Nový kovový obor: Xiaomi Mi Max 2

ODPORÚČAME Novinka využíva 6,44-palcový displej aj silnú batériu s kapacitou 5 300 mAh.

Čínska spoločnosť Xiaomi podľa očakávaní oficiálne predstavila dlhšie očakávaný tabletofón Mi Max 2. Ide o priameho nástupcu modelu Mi Max, ktorý bol uvedený vlani.

Novinka síce opäť využíva 6,44-palcový Full HD displej s 2,5D zakriveným sklom, no zmenšil sa rám okolo displeja (na 0,7 mm). V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 625, ktorý je párovaný so 4 GB operačnej pamäte RAM a buď 64 alebo 128 GB vnútorného flash priestoru.

4 fotografie v galérii Xiaomi Mi Max 2

Oceníme aj podporu pamäťových kariet. Na druhej strane, skôr sa očakávali o niečo lepšie útroby – napríklad použitie nového čipsetu Snapdragon 660.

Xiaomi uviedol Mi Max: Batéria ako pre tablety Novinka od Xiaomi je síce veľká, no vraj sa stále pohodlne drží v ruke.

Z pohľadu svojej fotovýbavy Mi Max 2 so sebou prináša zhodný 12-megapixelový fotoaparát na zadnej strane, aký nájdeme aj v smartfóne Xiaomi Mi 6. Konkrétne využíva senzor IMX386 od Sony. Veľkosť pixelov bola zväčšená na 1.25μm, čo by malo prispieť k lepšej kvalite zachytávaných obrázkov a to vrátane nočného režimu. K tomu sa pridáva PDAF aj dvojtónový LED blesk. Predná selfie kamera je 5-megapixelová.

Tabletofón chce osloviť aj kovovou unibody konštrukciou so zaoblenými hranami či príjemne nízkou hrúbkou 7,6 mm. Snímač odtlačkov prstov nájdeme na zadnej strane, nechýbajú po novom ani stereo reproduktory.

Novinka disponuje batériou so slušnou kapacitou 5 300 mAh a podporou rýchleho nabíjania pod taktovkou technológie Qualcomm Quick Charge 3.0. Keďže však má displej už rozmery menšieho tabletu, batéria s vyššou kapacitou určite nebude na škodu veci.

Predchodca disponoval batériou s kapacitou 4 850 mAh. Výrobca pritom deklaruje, že na 68 percent kapacity batérie sa dostaneme za hodinu nabíjania. Batéria by mala ponúknuť výdrž do 18 hodín pri prehrávaní videa či do 9 hodín pri hraní hier.

Xiaomi Mi Max 2 sa má ponúkať v zlatom „Gold“ farebnom prevedení. Cena za verziu so 4 GB RAM a 64 GB flashu bola stanovená na zhruba 220 eur po prepočte, model kombinujúci 4 GB RAM a 128 GB flashu vyjde na zhruba 260 eur. Predaj (na domácom čínskom trhu) odštartuje 1. júna.

