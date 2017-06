18 legendárnych smartfónov histórie. Spomeniete si na ne?

ODPORÚČAME Unikátne smartfóny, ktoré zanechali v mobilnej histórii výraznú stopu.

Smartfóny dnes vládnu svetu. Naplno už platí klišé, že mobil je vlastne vreckovým počítačom. Fotíme nimi, navigujú nás, inštalujeme si rôzne aplikácie, hráme hry, počúvame hudbu, prehliadame web, dávame páčiky na sociálnych sieťach a cez toto malé zariadenie s okienkom robíme mnoho iných činností.

Cesta k smartfónu v dnešnej podobe ale bola riadne tŕnistá. Vybrali sme 18 takých inteligentných telefónov z posledných 18-tich rokov, ktoré vo svojej dobe znamenali zásadný posun smerom vpred a zaslúžia si svoj záznam v kronike technologickej histórie.

Sony Ericsson P800 (2002)

Sony Ericsson P800 prišiel s konceptom dotykového displeja v čase, keď slovo „smartfón“ bolo považované za nadávku. Bol veľký, neohrabaný a jeho systém UIQ (postavený na báze Symbianu) mal obrovské množstvo nedostatkov. Avšak z hľadiska funkčnosti v tom čase iba ťažko hľadal konkurenciu.

19 fotografií v galérii Sony Ericsson P800 bol vo svojej dobe mimoriadne prepracovaným, dotykovým smartfónom. Zdroj: Sony Ericsson, myphonebook.ca

Sony Ericsson P800 umožňoval pripojenie na internet, prácu s kancelárskymi dokumentmi či mailami a doinštalovanie rôznorodých (najmä firemných) aplikácií. Zaujímavé je, že P800 mal integrovaný fotoaparát schopný robiť fotky v rozlíšení 640 × 480 bodov, čo v tom čase nebývalo bežné. Jeho cena bola astronomická a máloktorý kus vydržal tvrdé „biznisové“ zaobchádzanie. Aj preto je dnes P800 v dobrom stave vyhľadávaným kúskom zberateľov.

Nokia 7650 (2002)

Model 7650 od Nokie pôsobil vo svojej dobe ako zjavenie z iného sveta. Elegantný, dobre vypracovaný smartfón s operačným systémom Symbian razom spravil zo všetkých ostatných telefónov na trhu iba hlúpe škatuľky. Nemal síce toľko funkcií ako dobový komunikátor 9210, avšak do skutočne vreckovej podoby (áno, bola to vysúvačka) premietol mnohé z inteligentných funkcií.

19 fotografií v galérii Nokia 7650 bola hrubá ako tri dnešné smartfóny, po stránke funkcií ale medzi nedotykovými smartfónmi svojej doby iba ťažko hľadala konkurentov. Zdroj: Nokia, ZDNet.com, pdadb.net

Do systému bolo možné doinštalovávať aplikácie, dalo sa ním pristupovať na internet cez GPRS... Veľkým problémom bola iba malá vnútorná pamäť – dostupné boli iba 4 MB zdieľanej pamäte pre všetky dáta, teda aplikácie, kontakty, správy aj všetko ostatné. Navyše ju nebolo možné rozšíriť kartami a logicky tak chýbal aj prehrávač hudby, čo už v tom čase bolo možné považovať za nedostatok. Celkovo ale prelínanie sveta klasických mobilov a „smart“ funkcií na 7650 fungovalo veľmi dobre a za svoju jedinečnosť v tej dobe si zaslúži miesto na tomto zozname.

HTC Sonata (2004)

Nič vám toto meno nehovorí? Nevadí, lebo Sonata bolo iba kódové označenie. Tento smartfón totižto vznikol ešte v čase, keď HTC pôsobilo ako OEM výrobca a pripravovalo zariadenia na mieru operátorom či iným veľkým značkám. U nás bola Sonata známa najmä ako EuroTel SDA a Orange SPV C500, ale celkovo ho možno nájsť pod poltuctom iných označení po celom svete.

19 fotografií v galérii EuroTel SDA (na fotke vpravo) s jeho nástupcom označeným ako SDA II. Foto: Ján Trangel (2005)

Bol to pritom na svoju dobu mimoriadne vyspelý smartfón bez dotykového displeja, ktorý bežal na Windows Mobile 2003 SE. Jeho prínos pre mobilnú históriu ale tkvie inde. Cena Sonaty bola porovnateľná s klasickým mobilom strednej, prípadne vyššej strednej triedy, a tak sa stal pre mnohých nadšencov bránou do sveta inteligentných mobilných zariadení. Vďaka tomu vzniklo obrovské množstvo rôznorodých custom ROM, teda podomácky upravených systémov. „Flešovanie“ v tom čase ale nebolo bez rizika, nejedna Sonata umrela na kábli; a záruka sa na to samozrejme nevzťahovala.

Nokia 9300i (2005)

Komunikátor. Toto označenie si pre seba uzurpovali tie najlepšie smartfóny z produkcie Nokie. Išlo o obrovské tehly, ktoré zvonku vyzerali ako obyčajný mobil, po otvorení sa ale ukázal obrovský širokouhlý displej a plnohodnotná QWERTY klávesnica.

19 fotografií v galérii Nokia 9300i bola najlepšie použiteľným smartfónom svojej doby. Foto: Ján Trangel (2006)

Model 9300i bol vylepšenou verziou staršieho modelu 9300, ktorý navyše pridával revolučnú funkciu – Wi-Fi. Vďaka tomu už telefón nebol odkázaný na pripájanie sa na internet cez extrémne drahé (a pomalé) operátorské dáta, ale dokázal internet chytiť prakticky kdekoľvek. Aplikácií síce nebolo dostupných až tak veľa, avšak tie, ktoré sa nainštalovať dali, bývali dobre pripravené. Vďaka tomu sa 9300i stal najlepšie použiteľným smartfónom svojej doby. Najznámejším nasledovníkom bola Nokia E90, ktorá tiež vo svojej dobe predstavovala absolútny vrchol na smartfónovom trhu.

Nokia N90 (2005)

Môže mobil nahrávať dobré video? V časoch, keď väčšina mobilov iba generovala farebné mazanice prišla Nokia s nečakanou odpoveďou. Model Nokia N90 mal úplne jedinečný, vyklápací a zároveň otočný displej s extrémne jemným rozlíšením. V kombinácii s 2 Mpx kamerou vedela točiť prekvapivo dobré videá v rozlíšení 352 × 288 bodov vo formáte MP4. Aj keď to dnes vyzerá úsmevne, Nokia N90 predznamenala dobu, keď mobily vytlačili z trhu nižšie triedy kamier.

19 fotografií v galérii Obrovský fotoaparát a véčko netradičnej koncepcie – Nokia N90 nám ukázala, že aj mobil môže natáčať výborné videá. Zdroj: Nokia, phonesdata.com

Bohužiaľ, samotný telefón bol veľmi veľký a ťažký, konštrukcia tiež vykazovala zásadné nedostatky. Napriek tomu sa dočkala nástupcu – model Nokia N93 používal rovnaký vyklápací koncept, nahrával VGA video a navyše pridal možnosť optického priblíženia. Ani jedna z týchto nevšedných Nokií sa ale nestala hitom.

HTC TyTN (2006)

V roku 2006 bolo HTC na technologickom vrchole. Zariadenia z dielne tohto taiwanského výrobcu (už aj pod vlastným menom) patrili medzi to absolútne najlepšie, čo sa dalo vo svete smarfónov nájsť. Model TyTN bol výkladnou skriňou dobových technológií. Používal operačný systém Windows Mobile, ktorý sa dal ovládať aj za pomoci dotykového pera. A bola to asi jediná možnosť, lebo s ovládaním prstami si príliš nerozumel.

19 fotografií v galérii HTC TyTN bol vo svojej dobe vrcholom technológií v smartfónoch. Foto: Ján Trangel (2006)

Nadšencom mobilov v tej dobe neprekážala ani obrovská hrúbka, podstatné bolo, že TyTN mal plnohodnotnú hardvérovú klávesnicu. Bolo pre neho tiež dostupných mnoho rôznych custom ROM a vylepšení, tento smartfón skrátka zhmotňoval aj raj pre nadšencov. Mimochodom, HTC TyTN má aj jedno prvenstvo na MobilMania.sk. V roku 2006 sme napísali najdlhší test v celej histórii portálu, ktorý dodnes nebol prekonaný. Prečítať si ho môžete na tejto adrese.

Nokia N95 (2006)

Nokia N95 bola predstavená ešte v roku 2006, ale na trh prišla presne v čase, keď vlnu záujmu na svoju stranu strhával prvý iPhone. N95 bola čistokrvný spotrebiteľský top model. Bola šialene drahá, ale ponúkala úplne všetko, čo mobil v tom čase mohol mať. Teda okrem dotykové displeja, ten vtedy Fíni tvrdohlavo odmietali.

19 fotografií v galérii Nokia N95 bola dvojitý slider s vynikajúcim foťákom. Foto: Ján Trangel (2006)

Zaujala ale solídne spracovanou vysúvacou konštrukciou, pekným displejom a predovšetkým na tú dobu výborným fotoaparátom. Snímač mal 5 Mpx a ponúkal automatické ostrenie. Z nejakého dôvodu mu ale výrobca nedal xenónový blesk, iba obyčajnú LEDku. Nokia N95 sa napriek vysokej cene stala hitom aj u nás.

Apple iPhone (2007)

História mobilov by sa jednoducho dala rozdeliť na tri hlavné obdobia – dobu kufríkovú, dobu vreckovú a dobu dotykovú. Vstup do doby dotykovej je pritom možné datovať úplne presne. Bolo to 9. januára 2007, keď spoločnosť Apple predstavila prvý iPhone. Napriek tomu, že mnoho dotykových telefónov tu bolo už pred tým, práve iPhone definoval podobu, funkčnosť a ovládateľnosť smartfónu (minimálne) na celé desaťročie do budúcnosti.

19 fotografií v galérii Prvý iPhone spôsobil vo svete smartfónov úplnú revolúciu. Zdroj: Apple, bgr.com

Jeho systém bol veľmi dobre premyslený a prepracovaný. Neponúkal síce toľko funkcií ako doboví konkurenti, ovládať ho ale dokázal v podstate každý. Pohodlie zlepšilo najmä použitie kapacitného displeja, ktorý bol schopný dobre snímať dotyky prstov a dnes sa už stal štandardom. Keby sme mali vybrať ten smartfón, ktorý zanechal v celej histórii najväčšiu stopu, bol by to práve prvý iPhone. A zaujíma už dnes niekoho, že nepodporoval MMS?

Nokia E71 (2008)

Nokia E71 bola jedným z posledných skutočne poctivých telefónov klasickej konštrukcie. Širokouhlý, nedotykový displej na vrchnej strane, QWERTY klávesnica na spodnej strane. K tomu fínsky výrobca pridal kvalitne vyhotovené, kovové telo a množstvo komunikačných funkcií.

19 fotografií v galérii Nokia E71 (vpravo) a jej nástupkyňa Nokia E72. Kvalít „sedemdesiatjednotky“ už ale nedosahovala. Foto: Ján Trangel (2008)

Operačným systémom bol Symbian, ktorý bol špeciálne pre rad E vybavený rôznorodými vylepšeniami – napríklad možnosťou oddelenia pracovného a súkromného režimu používania. Nokia E71 sa síce v budúcnosti dočkala ešte niekoľkých nástupcov, žiadny ale nedosahoval jej kvalít – či už po konštrukčnej, alebo softvérovej stránke.

Nokia N900 (2009)

Ako by mala vyzerať reakcia na iPhone? Túto otázku si ešte aj niekoľko rokov po jeho príchode kládli všetci výrobcovia. Mnohí pritom skúšali rôzne experimentovať, vtedajšieho lídra Nokiu nevynímajúc. V roku 2009 uzrel sveta úplne neskutočný smartfón Nokia N900, ktorý sa okamžite stal miláčikom všetkých mobilných nadšencov. „Nokia N900 je špičkový stroj pre fajnšmekrov, ktorí sa chcú so svojím mobilom hrať, maznať sa s ním, zveľaďovať ho a tešiť sa z každej aktualizácie,“ takto sme zakončili náš dobový test.

19 fotografií v galérii Nokia N900 ostala neprávom zabudnutá v mobilnej histórii. Škoda, že v tom čase systém Maemo Nokia nepracovala viac. Foto: Karol Zrelák (2009)

Okrem dotykového displeja mu výrobca dal do vienka aj plnohodnotnú, vysúvateľnú QWERTY klávesnicu. Zaujímavý bol ale najmä niečím iným. Používal linuxový operačný systém Maemo, ktorý bol na svoju dobu nečakane vyspelý. Áno, mal mnohé nedostatky (pri niektorých sa až rozum zastavoval), ale zároveň aj priniesol množstvo inovácií a dobrých nápadov, ktoré potom rôzne kopírovali ďalší producenti. Je veľká škoda, že táto smartfónová vetva skončila v slepej uličke. Ktovie, ako by dnes vyzeral mobilný trh, keby Nokia hneď na začiatku prestala randiť s Microsoftom a ďalej rozvíjala tento systém.

Samsung Wave S8500 (2010)

Odpoveď na iPhone v tomto období hľadal aj Samsung. Pripravil svoj vlastný operačný systém nazvaný Bada. Prvým smartfónom s týmto systémom bol Samsung Wave (kódové označenie S8500). Na svoju dobu bol Wave vynikajúco vybavený. Mal kovové telo, veľký displej na prednej strane a krásny AMOLED displej – bol to skrátka technologický ťahúň roka.

19 fotografií v galérii Operačný systém Bada sa ukázal ako slepá ulička, Android ho zvalcoval. Foto: Ján Trangel (2010)

Problém bol, že softvér akoby nikdy nedosiahol finálnu verziu a mal obrovské množstvo nedostatkov. Wave sám o sebe nebol až taký dôležitý smartfón, dal nám ale veľmi dôležitú lekciu: dobrý hardvér nestačí, podstatný je aj softvér. Bada sa rýchlo stala slepou uličkou a dnes sa s týmto systémom pod označením Tizen stretávame už iba v smart hodinkách a televízoroch.

Samsung Galaxy SII (2011)

Popri Bade Samsung pracoval aj na smartfónoch s operačným systémom Android. Kým prvý Samsung Galaxy S ostal akosi v úzadí, druhá generácia bola vyslovenou bombou. Nečudo, že Ľubo Vnuk ho v dobovom teste označil za novú modlu Androidov. Mal príjemný dizajn, dobrý displej aj slušný foťák. Operačný systém Android výrobca upravil skutočne drastickou grafickou nadstavbou. Bola taká masívna, že na tú dobu solídny hardvér aj tak nestíhal.

19 fotografií v galérii Samsung Galaxy SII mnoho používateľov považuje za najlepší smartfón od Samsungu v histórii. Foto: Ján Trangel (2011)

Aj to bol dôvod, prečo sa Samsung Galaxy SII stal vďačnou obeťou nadšencov, ktorí rokmi pripravili obrovské množstvo „romiek“. Paradoxne, s upraveným systémom SII zvyčajne bežal rýchlejšie než s oficiálnym softvérom od Samsungu. SII sa časom ukázal aj ako výnimočne mechanický odolný a mnohým používateľom dobre slúžil celé roky.

Nokia 808 PureView (2012)

Nokia v roku 2012 umierala a zubami-nechtami sa snažila zachrániť zvyšky svojej rýchlo upadajúcej slávy. Model Nokia 808 PureView mal byť ukážkou novej éry a prišiel so zaujímavými inováciami. Dotykový Symbian (označovaným ako Belle) bol od začiatku kontroverzný, na všetko sa ale dalo zabudnúť pri pohľade na jedinečný foťák.

19 fotografií v galérii 41 Mpx senzor nemá obdobu ani dnes Foto: Martin Kuchár

Aj na dnešnú dobu nevšedne veľký senzor mal až 41 Mpx, rýchle ostrenie, samostatné tlačidlo spúšte a dokonca aj xenónový blesk. Výsledné fotky síce neboli dostupné v plnom rozlíšení a celkovo práca s nimi mala ďaleko od prívetivosti, nič to ale nemenilo na fakte, že to bol jednoznačne najlepší fotomobil svojej doby. Zaujímavosťou je, že 808 mala AMOLED displej s podporou Alwas On. Táto funkcia bola potom na dlhší čas zabudnutá a opätovne objavená až minulý rok.

Sony Xperia Z (2013)

Sony ako producent mobilov bol v roku 2013 v hlbokej kríze a liekom mala byť Sony Xperia Z. Podarilo sa, smartfón zaujal vydareným dizajnom, výbornou výbavou a solídne vyladeným operačným systémom Android. Ako prvý z moderných smartfónov prišiel so zvýšenou odolnosťou voči vode bez zásadnejších dizajnových obmedzení. Sony tak ukázalo, že telefón na to, aby sa neutopil, nemusí vyzerať ako buldozér.

19 fotografií v galérii Odolnosť voči vode bez kompromisov v dizajne v tých časoch rozhodne nebola bežná. Foto: Martin Kuchár

Na svoju dobu bol síce zbytočne veľký a displej bol, slušne povedané, slabý, aj tak to ale fanúšikov neodradilo a Xperia Z bola úspešná. Spolu so „Zetkom“ Japonci priniesli aj novú stratégiu uvádzania dvoch vlajkových modelov ročne. Kým zo začiatku sa to zdalo ako dobrý nápad, časom tým spôsobili riadny zmätok v ponukách obchodov aj mysliach zákazníkov – kým si stihli objednať jednu novinku, v podstate už bola zastaraná a na trh sa tlačil ďalší model.

Huawei Ascend P6 (2013)

V roku 2013 boli čínski výrobcovia smartfónov na smiech. Ich zariadenia boli iba tieňom veľkých značiek a tí, čo si ich kúpili, ich volili najmä pre nízku cenu. Ako prvý túto kliatbu prelomil Huawei, pričom vstupenkou do prvej ligy sa stal model Ascend P6.

19 fotografií v galérii Huawei Ascend P6 bol prvým pôvodne čínskym smartfónom, ktorý sa mohol v plnom rozsahu rovnať zavedenej konkurencii z iných krajín. Foto: Ján Trangel (2013)

Zaujímavý dizajn, špičkové továrenské spracovanie, slušné technické parametre a predovšetkým rozumne prispôsobený operačný systém Android. Už v tom čase Huawei položil základy svojej grafickej nadstavby, na ktorej stavia dodnes. P6 bol prvým skutočne dobrým čínskym smartfónom, ktorý sa dostal aj do našich končín. V roku 2013 doslova rozrazil bránu a umožnil inváziu Číňanov do Európy.

LG G3 (2014)

LG G3 bol čistý jackpot a na veľmi dlhú dobu sa stal najlepším produktom tejto značky. Ako prvý mobil od veľkého výrobcu prišiel s displejom s extrémne jemným rozlíšením, ktorý efektívne využíval veľkú časť prednej strany. Telefón vďaka tomu nebol zbytočne veľký. Zaujal aj netradičným konceptom so systémovými tlačidlami umiestnenými na zadnej strane.

19 fotografií v galérii LG G3 prišiel s displejom s veľmi vysokým rozlíšením a výborným foťákom, ktorý by sa aj dnes isto zaradil medzi lepšie. Foto: Ľubomír Vnuk (2014)

Jeho fotoaparát by aj dnes kvalitami dokázal konkurovať modelom strednej triedy; okrem dobrých fotiek vedel zhotovovať 4K a slow-motion videá. Akumulátor G3 bol vymeniteľný a operačný systém Android dobre optimalizovaný – LG bol v tom čase pravdepodobne jediný výrobca, ktorý nepripravoval zbytočne masívne grafické nadstavby a upravoval iba to najdôležitejšie. Trošku nadnesene sa dá povedať, že keby sa LG G3 znovu začalo predávať dnes, stále by mal čo ponúknuť.

OnePlus One (2014)

OnePlus One bol pirátom v oceáne mobilného trhu. Jeho výrobca prišiel s úplne iným biznis modelom než všetci konkurenti. Vytvoril brutálne nadupaný telefón, ktorý nerobil v podstate žiadne kompromisy. A nasadil na neho extrémne agresívnu cenovku – tradičných súperov podliezal až o niekoľko stoviek.

19 fotografií v galérii Jedným z poznávacích znamení OnePlus One bol dobre optimalizovaný a pravidelne aktualizovaný systém Android s nadstavbou zvanou Cyanogen. Foto: Martin Paluš (2014)

Nezdržoval sa pritom takými „drobnosťami“ ako je budovanie lokálnych zastúpení či rokovaním o zaradení do ponúk mobilných operátorov. Predával sa čisto cez internet, dopyt živili sociálne siete. Celý projekt bol pritom zahalený akýmsi rúškom exkluzivity, lebo One ste si nemohli len tak kúpiť, ale potrebovali ste špeciálnu pozvánku. Tento koncept predaja neskôr okopírovali ďalší producenti, dodnes ale OnePlus produkuje smartfóny, ktoré sú veľmi cenené medzi nadšencami.

Samsung Galaxy S6 Edge (2015)

V „postiphonovom“ svete bol S6 Edge ako ranou do žalúdka. Dizajn s displejom zakriveným po oboch stranách si okamžite získal fanúšikov i odporcov. A keďže je Samsung ešte stále jediným výrobcom schopným produkovať v masovom meradle zakrivené displeje (pokiaľ pominieme čínsky Honor Magic), položil základy akéhosi trademarku, ktorý ho od konkurencie odlišuje dodnes.

19 fotografií v galérii Obojstranne zakrivený displej má síce viac dizajnový než praktický význam, ako sa ale ukázalo, zo strany Samsungu to bol správny krok. Foto: Ján Trangel (2015)

S6 Edge k tomu pridal bezkonkurenčný výkon a pekne upravený systém. Špičkový na svoju dobu bol aj foťák. Nevyhol sa ale ani kontroverzii. Samsung sa v šiestej generácii „eska“ pokúsil odkopírovať Apple a z top modelu odstránil podporu pamäťovej karty. Urobil niekoľko pamäťových verzií a ceny vystrelil do astronomických výšin. Ambície vtedy ale predbehli zdravý rozum a výrobca sa postupne vrátil k pôvodnej koncepcii. Mimochodom, spomeniete si, že prvým smartfónom s displejom zakriveným po dlhšej strane bol nepríliš známy model Samsung Galaxy Note Edge?

