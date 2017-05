Test Nokia 3310 (2017): Nezmar v modernej podobe

ODPORÚČAME Oživená Nokia 3310 toho s pôvodným modelom nemá veľa spoločného. Jej kúpa ale má zmysel.

Aká je nová Nokia 3310? Pozrite si náš videotest:

Žiadny telefón sa nevryl do pamäte Slovákov takým spôsobom, ako to dokázala Nokia 3310. Ťažkú plastovú tehlu by ste u nás ešte aj po 17 rokoch našli funkčnú u mnohých používateľov. Ako je možné, že nešetrnému zaobchádzaniu dokázala tak dobre a dlho odolávať, to netušíme. Nokia si toto tajomstvo vzala do hrobu, no teraz ho chce pod jej menom oživiť firma HMD.

Neprehliadnite dobový test pôvodnej Nokie 3310, ktorý sme v roku 2000 pripravili na MobilMania.sk!

Už to nie je tehla

Známe tvary: Je pochopiteľné, že nová 3310 musela na trh prísť s podstatne modernizovanou funkčnou výbavou, meniť charakteristické dizajnové črty by ale bolo veľmi nerozumné. Lemovanie displeja či tvar klávesov udrú do očí hneď, dokonca i tvar celého zariadenia jasne odkazuje na niekdajší bestseller.

18 fotografií v galérii Vydrží nová Nokia 3310 aspoň toľko, čo stará?

Ľahšia a pevnejšia: Tým však fyzická príbuznosť končí. Z hrúbky ubudla takmer polovica, vďaka čomu sa mobil lepšie usadí v dlani i vo vrecku nohavíc. Hmotnosť necelých 80 gramov sa s tou pôvodnou (133 gramov) tiež porovnáva len ťažko. Pritom je ale novinka omnoho pevnejšia, pri stlačení zatiaľ nevŕzga a všetky súčiastky sedia na svojom mieste bez neželaných pohybov.

18 fotografií v galérii Hmotnosťou či hrúbkou je novinka úplne inde ako model spred 17 rokov

Modernejšie nabíjanie: Na obvode telefónu nenájdeme žiadne klávesy, čo dnes nie je zvykom. Nezabudlo sa ale na 3,5mm audio jack vrátane jednoduchých slúchadiel v balení a tiež microUSB konektor, do ktorého pripájame nabíjačku. Príslušenstvo zo starej 3310 teda určite nevyužijete. Škoda, že výrobca dodáva nabíjačku bez odnímateľného USB kábla. Navyše je veľmi krátka.

18 fotografií v galérii MicroUSB port slúži na nabíjanie i prenos dát z pamäťovej karty

Z mäkkého plastu: Samotná konštrukcia je síce pevná, no o plaste, z ktorého je mobil vyrobený, to povedať nemôžeme. Ošúchané miesta sme našli už po pár dňoch. Najviac nás ale mrzí medzera v spodnej časti, ktorá slúži na odstránenie zadného krytu. Ten je osadený tak napevno, že jeho vypáčenie chce poriadnu dávku úsilia. Výsledkom je, že sa nechty či iné predmety zavŕtavajú do plastu a už po dvoch či troch otvoreniach je to viditeľné. Malou útechou je fakt, že mobil podporuje Dual SIM a tak do priestorov pod krytom nebude nutné vstupovať veľmi často.

18 fotografií v galérii Plast je mäkký, zistili sme to najskôr na spodnej časti

Vydrží aj týždeň: Ak už pod kryt nahliadnete, objavíte batériu s kapacitou 1 200 mAh. Nie je prekvapením, že táto hodnota je oproti pôvodnej verzii o tretinu vyššia, zmenili sa ale aj nároky na spotrebu. No neočakávame, že by sa cieľovka od displeja nevedela odtrhnúť. Ak budete mať telefón skutočne iba ako štýlovku na občasné volania a správy, môžete pokojne počítať s týždňovou výdržou. Pokiaľ ho chcete využívať intenzívnejšie, reálne výsledky sa budú pohybovať niekde okolo troch až štyroch dní.

18 fotografií v galérii Batéria má kapacitu 1 200 mAh

Stroj času

Veľký a farebný: Pomer veľkosti displeja k veľkosti celej prednej strany je v úplne inej sfére než u dnešných smartfónov, v porovnaní so starým modelom je ale obrovský. TFT panel má uhlopriečku 2,4 palca a pracuje s rozlíšením 240 x 320 bodov. Pravdupovediac, viac by sa nám páčil monochromatický displej. Výdrž by bola lepšia, spomienky intenzívnejšie. Takto sa musíme posťažovať na horšiu čitateľnosť na slnečnom svetle či farebnú deformáciu pri náklonoch.

18 fotografií v galérii TFT displej je za slnečných dní ťažšie čitateľný

Retro písanie: Nespomíname si, kedy sme naposledy hodnotili kvalitu klávesnice na mobilnom telefóne. Vieme však, že v časoch, kedy takéto ovládanie fičalo, by si nová 3310 zaslúžila výbornú známku. Podsvietenie je rovnomerné, zdvih ideálny a odozva nastavená veľmi dobre. Iba veľké prsty budú mať problém s drobným navigačným tlačidlom. Vynikajúce fyzické vlastnosti ale kazí softvér. Aj keď už uplynulo pekných pár rokov od poslednej SMS, ktorú sme vyťukali na numerickej klávesnici, mobil za našimi prstami nestíhal.

18 fotografií v galérii Klávesnica je pohodlná, no systém nestíha za prstami

Rýchle siete nepozná: Novinka bude určite v drvivej väčšine prípadov slúžiť na telefonovanie a písanie správ, je však pripravená aj na pripojenie k internetu. Nečakajte 3G či nebodaj LTE, maximom je EDGE. Predpripravený prehliadač Opera Mini je nutné ešte na úvod doinštalovať, načítavanie stránok je na dnešné pomery nekonečne dlhé. Pokiaľ ale máte trpezlivosť, zvládne aj komplikovanejšie stránky. V rámci lokálnej pripojiteľnosti poteší Bluetooth 3.0 s podporou A2DP.

Oveľa viac zábavy: Uzatvorený systém ukrýva viacero funkcií, ktoré sú pre takto zamerané zariadenia podľa nášho názoru nadbytočné. V hlavnej ponuke uzatvoreného systému je až 25 položiek bez možnosti triedenia. Výrobca si pokojne mohol odpustiť prehrávač videí či obchod s aplikáciami a funkcie pre organizáciu času nemuseli byť roztrúsené po celej ponuke. Tie najpoužívanejšie položky sa, našťastie, dajú ukryť pod ľavé kontextové tlačidlo. Prístup k nim teda nemusí byť tak komplikovaný.

18 fotografií v galérii Nokia 3310 má uzatvorený operačný systém

Núdzový foťák: Fotoaparát na zadnej strane môže niekto považovať za príjemný bonus, faktom však je, že šošovka snímajúca v maximálnom rozlíšení 2 Mpx akurát dvíha konečnú cenu. Jej použiteľnosť je otázna. Fotky sú nekvalitné, nevyzerajú dobre ani na displeji telefónu a v podstate ich nie je možné považovať ani za núdzové riešenie.

18 fotografií v galérii Od foťáku netreba čakať zázraky

18 fotografií v galérii Nokia 3310: Testovacia snímka

Hudba sa zíde: Naopak, dobrým nápadom bola integrácia hudobného prehrávača a FM rádia. Mobil si dokonca poradí aj s pamäťovými kartami až do veľkosti 32 GB. Ak ale máte v pláne ho seriózne využívať ako prehrávač a máte aspoň trochu náročný sluch, bude potrebné investovať do kvalitnejších slúchadiel. Skladby vo formáte MP3 sa dajú použiť aj ako tón vyzváňania. No a chýbať nesmie ani hra Snake, i keď jej modernejšia verzia od Gameloftu už nie je to pravé orechové.

18 fotografií v galérii Organizačných funkcií tu nájdeme kopec, okrem kalendára napríklad aj opakovaný budík, stopky či diktafón. No a chýbať nesmie ani legendárny had, i keď v modernej prečačkanej podobe

Hodnotenie: Štýlová záloha

Nokia 3310 sa vo svojej modernej verzii bude už počas júna predávať za podstatne nižšiu sumu než jej predloha. Cena 59 eur za mobilný telefón bola pred 17 rokmi utópiou, dnes sa to niekomu môže zdať za podobne vybavený telefón veľa. My si však myslíme, že za záložný mobil s istou dávkou štýlu a nostalgie je to rozumne nastavené číslo. Nová 3310-ka pritom nie je nedotiahnutým nápadom zbúchaným na kolene, je to plne funkčný telefón, ktorý nás počas testovania ničím zásadným nesklamal.

Ak ale vyslovene hľadáte iba mobil, z ktorého si budete vedieť zavolať či napísať správu a celý spomienkový ošiaľ je vám ukradnutý, môžete ešte aj z tak malej sumy ušetriť veľké percento. Klasické tlačidlové telefóny sa dnes dajú kúpiť aj za menej ako 20 eur a nedá sa povedať, že by boli o niečo ukrátené. Dobrou správou ale je, že novodobá Nokia 3310 si nájde cestu aj do ponúk mobilných operátorov.

V skratke Telefón, ktorý hrá na city, poteší najmä generáciu dnešných tridsiatnikov. S pôvodnou 3310-kou má spoločné iba niektoré dizajnové črty, všetko ostatné prešlo modernizáciou.



Využitie nájde najmä ako záložný telefón alebo prehrávač hudby, pričom za takúto úsmevnú spomienku si výrobca na úvod pýta presne 59 eur. Dôležité prednosti Ľahká a pevná konštrukcia

Dobrá výdrž batérie

FM rádio a MP3 prehrávač

Podpora microSD kariet

Pohodlná klávesnica Hlavné nedostatky Mäkký plast sa ľahko ošúcha a obije

Pomalé reakcie pri písaní

Viacero zbytočných funkcií

Názov zariadenia Nokia 3310 (2017) Rozmery 115,6 x 51 x 12,8 mm Hmotnosť 79 g Uhlopriečka displeja 2,4 palca Technológia a rozlíšenie displeja TFT, 240 x 320 bodov (167 ppi) Priestor pre dáta 16 MB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Nie Hlavný fotoaparát 2 Mpx, LED blesk Sekundárny fotoaparát - Operačný systém Uzavretý Orientačná cena s DPH 59 eur