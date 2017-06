Vyskúšali sme nahrávanie extrémne spomaleného videa pri 960 fps. Pozrite si ukážku

ODPORÚČAME Test a ukážka: Špeciálna funkcia nového smartfónu Sony Xperia XZ Premium.

Sony tento rok prišlo so zaujímavou mobilnou inováciou. Svoj top smartfón Xperia XZ Premium vybavilo schopnosťou nahrávať extrémne spomalené videá pri rýchlosti až 960 obrázkov za sekundu. Pozrite si naše praktické skúsenosti v článku a ukážkové videá.

HD ako výrez

960 alebo 120 fps: V režime spomaleného snímania sú na výber dve „rýchlosti“ – mobil vie snímať pri 120 fps alebo pri 960 fps. Zjednodušene povedané, mobil počas jednej sekundy vie spraviť 120 resp. až 960 po sebe idúcich fotografií, ktoré vyskladá do záberu. Škoda, že výrobca nepridal aj nejaké ďalšie hodnoty, ktoré by boli niekde „medzi“ ( napríklad 480 fps).

Sníma sa 0,2 sekundy: Aj keď telefón sníma pri frekvencii 960 fps, reálne takto spomalene zaznamenáva iba dve desatiny sekundy. V skutočnosti teda urobí 192 po sebe idúcich záberov počas 0,2 sekundy. Tie následne okamžite zloží do pomalej, ale úplne plynulej sekvencie trvajúcej vo výslednom videu šesť sekúnd.

Iba jedno rozlíšenie: Pokiaľ máte záujem o extrémne spomalené zábery, je potrebné uspokojiť sa s HD rozlíšením. Väčšie ani menšie rozlíšenie sa nedá nastaviť. Digitálne priblíženie však je možné, vtedy už je ale výrazné „zrno“, zábery sú veľmi kockaté.

4 fotografie v galérii Hlavný fotoaparát okrem nahrávania spomaleného videa vie robiť fotky v rozlíšení až 19 Mpx a má optickú stabilizáciu

Blikanie umelých svetiel: 960 obrázkov za sekundu je skutočne veľa. Je to tak veľa, že pri záberoch s umelým osvetlením s najväčšou pravdepodobnosťou zaznamenáte blikanie svetla a svetlé zábery budú striedané s tmavými. To ovplyvní celý spomalený záznam.

Potrebuje denné svetlo: V režime spomaleného snímania sa navyše telefón snaží nedostatok svetla kompenzovať zvyšovaním citlivosti, videá sú teda citeľne zašumené. Vo výsledku môžeme konštatovať, že funkcia spomaleného snímania dobre funguje iba pri dennom svetle.

Spraví sa výrez: Keď zapnete režim rýchleho snímania, automaticky sa celá scéna výrazne priblíži. Od objektov teda musíte byť podstatne ďalej než by ste očakávali. Viditeľné je to najmä pri snahe o makro záber. Vzhľadom na priblíženie je počas nahrávania pomerne citeľné aj roztrasenie. Softvérová stabilizácia Steady Shot, ktorú si mobilná divízia požičala od svojich kolegov navrhujúcich kamery a foťáky, pri snímaní spomaleného videa nie je dostupná. Aj preto je vhodné telefón si pred snímaním podoprieť.

4 fotografie v galérii V režime pomalého snímania je dostupné jedine HD rozlíšenie. Vyššie ani nižšie nie je možné nastaviť

Treba trafiť ten správny okamih

Spúšťa sa manuálne: Dve desatiny sekundy, ktoré majú byť vo videu spomalené, je potrebné vybrať manuálne. Nefunguje to teda tak, že by sa spomalene nahrával celý záber a vy ste si pri postprodukcii vybrali čo presne sa má spomaliť. Už počas nahrávania je vždy treba vybrať daný moment.

Chce to tréning: Manuálne zachytenie momentu, ktorý chcete mať spomalený, vyžaduje riadnu dávku cviku. Dve desatiny sekundy sú v skutočnom svete pekelne málo. Odozva telefónu je pritom okamžitá – možno dokonca až moc rýchla. Vskutku, pri prvých pokusoch sme vždy stlačili spúšť o malú chvíľu skôr a ten najlepší moment nám utiekol. Neskôr sme zistili, že spomalený režim je treba aktivovať asi pol sekundy potom, ako sa vám prirodzene zdá, že nadišiel ten správny moment.

Pri 120 fps je možnosť výberu: Pokiaľ si v režime spomaleného snímania nastavíte frekvenciu 120 obrázkov za sekundu, v tejto rýchlosti sa zaznamená celé video. Po skončení snímania si následne môžete zvoliť, ktorú časť záznamu (alebo hoci aj celé video) chcete mať spomalenú a ktorú pri bežnej rýchlosti. Bohužiaľ, túto voľbu môžete spraviť jedine hneď po samotnom zázname. Následne sa video vyexportuje a zmeny sa už nedajú robiť.

4 fotografie v galérii Červeným tlačidlom sa počas nahrávania robia spomalené zábery. Na vystihnutie toto správneho momentu je treba cvik aj kúsok šťastia

Video prehrá okamžite

Zvuk nenahrá: Jedným zo špecifických nedostatkov je, že telefón počas dvoch desatín sekundy nahrávania spomaleného záberu pri 960 fps prestane zaznamenávať zvuk. Zdá sa to ako detail, ale vo výslednom videu je úplné ticho počas celých šiestich sekúnd. Na výslednom zázname to vyznieva rušivo. Škoda, že Sony nepridalo možnosť spomalenia aj zvukového záznamu. Na výslednom dojme by to rozhodne pridalo. Však zvuk, keď nie je želaný, sa dá odstrániť jednoducho. Pokiaľ ho ale nenahráte, už nič nezmôžete.

Video ukáže okamžite: Veľkú pochvalu si Sony zaslúži za rýchle spracovanie natočeného videa. Pozrieť si ho vrátane všetkých spomalených častí môžete okamžite po nahratí, nie je potrebné čakať na spustenie či prepočítanie.

Dostupné súbory: Výsledné súbory so spomalenými časťami sú dostupné štandardne ako každé iné video. Pre ich stiahnutie napríklad do počítača alebo nahratie na sociálne siete nie je potrebný export ani žiadny ďalších používateľský zásah.

Pomalé spustenie: Škoda, že Sony nepridalo nejakú možnosť okamžitého začatia snímania spomaleného videa, niečo ako rýchlu spúšť. Aby ste nahrali spomalené video totižto najprv musíte zapnúť foťák, potom sa prepnúť do režimu videa, následne zvoliť možnosť nahrávania spomaleného videa, začať nahrávať a vo finále ešte stlačiť príslušné virtuálne tlačidlo. A to je príliš veľa krokov na to, aby ste vedeli spontánne loviť spomalené okamihy.

4 fotografie v galérii Pred spustením nahrávania je možné manuálne skorigovať jas a farebný tón

Hodnotenie: Vítané spestrenie bežného videa

Schopnosť nahrávať extra spomalené videa je jednou z najväčších inovácií v smartfónoch foťákoch za posledné roky. Napriek niektorým obmedzeniam sa dá so spomalenými zábermi na Sony Xperia XZ Premium krásne vyhrať. Treba na to len trochu tréningu a kus šťastia. Vieme si predstaviť, že práve takéto videá budú efektným spestrením videí z dovoleniek i športových aktivít.

Aj keď sa takéto spomaľovanie nehodí vždy a do každého videa, úprimne dúfame, že Sony túto funkciu bude naďalej zveľaďovať. Vieme si predstaviť, že by fungovala ešte o kúsok lepšie - keby sa dala spomalene nahrať aspoň jedna celá sekunda, pridal by sa aj záznam zvuku a odstránilo nezmyselne veľké priblíženie pri natáčaní. Ako prvý krok je ale už aj súčasná podoba veľmi zaujímavá.