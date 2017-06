Podiely Androidov: Zmena na poste lídra

Nougat si v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť citeľnejšie polepšil.

Spoločnosť Google vydala aktualizované štatistiky podielov jednotlivých verzií operačného systému Android. Z nich okrem iného vyplýva, že na čele rebríčka došlo k (viac-menej očakávanej) zmene a zároveň sa smerom vpred posúva najnovší finálny Android.

Aktuálne na začiatku tohto mesiaca platí, že najnovšia (finálna) línia Android Nougat atakuje hranicu 10 percent. Nedosiahla ju, no v ďalších štatistikách by sa to už malo stať realitou. Kombinované podiely Nougat 7.0 a 7.1 totiž dosiahli hranicu 9,5 percenta. Najnovší Android si tak polepšil v porovnaní s májom tohto roka o 2,4 percenta.

Označenie najnovší finálny Android je na mieste, keďže Google už intenzívne pracuje na príchode celkom novej generácie svojho mobilného operačného systému. Stále je známa ako „Android O“, pričom podľa mnohých pôjde o „Android Oreo“. Najnovšiu verziu systému (v podobe verejnej bety) sme redakčne vyskúšali „na vlastnej koži“.

Android Nougat sa síce veľmi pozvoľna posúva smerom vpred (mimochodom, roztrieštenosť Androidu nezabudol skritizovať ani Tim Cook pri predstavovaní nového Apple iOS 11), no na čele nájdeme celkom iné verzie. Aj tu však došlo k zmene. Po novom už totiž nevedie generácia Lollipop (celkové podiely 30,8 percenta), ale Marshmallow. Táto generácia Androidu má aktuálny podiel na úrovni 31,2 percenta – túto úroveň si drží už od apríla.

Kým používatelia Androidov so systémom Marshmallow zostávajú pri svojej platforme, používatelia Android 5.0 – 5.1 podľa všetkého prechádzajú na novší systém, resp. vymieňajú svoje zariadenia za novšie modely.

Na pomyselnej tretej priečke medzi verziami Androidu momentálne nájdeme Android 4.4 (KitKat) s podielom 18,1 percenta. Potom nasleduje už spomínaný Nougat (9,5 percenta) a Android Jelly Bean má súhrnné podiely na úrovni 8,8 percenta.

V štatistikách Google ešte figurujú Android Ice Cream Sandwich aj Gingerbread so spoločným podielom 0,8 percenta. Dodajme, že štatistiky sú založené na dátach získaných z aktívnych zariadení – ktoré aspoň raz (počas skenovacieho obdobia) kontaktovali, resp. navštívili oficiálny obchod pre platformu – čiže Google Play Store.