Desaťjadrový čipset aj duálny fotoaparát: Ulefone Gemini Pro

Ulefone oficiálne predstavil svoju novú vlajkovú loď medzi smartfónmi. Na trhu bude známa ako Ulefone Gemini Pro, píše web Gizmochina.com. Smartfón sa okrem iného môže pochváliť kovovou konštrukciou aj duálnym fotoaparátom na zadnej strane.

Nový Ulefone Gemini Pro ponúkne 5,5-palcový displej s Full HD rozlíšením a ochranným sklom Gorilla Glass 3. V útrobách si svoje miesto našiel desaťjadrový čipset Helio X27 (do 2,6 GHz) od firmy Mediatek, ktorý je párovaný so 4 GB operačnej pamäte RAM a 64 GB základného flash priestoru pre systém a dáta. V prípade potreby (napríklad ukladanie multimédií) môžeme využiť aj pamäťové karty.

Ako už sme naznačili, smartfón zároveň disponuje duálnym fotoaparátom na zadnej strane. Využívajú sa tu dva 13-megapixelové senzory Sony IMX258, pričom jeden zo senzorov zachytáva obraz vo farbe, druhý je monochromatický. Využiť tu môžeme LED blesk, zachytávať môžeme 4K videá aj 3D obsah. Na prednej strane sa ešte ponúka 8-megapixelová kamera (13 MP interpolovane) s LED bleskom.

Vo výbave ešte nájdeme snímač odtlačkov prstov integrovaný do predného tlačidla Home aj batériu s pomerne vysokou kapacitou 3 680 mAh (s podporou rýchleho nabíjania MediaTek Pump Express plus 2.0 – 9V/2A). Ulefone deklaruje, že plné nabitie (cez USB port typu C) má trvať približne 90 minút. Operačným systémom je v základe Android 7.1.1 Nougat.

Novinka sa bude dodávať v dvoch farebných prevedeniach kovového tela – čiernej a červenej. Predaj má odštartovať začiatkom júna, predbežne nie je známa odporúčaná maloobchodná cena.