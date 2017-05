Smartfóny s Androidom sú spoľahlivejšie ako iPhony, tvrdí štúdia

Najmenej spoľahlivé telefóny s Androidom sú Samsungy. Najporuchovejší telefón s iOS je iPhone 6.

Mobilné telefóny s operačným systémom Android sú vo všeobecnosti spoľahlivejšie a menej poruchové, než iPhony so systémom iOS. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Blancco Technology Group. Tá zároveň potvrdila, že v prvom štvrťroku 2017 sa oproti poslednému kvartálu 2016 počet pokazených smartfónom pri oboch platformách zvýšil. Informuje o tom Android Headlines.

Spomínaný dokument s názvom State of Mobile Device Performance and Health vychádza z dát o miliónoch mobilných zariadení zo Severnej Ameriky, Ázie i Európy. V januári až marci 2017 bola zaznamenaná ich poruchovosť na úrovni 50 % pre telefóny s operačným systémom Android a 68 % pre zariadenia so systémom iOS. Kvartálne tak ide o nárast o 3 % pri Androide a 6 % pri iOS.

Autori správy si posvietili aj na mieru kazovosti mobilných telefónov podľa jednotlivých výrobcov. V rebríčku zariadení s Androidom s výrazným náskokom vedie juhokórejská spoločnosť Samsung. Na druhom mieste je spoločnosť LG a tretia priečka patrí Motorole. Naopak najspoľahlivejšie sú v tomto smere podľa výsledkov smartfóny od OnePlus a HTC.

2 fotografie v galérii Poruchovosť iPhonov presiahla telefóny s Androidom o 18 percent - Rebríček najmenej spoľahlivých zariadení s operačným systémom Android (Zdroj: Blancco Technology Group)

Medzi modely s najväčším počtom porúch spomedzi telefónov s Androidom potom patrí trojica Samsungov Galaxy S7, Galaxy S7 Edge a Galaxy S5. Naopak medzi najmenej spoľahlivé telefóny s logom nahryznutého jablka sa zaradili iPhone 6, iPhone 6S a trojicu uzatvára iPhone 5S.

2 fotografie v galérii Najporuchovejšie modely telefóny spomedzi Androidov patria Samsungu - Jednotlivé modely iPhonov podľa počtu porúch (Zdroj: Blancco Technology Group)

Používateľov rôznych systémov trápia rozličné problémy

Štúdia sa zamerala aj na problémy, ktoré zaťažujú používateľov oboch platforiem. Výsledky sa líšia podľa jednotlivých kontinentov. No v globálnom meradle môžeme skonštatovať, že majitelia telefónov s Androidom poukazujú na problémy s výkonom svojho zariadenia, ďalej s pádom aplikácií a tiež so slabým signálom operátora.

Používatelia sa sťažujú na iOS 10.3.2. Údajne rýchlo vybíja batériu Apple sa oficiálne k incidentu zatiaľ nijako nevyjadril. Je možné, že opravná aktualizácia vyjde už čoskoro.

Naopak používatelia iPhonov uviedli ako hlavný problém nestabilný chod aplikácií. Podľa dostupných údajov sa majitelia iPhonov tiež sťažovali na prehrievanie telefónov a problémy so slúchadlom.

Zaujímavé je tiež zistenie, že v sledovanom období problémy so stabilným chodom aplikácii zaznamenalo 50 % majiteľov iPhonov a len 18 % používateľov telefónov s Androidom.

Medzi najmenej spoľahlivé aplikácie pre operačný systém iOS pritom patria Facebook, Instagram a Google. Majitelia zariadení s Androidom sa stažujú na časté zastavenie fungovania IMS Service, Facebooku a Google Play.