Vyskúšali sme stabilizátor pre iPhone za 300 eur

ODPORÚČAME FeiyuTech SPG nie je žiadna čínska hračka či predražená selfie palica. Pozrite sa, čo dokáže.

Stabilizácia videa na smartfónoch prešla za posledné roky veľký kus cesty, či už hovoríme o digitálnej alebo optickej. Dá sa povedať, že v rámci fyzických možností bola dovedená takmer k dokonalosti. Špeciálne stabilizátory, akým je aj Feiyu SPG, však dokážu z mobilov vyžmýkať ešte viac.

Nič rýchlokvasené

Mimo Ázie môže značka FeiyuTech u niekoho vzbudzovať dojem, že máme pred sebou hračku z Aliexpressu za pár drobných. Hneď na začiatok však treba povedať, že výrobca má už so stabilizátormi bohaté skúsenosti, iba sa doteraz nesústredil na smartfóny.

6 fotografií v galérii FeiyuTech nie je na poli stabilizátorov nováčikom

FeiyuTech SPG nie je teda treťotriednym produktom, čo naznačujú už kvalitné materiály, z ktorých je vyrobený. Veľký podiel na konštrukcii má kov. To sa odráža aj na hmotnosti okolo 350 gramov. Ergonómii prispieva pogumovaná spodná časť, vďaka ktorej sa stabilizátor tak ľahko nevyšmykne z ruky.

Pohodlie pri používaní je celkovo silnou stránkou tohto gadgetu. Po správnom uchopení do dlane padá palec presne na smerový ovládač s vhodne nastaveným odporom. Pod ovládačom sa nachádza kláves pre prepínanie módov a tiež tlačidlo spúšte. Chýbať nesmie ani informačná LED dióda. V spodnej časti nájdeme závit na uchytenie statívu.

6 fotografií v galérii Stabilizátor je vyrobený z kvalitných materiálov

Zvládne aj iné značky

Aj keď výrobca propaguje SPG ako stabilizátor pre iPhone, nevidíme jediný dôvod, prečo by sme ho nemohli používať so smartfónmi iných značiek. Pripája sa prostredníctvom Bluetooth a bez problémov si rozumie aj so zariadeniami s Androidom. Horšie je to s aplikáciou, ktorá by mala používanie uľahčovať. Testovaný kus sa nám s ňou nepodarilo spojiť ani na jednom telefóne, a to ani po vydaní poslednej aktualizácie. Na natáčanie síce úplne stačí natívna aplikácia kamery, takéto drobnosti však kazia celkový dojem.

6 fotografií v galérii Stabilizátor je určený pre iPhone, no rozumie si aj s inými telefónmi

Úchyt pre smartfón funguje na princípe silnej pružiny. Pre slabšie prsty nie je vloženie ani vybratie ľahkým úkonom, na druhej strane to však znamená, že pri silných otrasoch ostane všetko na svojom mieste.

Po vložení je vhodné prispôsobiť polohu kĺbu tak, aby nepadala záťaž nerovnomerne na jednu stranu. Pri prvom kontakte s podobným typom príslušenstva sa môže zdať takáto prvotná inštalácia neintuitívna a zmätočná, po pár minútach skúmania už ale všetko ide ako po masle. Telefón iba vložíme a po zapnutí samotného stabilizátora už druhé a každé ďalšie spárovanie prebehne automaticky.

6 fotografií v galérii S joystickom sa pracuje pohodlne

Osem hodín výdrže

Stabilizácia je trojosá a funguje veľmi dobre. Drobné otrasy sú, pochopiteľne, na videu pozorovateľné. Celkový dojem z výsledkov je ale výborný. Posúvanie mobilu joystickom má vhodne nastavenú rýchlosť a nevydáva žiadny neželaný zvuk.

Zaujímavosťou je, že FeiyuTech SPG dokáže fungovať aj vo vertikálnom móde. To sa dá oceniť napríklad pri streamovaní live prenosov cez selfie kameru na sociálnych sieťach.

6 fotografií v galérii Nabíjame cez microUSB konektor

Stabilizátor vydrží v pohotovosti zhruba osem hodín, vďačí za to vymeniteľnej batérii o kapacite 3 000 mAh. O nabíjanie sa stará microUSB konektor chránený drobnou gumenou krytkou. Kábel nájdeme v balení, rovnako ako aj milé prekvapenie v podobe ochranného textilného puzdra. Akékoľvek ďalšie príslušenstvo je potrebné dokúpiť.

Ako funguje stabilizácia? Pozrite si ukážkové video:

Hodnotenie: Drahý, ale zábavný

FeiyuTech SPG nie je tým typom príslušenstva, ktoré si musí každý tínedžer zbaliť na dovolenku podobne ako selfie palicu. Je určený skôr novinárom, športovcom či vlogerom, ktorí chcú ponúkať kvalitnejšie videá bez nutnosti nákupu profesionálnej techniky. Od toho sa odvíja aj cena. Takýto stabilizátor nekúpite na trhu za pár faciek. Konkrétne za SPG si výrobca pýta zhruba 300 eur. Dobre si preto jeho využitie rozmyslite.

Konkurenčné produkty sa nerátajú na desiatky, nemyslite si preto, že nejakou lacnejšou napodobeninou ušetríte. Ak žiadate o niečo zvučnejšie meno, v predaji je DJI Osmo Mobile s cenou vyššou zhruba o 40 eur.

FeiyuTech SPG na test zapožičal internetový obchod DroneRepublic.sk.

V skratke Trojosý stabilizátor pre iPhone, ktorý si ale v skutočnosti rozumie aj s inými zariadeniami.



Poteší kvalitou spracovania, pohodlím pri používaní a tiež výdržou na jedno nabitie, ktorá neobmedzuje praktické používanie. Treba však počítať s cenou okolo 300 eur, ktorá mnohých prekvapí. Dôležité prednosti Kvalitné spracovanie

Puzdro v balení

Osem hodín výdrže

Pohodlné ovládanie Hlavné nedostatky Problémy s funkčnosťou aplikácie

Vysoká cena