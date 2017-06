4ka má úver od čínskej štátnej banky. Hovorí, že na dostavbu siete

Maximálne môže ísť o 24 miliónov eur. Operátor s výstavbou siete meškal už v minulých mesiacoch.

Prevádzkovateľ mobilného operátora 4ka, firma Swan Mobile, si zobral úver od jednej z najväčších čínskych komerčných bánk pod vlastníctvom štátu – Bank of China.

Výšku pôžičky spoločnosť nespresnila, no podľa výpisu záložných práv môže ísť maximálne o 24 miliónov eur. Na kontrakt upozornil server Sme.sk.

Na dostavbu siete

Generálny riaditeľ Miroslav Strečanský pre Živé.sk a Mobilmaniu uviedol, že ide o rámcovú sumu úveru. Nemusí ju teda minúť celú.

Do konca septembra 2016 mala byť investícia do projektu 4. operátora na úrovni približne 50 miliónov eur. Do spoločnosti Swan mobile vložil vlastný kapitál Swan, ďalšie zdroje pochádzali z úveru z Tatra banky.

Zástupca operátora uviedol, že úver použijú na dostavbu siete. Tá má byť aktuálne dostupná pre viac ako 66 percent populácie. Tento rok má pokrytie 2G a 4G siete narásť na 80 percent populácie.

Strečanský vylúčil, že by mal úver byť len na financovanie zariadení od ZTE. Uviedol, že operátor môže minúť peniaze na dostavbu všeobecne – nie iba na technológiu od ZTE.

Nárok na sieť

Keby Swan Mobile peniaze nevrátil, Číňania získajú jeho majetok – teda potenciálne aj vybudované GSM a LTE siete ako aj v budúcnosti nadobudnuté aktíva či peňažné pohľadávky napríklad voči zákazníkom.

V marci Živé.sk informovalo, že rozširovanie pokrytia vlastným signálom 4ky mešká. Šéf firmy Miroslav Strečanský to vysvetľoval nedostatkom zariadení potrebných na výstavbu základňových staníc. Nie je známe, či mohlo pozastavenie výstavby siete súvisieť s nedostatkom financií a čakaním na spomínaný úver.

