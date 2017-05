Maketa nového iPhonu 8 bola zachytená na videu. Pozrite si možný koncept

VIDEO Video zachytáva údajnú novinku z každej strany. Bude nový iPhone 8 vyzerať práve takto?

Na internete sa objavilo video, ktoré údajne zachytáva nový iPhone 8. Mal by disponovať novým dizajnom, duálnym a vertikálnym fotoaparátom či inými novinkami. Informácie prináša server 9to5Mac.

Video má na svedomí známy dizajnér Benjamin Geskin, ktorý ho publikoval na svojom Twitteri. Nový iPhone 8 by mal podľa neho ponúknuť sklenenú zadnú časť, vertikálny a zároveň duálny fotoaparát, kovový rám a tiež nový dizajn. Pribrať by mal približne 0,4 milimetra v hrúbke, čo je prakticky nepostrehnuteľný nárast.

Doménou novinky by mali byť inovácie

Naopak z tela prístroja by sa malo po prvýkrát v histórii iPhonov vytratiť štandardné domovské tlačidlo, ktoré by mala nahradiť špeciálna dotyková plocha. Zároveň by mala v sebe ukrývať senzor odtlačkov prstov. No špekuluje sa tiež o tom, že snímanie odtlačkov by malo byť možné kdekoľvek na displeji.

Na prednej strane zariadenia sa navyše objavila trojica nových snímačov. Špekuluje sa, že by malo ísť o selfie fotoaparát a tiež skener očnej dúhovky, ktorý už konkurencia ponúka.

Ako bude nový iPhone v skutočnosti vyzerať sa však dozvieme najskôr až v septembri, kedy by sa malo už tradične konať predstavenie nových vlajkových modelov.