orange priniesol nové paušály, ktoré významne limitovali objem dát v zahraničí, ale po 2 dňoch to prehodnotil a vrátil do ponuky aj tie staršie.

1. Špeciálny balík aj s horšími cenami? Áno

Doplnkové balíky s inými podmienkami než určuje EÚ – napríklad s vyššími než domácimi cenami – síce nie sú zakázané, klient si ich ale musí zvoliť sám. Jednoducho, nič mu nemožno stanoviť automaticky.

„Operátori, rovnako ako v minulosti, majú možnosť ponúkať alternatívne balíky, ktoré nespadajú pod reguláciu, ale ktoré si musí zákazník vyslovene zvoliť,“ uviedla komisia na dnešnom stretnutí s novinármi.

2 fotografie v galérii

Čo čakáme v praxi: Môže to byť niečo za niečo – napríklad od operátora dostanete balíček s bezplatnými minútami v EÚ a poistenie, no ostatné ceny budú vyššie alebo sa nič nebude odpočítavať z voľných jednotiek z paušálu. Teda z minút či dát.

Nečakáme, že operátor prinesie službu, ktorá výhradne všetko znevyhodní.

Pri ponukách, ktoré vám napríklad prídu SMSkou hneď, ako sa ocitnete v zahraničí, si každopádne dávajte pozor.

2. Delenie dát pre SR a inde? Nie, až na výnimku

Podľa pravidiel nie je v súlade s reguláciou, keď operátor dáta na surfovanie vo svojich paušáloch nazve bonusovými. Bolo by to obídenie regulácie.

Nemožno preto priniesť napríklad 10-gigabajtov v paušále, z ktorých je 9,9 len pre Slovensko a nie aj pre EÚ – pretože by boli bonus.

Istý limit ale existovať môže – podľa výpočtu, o ktorom sme vás informovali v samostatnom článku. Pozrite si príklady podľa mesačného poplatku za paušál a podľa služieb, ktoré obsahuje:

mobilný dátový balíček s 2 GB dát u nás za 10 eur bez DPH umožní minúť v zahraničí minimálne 2 GB z balíčka a ďalších 0,6 GB dát za cenu ako u nás.

služba s tisíckou minút, SMS a 1 000 MB za 5 eur bez DPH umožní zákazníkovi v roamingu minúť 1 GB dát, ďalších 0,3 GB dát bude môcť presurfovať za cenu ako na Slovensku

pri programe za 20 eur s DPH (16,7 eura bez DPH) s neobmedzenými dátami, volaniami a SMS bude možné minút v roamingu aspoň 4,34 GB – vzhľadom na nízku cenu paušálu to nebude viac

Vyššie uvedené príklady sú minimom, ktoré budú môcť operátori poskytnúť. Presné podmienky ale budú určovať samotní operátori – môžu byť aj štedrejšie.

Limity v praxi: Nebudú u nás žiadne alebo budú veľmi mierne. Platí, že pokiaľ by paušál stál naozaj primálo a len služba cena za prenesené dáta v EÚ by bola nad dvojnásobkom ceny, ktorú operátor platí inému, môže si mobilný operátor za to účtovať príplatok. Ale nie za všetky dáta. Len za tie nad limit, ktorý určí vzorec.

Téma ožila vďaka Orangeu: Orange sa rozhodol predstaviť paušály Go, ktoré obsahujú iba 0,1 GB dát, ktoré je možné využívať u nás a v EÚ. Všetky ostatné dáta označil ako bonusové, využiteľné bez príplatku iba u nás. V EÚ sa za ne malo platiť v prepočte 9 eur na gigabajt.

Po necelých dvoch dňoch ale vrátil do ponuky aj pôvodné paušály Max a Flex – tie takto rozdelené dáta nemajú.

Čo sa tým zmenilo? Nové paušály možno brať len ako alternatívu k bežným a keď sa zákazník sám rozhodne, že ich chce, je to v poriadku. Navyše Orange tvrdí, že roamingové podmienky podľa nových pravidiel zverejní až neskôr.

3. Stopnutie dát v EÚ? To pôjde

Mobilní operátori teoreticky budú môcť stopnúť surfovanie v zahraničí – dátový roaming. A to aj v prípade, že ponechajú možnosť volať či posielať SMS správy.

Čo čakáme v praxi: Paušály, ktoré majú veľa dát a ktoré sú primárne do počítača alebo na veľmi intenzívne surfovanie, sa operátori budú snažiť nechať iba pre Slovensko. Ide o typy s pár desiatkami gigabajtov a volanie na nich často nebýva povolené.

2 fotografie v galérii

Čo overujeme: Ďalšou možnosťou, ako by mohol operátor potenciálne zabrániť priveľkej spotrebe dát, je znížiť rýchlosť alebo obmedziť typy sietí, ktoré možno použiť. Napríklad limitovať rýchlosť na 0,125 Mbit/s - to je náš odborný predpoklad, no pre istotu to overujeme.

Prípadne môžu povoliť len prevádzku v staršom type sietí (2G) s veľmi nízkymi reálnymi rýchlosťami okolo 0,1 Mbit/s. Operátori totiž majú právo rozhodnúť sa, ktoré siete a ktorého partnera v jednotlivých krajinách využijú.

Rušenie roamingu v EÚ má trhlinu. Operátori ho môžu obísť Ján Trangel komentuje: Nie je vylúčené, že operátori sa pokúsia vyšmyknúť. V Česku s tým už začali.

4. Keď bude operátor prerábať

Ešte v jednom prípade si operátor môže účtovať iné ceny než v zmysle nových roamingových pravidiel EÚ. Ak dokáže, že je na službách stratový a nie je to ekonomicky udržateľné.

EÚ má ale rad podmienok: mobilný operátor to najskôr musí navrhnúť štátnemu regulačnému úradu a ten to musí schváliť. Výnimka potom platí len na rok.

5. Keď budete pridlho v zahraničí

Operátori môžu sledovať, koľko času ste v 4-mesačnom úseku v zahraničí v krajinách EÚ. Ak to bude pridlho, môžu začať účtovať príplatky.

Limit ale nebude prísny. Aj keby ste šli na jednu 14-dňovú dovolenku, na ďalšiu 5-dňovú a na dva víkendové výlety, stále ste v limite.

Navyše ak prídete do nejakej krajiny EÚ a ešte v ten deň z nej aj odídete, do limitu sa to nezapočítava. To pomôže najmä pracujúcim či pravidelne nakupujúcim v zahraničí.