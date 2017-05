Používatelia sa sťažujú na iOS 10.3.2. Údajne rýchlo vybíja batériu

Apple sa oficiálne k incidentu zatiaľ nijako nevyjadril. Je možné, že opravná aktualizácia vyjde už čoskoro.

Spoločnosť Apple vydala aktualizáciu svojho mobilného operačného systému iOS 10.3.2 len nedávno, no množstvo používateľov sa začína sťažovať na výrazný pokles výdrže batérie. Niektorým majiteľom ubudne vraj až 20 % z kapacity plne nabitého akumulátora po tom, čo prístroj odpoja od zdroja napájania. O novinke píše server Forbes.com.

Problém vraj nevyrieši ani resetovanie zariadenia do továrenských nastavení. Niektorí používatelia hlásia, že sa im po aktualizácii prístroj vypne pokojne aj pri 8 % kapacity batérie. Iní zas detegujú pokles desiatok percent aj pri bežnom používaní či odpojení od nabíjačky.

Používatelia diskutujúci o tejto nepríjemnosti sa však delia na dve skupiny. Kým prvá z nich eviduje už spomínaný problém, druhá skupina paradoxne hlási zvýšenie výdrže batérie po aktualizácii na iOS 10.3.2.

Podobný problém už firma riešila

Vyzerá to tak, že chyba postihuje len iPhony, aj to nie všetky. Môže ísť len o určité modely či konkrétne varianty. Používatelia iPadov či iPodov by sa však rýchleho vybíjania nemali obávať.

Apple sa s podobným prípadom už v minulosti pasoval a to nie tak dávno. Verzia systému iOS 10.2.1 mala taktiež obsahovať chybu, vďaka ktorej dochádzalo k rýchlemu vybíjaniu, no problém sa podarilo vyriešiť ďalšou aktualizáciou. Podobný scenár tak je možné očakávať aj v tomto prípade.