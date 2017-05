Smartfóny si polepšia, no o mobilnom Windows to neplatí

Kým Google Android je jasnou jednotkou, iOS nebude mať žiadneho vyzývateľa o dvojku trhu.

Zatiaľ čo za uplynulý kalendárny rok 2016 si smartfóny – v globálnom meradle – pripísali na svoje konto medziročný rast len na úrovni 2,3 - 2,5 percenta, tento rok a nasledujúce roky by sa mala situácia pre smartfóny opäť zlepšovať.

Aj keď na raketové prírastky už zrejme môžu výrobcovia smartfónov zabudnúť. Vyplýva to z najnovšej prognózy, ktorú publikovala analytická spoločnosť IDC.

Veľký obrat na trhu smartfónov: Apple zosadil Samsung Spoločnosti Apple sa podarilo dostať na čelo koncoročného rebríčka výrobcov smartfónov.

Podľa jej analýzy by mali dodávky smartfónov za celý kalendárny rok 2017 medziročne stúpnuť o tri percentuálne body. Z pohľadu objemu dodávok by malo ísť o nárast na zhruba 1,52 mld. kusov zariadení.

2 fotografie v galérii Samsung Galaxy S8+

Trend rastu by mal pokračovať aj v roku 2018, kedy IDC prognózuje medziročný nárast objemu dodávok o 4,5 percenta. Okrem iného pôjde o výsledok zlepšujúcej sa ekonomickej situácie na mnohých trhoch (najmä rozvíjajúce sa krajiny) a tiež zvýšený dopyt po vlajkových lodiach. IDC špeciálne spomína (celkom) nový iPhone. Ten by mal byť predstavený v septembri.

Dôležitú rolu zohrá podľa IDC aj faktor stúpajúceho dopytu ľudí po (stále hardvérovo i dátovo) náročnejších multimédiách, hernom obsahu či virtuálnej realite. Stále viac zákazníkov, ktorí v súčasnosti používajú len základné smartfóny, by sa malo obzerať po výkonnejších „mašinách“.

Z pohľadu samotnej výbavy smartfónov by sme mali v priebehu nasledujúcich rokov sledovať najmä inovácie a súboj na poli displejov. Čo-to naznačili už vlajkové lode pre tento kalendárny rok, ktoré už boli predstavené.

Samsung aj LG prišli s inovatívnymi displejmi s pomermi strán 18:9, pričom pripojiť sa môžu/majú aj ďalší výrobcovia. Možno pôjde aj o Apple. U nových iPhonov sa navyše spomína presedlanie na OLED displeje z doterajších LCD, minimálne u niektorých modelov. Do hry zrejme vstúpia aj progresívnejšie technológie. Ide predovšetkým o očakávané flexibilné, resp. rolovateľné displeje.

Test Samsung Galaxy S8: Úplne iný smartfón Aj keď Samsung natlačil do S8 zopár nových funkcií, najviac pozornosti púta dizajn.

Ak sa pozrieme na jednotlivé platformy a ich vývoj, o prvom mieste nebude potrebné diskutovať ani najbližšie roky. IDC prognózuje, že aj v horizonte roka 2021 si platforma Google Android udrží podiely medzi smartfónmi nad hranicou 85 percent.

Zaujímavé bude preto sledovať rôzne „mikrotrendy“ v rámci tejto platformy. Napríklad ceny. Napriek tomu, že na trhu sa ponúka viacero atraktívnych high-endových modelov s Androidom, trendom by mal byť pozvoľný pokles priemernej predajnej ceny. V roku 2021 by to malo byť niekde na úrovni 198 USD.

Ani pre Apple sa uplynulý rok nevyvíjal celkom optimálne, firma zaznamenala prvý celoročný pokles dodávok iPhonov. V tomto roku by však mali stúpnuť o 3,8 percenta.

IDC prognózuje pre tento rok objem dodávok na úrovni 223,6 mil. kusov, kým v roku 2018 by mohli mierne stúpnuť na 240,4 mil. Predpokladá sa totiž, že o nové iPhony bude veľký záujem a indície zároveň naznačujú, že veľká časť súčasných zákazníkov je pripravená na výmenu svojich súčasných zariadení.

Naopak, okrem Androidu a iOS sa na trhu stále neukazuje žiadna iná platforma, ktorá by mohla takpovediac mútiť vodu. IDC nepredpokladá, že sa situácia v najbližších rokoch zmení.

Na trhu síce stále pôsobí mobilný Windows (resp. Windows Phone), no vzhľadom na chýbajúci nový hardvér, nejasnú podporu od partnerov aj vývojárov zatiaľ neexistujú žiadne náznaky zásadného zlepšenia či dokonca obratu. Sám Microsoft pôsobí dojmom, ako keby mobilný Windows takpovediac už „zabalil“, hoci oficiálne nič také netvrdí. Stále hovorí o podpore i nových zariadeniach.

2 fotografie v galérii Microsoft Lumia 950 (zdroj: Microsoft)

Pokiaľ však aj predstaví nové smartfóny (napríklad toľko diskutované Surface Phony), nemalo by ísť o žiadne „ľudové produkty“, ktoré by oslovili široké masy. Skôr oslovia užšiu skupinu firemných či podnikových zákazníkov, ktorí si potrpia na kompatibilitu s ďalšími Windows zariadeniami, rozšírené zabezpečenie a podobne.

Mobilný Windows je mŕtvy. Microsoft ho v tichosti odstavil Martin Hodás komentuje: Súčasný stav mobilnej platformy Microsoftu môžeme nazvať prinajlepšom klinickou smrťou.

Aj preto IDC prognózuje, že v tomto roku by mali dodávky zariadení s mobilným Windows medziročne poklesnúť o 80,9 percenta na 1,1 mil. dodaných kusov. V horizonte roka 2021 by už malo ísť len o stovky tisíc kusov.

Prognóza globálnych dodávok smartfónov v rokoch 2017 - 2021