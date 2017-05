Ako to je s roamingom v EÚ a obchádzaním pravidiel?

Prečo je regulácia pre operátorov problém?

Rušenie roamingových poplatkov v EÚ zásadným spôsobom zasiahne biznis slovenských operátorov. Postrachom je najmä cena dát. Pokiaľ napríklad zákazník slovenského operátora s 2 GB balíčkom voľných dát v cene mesačného paušálu prenesie na dovolenke v Chorvátsku 1 GB dát, na jeho faktúre by sa to nemalo nijako odraziť. Zaplatí rovnako ako keby všetky dáta minul doma.

Avšak chorvátsky operátor tomu slovenskému vystaví faktúru na 7,70 eur bez DPH. V ideálnom svete by jeden zákazník chorvátskeho operátora prišiel na Slovensko a minul svoj voľný gigabajt tu. Operátori by si to medzi sebou započítali ako nulu a nikoho by to ďalej nezaujímalo. Toto ale neplatí. Slovensko je jednoznačne krajina, ktorá viac „dáva“ než „berie“ a tak utrpia zisky slovenských operátorov. Je preto prirodzené, že sa operátori snažia hľadať rôzne medzierky v pravidlách.