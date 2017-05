Samsung čelí ďalšiemu problému. Galaxy S8 má problémy s Bluetooth

Po nedávnom incidente s oklamaním skenera dúhovky musí kórejská firma riešiť ďalšiu nepríjemnosť.

Len nedávno predstavené vlajkové lode Samsungu Galaxy S8 a S8 Plus sa údajne pasujú s ďalším problémom. Majitelia sa začali sťažovať na Bluetooth konektivitu, ktorá im spôsobuje rôzne komplikácie. Informácie prináša server Androidcentral.com.

Majiteľov trápi predovšetkým samotná stabilita Bluetooth pripojenia. Väčšine z nich sa nadviazané pripojenie napríklad s bezdrôtovými reproduktormi, handsfree sadami či inteligentnými hodinkami samovoľne preruší. Následne je potrebné zariadenie opätovne spárovať. Taktiež robí problémy aj automatické pripájanie na preddefinované zariadenia, ako sú napríklad automobily vybavené technológiou Bluetooth.

Riešenie je už na ceste

Ďalší nepríjemný scenár nastane vraj vtedy, ak je zariadenie pripojené k Bluetooth reproduktoru a používateľ chce ovládať prehrávanú hudbu. Prístroj sa v tomto prípade údajne samovoľne reštartuje.

Ako ďalej informuje server Phonearena.com, spoločnosť Samsung o probléme vie a údajne už aj vydala softvérovú aktualizáciu. Zatiaľ je síce dostupná len pre Spojené Arabské Emiráty, no v dohľadnej dobe by sa mala rozšíriť aj do ostatných krajín sveta. Okrem už spomínaného problému by mala aktualizácia zlepšiť tiež stabilitu systému pri používaní pamäťových kariet.