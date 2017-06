Ako funguje volanie cez LTE sieť? Všetko dôležité o VoLTE

ODPORÚČAME Už traja mobilní operátori na Slovensku ponúkajú možnosť telefonovať cez LTE siete. Ako to funguje?

Slovenskí operátori postupne nasádzajú do svojich technológií možnosť telefonovať cez LTE siete. Prečo je pre operátorov taká dôležitá a ako funguje? Všetky dôležité informácie prinášame vo forme otázok a odpovedí.

V ktorý sieťach sme VoLTE skúšali? V redakcii sme otestovali VoLTE od operátorov Orange a Telekom. Okrem nich na Slovensku túto funkciu ponúka aj 4ka (Swan Mobile). Avšak iba pri jednom, navyše veľmi raritnom telefóne, ktorého dva kusy sa nám do redakcie nepodarilo zabezpečiť a operátor nám ho ani napriek opakovaným žiadostiam o test nezapožičal. Operátor O2 zatiaľ telefonovanie cez LTE neumožňuje.

Čo je to VoLTE?

VoLTE je skratka anglického označenia technológie Voice over Long Term Evolution. Ide teda o možnosť telefonovania cez LTE siete.

Prečo je telefonovanie prostredníctvom LTE siete zaujímavé?

Z pohľadu operátorov ide o zásadnú technologickú zmenu. Zjednodušene povedané, pri VoLTE sa hlas prenáša cez internet – presnejšie cez IP protokol – podobne ako keď voláte napríklad cez Skype.

5 fotografií v galérii Na aktívne VoLTE upozorní ikona v stavovom riadku telefónu. Foto: Ján Trangel

Ako je teda možné, že už dnes dokážem telefonovať, aj keď mám pripojený telefón do LTE siete?

Na všetkých telefónoch, ktoré podporujú LTE, ale nie je pre ne sprístupnená funkcia VoLTE, sa tesne pred hovorom telefón prepne do siete 3G alebo 2G. Funguje to tak, že štandardne pracujete v LTE sieti, ale v momente, keď sa má prijať hovor alebo ho uskutočniť, automaticky sa telefón pripojí do „nižšej“ siete – a celý hovor prebehne cez takúto sieť. Po jeho ukončení sa telefón zase automaticky prepne do LTE siete. Aj to je dôvod, prečo je doba štartu (zostavenia) hovoru dlhšia.

Službu sme aj testovali. Na akých smartfónoch?

Na náš test VoLTE sme využili štyri smartfóny značky Samsung. V sieti Orangeu bol pripojený Samsung Galaxy S7 Edge a S8, oba pochádzajúce z voľného predaja. V sieti Telekomu komunikovali dva kusy rovnej S7, oba z ponuky mobilného operátora.

Aký je vlastne prínos telefonovania cez sieť LTE?

Praktické prínosy sú tri:

Hovor sa spojí podstatne rýchlejšie – kým pri bežnom telefonáte v 3G alebo 2G sieti trvá spojenie hovoru (od vytočenia po zazvonenie) najmenej 6-7 sekúnd, pri VoLTE sú to v praxi asi 3-4 sekundy. Tento fakt potvrdili aj naše testy.

– kým pri bežnom telefonáte v 3G alebo 2G sieti trvá spojenie hovoru (od vytočenia po zazvonenie) najmenej 6-7 sekúnd, pri VoLTE sú to v praxi asi 3-4 sekundy. Tento fakt potvrdili aj naše testy. Vyššia kvalita hovoru – telefonát cez VoLTE umožňuje prenos hlasu vo vyššej kvalite než je tomu bežne pri telefonátoch. V praxi je ale rozdiel veľmi ťažké identifikovať, my sme si pri našich testoch žiadny zásadnejší pokrok nevšimli. Aký je skutočný prínos vyššej kvality prenášaného hlasu cez VoLTE ukáže až dlhodobé používanie.

– telefonát cez VoLTE umožňuje prenos hlasu vo vyššej kvalite než je tomu bežne pri telefonátoch. V praxi je ale rozdiel veľmi ťažké identifikovať, my sme si pri našich testoch žiadny zásadnejší pokrok nevšimli. Aký je skutočný prínos vyššej kvality prenášaného hlasu cez VoLTE ukáže až dlhodobé používanie. Možnosť telefonovať a prenášať dáta súčasne – keďže pri bežnom telefonáte je potrebné prepnutie telefónu do 2G alebo 3G siete, internetový prenos na pozadí sa počas telefonátu výrazne spomalí alebo úplne zastaví. Pri LTE, pokiaľ máte napríklad vytvorený Wi-Fi hotspot z telefónu (teda cez telefón zdieľate dáta s inými zariadeniami), dátový prenos beží na pozadí ďalej. Pri teste sa nám funkčnosť potvrdila.

Prečo VoLTE prichádza až teraz, keď LTE siete operátori prevádzkujú niekoľko rokov?

Aj keď sa to navonok nemusí zdať, integrovanie technológie VoLTE do operátorskej siete je technologicky veľmi náročné. Vyžaduje si správne nastavenie samotnej siete, účtovných systémov a tiež spoluprácu výrobcov smartfónov.

Prečo nie je VoLTE automaticky sprístupnené pre všetky telefóny s podporou LTE?

Na to, aby telefón umožnil telefonovanie cez LTE sieť, je potrebné, aby jeho výrobca vydal aktualizovaný softvér, ktorý túto funkciu povolí v sieti operátora. Nedá sa to ale robiť hromadne, pred „sprístupnením“ musí prebehnúť dôkladné testovanie a schvaľovanie pre každý jeden telefón – aby správne fungovalo účtovanie na strane operátora, prepínanie sa medzi LTE a 2G/3G (napríklad v prípade straty signálu) a bola garantovaná aj kvalita hovoru v danej sieti.

5 fotografií v galérii Počas našich testov sa počas hovoru na telefónoch objavila ikona „HD“. Indikovala dostupnosť vysokej kvality prenášaného hlasu. Foto: Ján Trangel

Bude VoLTE postupne sprístupnené pre všetky súčasné LTE smartfóny?

Počet smartfónov s podporou VoLTE budú operátori časom zvyšovať, ale je pravdepodobné, že sa to bude týkať najmä noviniek a prípadne starších modelov vyšších tried. Pokiaľ dnes vlastníte starší smartfón, pravdepodobne pre neho nebude VoLTE sprístupnené.

Bude VoLTE dostupné aj pre smartfóny, ktoré operátori sami nepredávajú?

Aj keď to nie je možné definitívne vylúčiť, je málo pravdepodobné, že bude VoLTE v sieťach slovenských operátorov dostupné pre úplne všetky smartfóny. Operátori budú primárne testovať a „povoľovať“ také telefóny, ktoré sami predávajú. A aj keby výrobca pripravil podporujúci softvér, finálne slovo má pri rozhodovaní o sprístupnení smartfónu do siete operátor.

Pre aké telefóny je v súčasnosti dostupné LTE?

V sieti Orange VoLTE momentálne podporujú mobilné telefóny Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8 a Samsung Galaxy S8+ s operačným systémom Android 7. V krátkom čase má pribudnúť podpora VoLTE aj pre Huawei P10, Samsung Galaxy S6 a ďalšie zariadenia od Samsungu. Telekom službu zatiaľ ponúka pre Samsung Galaxy S7 a S7 Edge. V 4ke je VoLTE dostupné iba pre jediný model značky ZTE. O2 službu ešte neponúka.

Rozhoduje pri podpore LTE aj to, kde som telefón kúpil?

Áno aj nie. Kým Orange a 4ka sprístupnili VoLTE pre všetky zariadenia daného typu bez ohľadu na to, kde boli zakúpené, v sieti Telekomu fungujú iba tie smartfóny, ktoré ste si zakúpili priamo u operátora.

5 fotografií v galérii Štyri telefóny Samsung na ktorých sme testovali VoLTE. V dvoch boli SIM karty operátora Orange, v dvoch operátora Telekom. Foto: Ján Trangel

Keď hovor v LTE sieti prebieha v podstate ako dátový prenos, odpočítavajú sa dáta z môjho balíčka alebo mi ich operátor účtuje nad rámec?

Nie, hovory uskutočnené prostredníctvom VoLTE sú účtované ako bežné hovory v 2G alebo 3G sieti. Za prenesené dáta operátor nič neúčtuje a ani sa neodpočítavajú z dátových balíčkov.

Pokiaľ mám aktivované VoLTE, telefonujem vždy jedine v tejto sieti?

Áno, keď je VoLTE aktívne, primárne sa na telefonovanie využíva LTE sieť. Avšak pokiaľ kvalita signálu klesne alebo prejdete do oblasti mimo signálu, telefón by sa mal automaticky, bez prerušenia hovoru, prepnúť do 3G alebo 2G siete.

Volá sa cez VoLTE aj v prípade, že druhá strana nemá kompatibilný telefón alebo nie je v dosahu LTE siete?

Pokiaľ máte VoLTE aktívne a nachádzate sa v dosahu signálu LTE, z vašej strany hovor odíde prostredníctvom VoLTE. Nezáleží pritom, akú technológiu využíva druhá strana – k prepojeniu dôjde na strane operátora. Keď ale druhá strana nepodporuje VoLTE, prepojenie hovoru bude trvať dlhšie.

5 fotografií v galérii Hovor cez VoLTE prichádza aj odchádza úplne rovnako ako v prípade klasických hovorov cez 2G alebo 3G. Keby nebolo ikony v stavovom riadku a rýchlejšieho prepojenia, pravdepodobne si nič nevšimnete. Foto: Ján Trangel

Je možné volať cez VoLTE medzi sieťami slovenských operátorov?

Orange aj Telekom tvrdia, že prepojenie prostredníctvom VoLTE zatiaľ nie je aktívne. Avšak počas našich testov sme zaznamenali výrazne rýchlejšie prepojenie hovoru ako v prípade „medzisieťového“ hovoru v 2G alebo 3G. Keďže ale oba telefóny komunikujú v sieti LTE, spojenie hovoru je aj tak o pár sekúnd rýchlejšie.

Funguje VoLTE aj pri roamingu v sieti zahraničných operátorov?

Slovenskí operátori zatiaľ nepovolili využívanie VoLTE v zahraničí. Je ale pravdepodobné, že v budúcnosti táto technológia v zahraničí dostupná bude.

Je potrebné funkciu VoLTE aktivovať?

V prípade operátora Orange si VoLTE nie je potrebné aktivovať. Najneskôr v priebehu júna bude dostupné pre všetkých zákazníkov s predplatenými kartami aj paušálmi, ktorí majú kompatibilný smartfón.

V Telekome aktuálne môžu VoLTE využívať klienti s paušálmi Happy. V ďalšej fáze majú pribudnúť firemní klienti a zákazníci s predplatenou kartou. Aktivovaná bude automaticky zákazníkom s podporovaným smartfónom, avšak iba postupne. Operátor ale sprístupnil možnosť prioritnej aktivácie zaslaním SMS s textom VOLTE na číslo 12323.

Zákazníci operátora 4ka musia o aktiváciu VoLTE požiadať prostredníctvom infolinky. Viac informácií o VoLTE v sieti operátora 4ka nájdete v samostatnom článku.

V čom bude spočívať výhoda VoWi-Fi? Prečo by ma to malo zaujímať?

VoLTE prináša rýchlejšie spojenie hovoru a možnosť telefonovať a prenášať dáta súčasne. Avšak VoWi-Fi prinesie zásadnejšie zmeny. Umožní používanie mobilu úplne klasickým spôsobom iba prostredníctvom Wi-Fi siete.

Pokiaľ sa napríklad budete nachádzať v pivničnej reštaurácii, kde bežne nebude signál, bude stačiť akékoľvek pripojenie do Wi-Fi siete (teda aktívne pripojenie na internet) na to, aby ste mohli bez obmedzenia prijímať aj uskutočňovať hovory, prípadne odosielať a prijímať textové správy, presne tak, ako bežne v sieti operátora. Môžu sa tak vyriešiť napríklad problémy so signálom vo veľkých kancelárskych budovách či panelových domoch. Výhoda VoWi-Fi bude spočívať aj v tom, že úplne rovnako bude fungovať aj v zahraničí.

Kedy slovenskí operátori sprístupnia VoWi-Fi?

Zatiaľ nie je známe, kedy sa nasadenie tejto technológie dočkáme na Slovensku. Kľúčové je správne nastavenie účtovných systémov na strane operátorov. Keďže už ale traja operátori nasadili VoLTE, je pravdepodobné, že VoWi-Fi nebude hudbou veľmi vzdialenej budúcnosti a dočkať by sme sa ho mohli už v najbližších rokoch.

Na teste VoLTE v sieti slovenských operátorov spolupracoval Ľubomír Vnuk.