Oppo R11 oficiálne: Duálny fotoaparát, nový Snapdragon 660

Dvojica objektívov ponúkne dvojnásobný optický zoom. Výrobca možno uvedie aj väčšieho „súrodenca“.

Čínska spoločnosť Oppo predstavila svoj nový smartfón R11, ktorý predstavuje nástupcu modelu R9s. Telefón ponúkne zaujímavú výbavu za cenu necelých 500 eur. V domácej krajine sa začne predávať už 10. júna.

Na prednej strane dominuje 5,5-palcový AMOLED displej s Full HD rozlíšením 1 920 × 1 080 pixelov. Hustota displeja dosahuje 401 ppi. Na zadnej strane zaujme okrem loga aj dvojica objektívov. Jeden z nich disponuje rozlíšením 20 Mpx, druhý ponúka 16 Mpx. Využiť je možné dvojnásobný optický zoom.

1 fotografia v galérii Nový Oppo R11 (zdroj: Oppo)

O spracovanie obrazu sa postará procesor pre spracovanie obrazu Qualcomm Spectra a pre zadné fotoaparáty je pripravený aj režim portrétu so selektívnym zaostrovaním a rozmazaním objektov v pozadí. Vysoké rozlíšenie ponúka aj predný fotoaparát, až 20 Mpx.

„Mozgom“ zariadenia je nový čipset Snapdragon 660, ktorému sekundujú 4 GB RAM. Vstavané úložisko je veľké 64 GB a batéria disponuje kapacitou 2 900 mAh. Operačným systémom je Android Nougat 7.1 a mobil sa bude predávať vo farbách Gold, Rose Gold a Black.

Výrobca cenu oficiálne nestanovil, no hovorí sa o cene okolo 480 eur. Šepká sa aj o príchode väčšieho R11 Plus so 6-palcovým displejom, 6 GB RAM a 3 880 mAh batériou, tento model však Oppo zatiaľ nepotvrdil.