Samsung Galaxy Note 8 má dostať Infinity Display, potvrdil nový únik

Predstavenie tabletofónu možno očakávať niekedy v auguste, prípadne v septembri.

O chystanom tabletofóne Galaxy Note 8 od juhokórejského Samsungu sa objavili ďalšie zaujímavé informácie. Tentoraz ich priniesol – s odvolaním sa na vlastné zdroje – holandský web GalaxyClub.nl.

Okrem iného uvádza, že tabletofón by mal dostať Infinity Display, ktorý máme možnosť vidieť (prípadne už aj používať) u vlajkových lodí Samsung Galaxy S8 a Samsung Galaxy S8+.

Displej má mať uhlopriečku 6,3 palca, pričom má zachovať zhodný pomer strán, čiže 18,5:9. Tento pomer strán má byť lepší napríklad pre multimédiá. Nie je jasné, aké rozlíšenie presne ponúkne. Možno pôjde o 2 960 × 1 440 pixelov, prípadne sa už budeme pohybovať v rovinách Ultra HD (čo je však menej pravdepodobné).

1 fotografia v galérii Samsung Galaxy Note 7 (zdroj: Ľubomír Vnuk)

Nástupca problémového modelu Galaxy Note 7 by zároveň mohol ponúknuť snímač odtlačkov prstov zabudovaný priamo pod displejom. S týmto riešením sa vraj počítalo už pri modeloch S8, no napokon nebol projekt dotiahnutý do konca.

Očakávať tiež môžeme duálny fotoaparát či operačný systém Android 7.1.1. Nie je vylúčené, že tabletofón bude predstavený počas konania IFA 2017, prípadne skôr, dodáva web Phonearena.com.