Telekom púšťa EÚ roaming naplno. Bez háčikov a vrátane dát

Mobilný poskytovateľ Telekom oznámil, že od 15. júna naplno splní podmienky roamingovej regulácie v rámci EÚ. Úplne zruší príplatky za volania, SMS a ponúkne dáta v celej EÚ. Uplatňovať pritom bude rovnaké ceny ako na Slovensku. Operátor tak neplánuje nijako obchádzať roamingovú reguláciu. Týka sa to paušálov aj predplatených kariet. Isté limity a príplatky na časť dát budú, avšak v rámci povolenej regulácie.

Zmeny začnú platiť v deň, kedy nariadila koniec roamingu samotná únia, teda budúci štvrtok 15. júna.

Operátor pritom neznižuje počet roamingových partnerov v rámci EÚ a rovnako ani nebude aplikovať žiadne rýchlostné obmedzenia. Voľné dáta teda budú dostupné plnou rýchlosťou a v sieti každého operátora, ktorého si zákazník vyberie.

Pre všetkých zákazníkov

Operátor neplánuje rušiť pôvodné paušály, znižovať objem dát v tých pôvodných ani vypínať roaming pri mobilnom internete ako napríklad Vodafone v Česku.

„Nová verzia roamingu bude automaticky aktivovaná zákazníkom Easy kariet, paušálov Bez záväzkov a Happy i pre programy Mobilného internetu,“ informoval Telekom.

Pokiaľ ste zákazníkom Telekomu, od 15. júna nemusíte robiť žiadne kroky – o zapnutie „roamingu ako doma“ operátora netreba žiadať. Platiť by to malo aj pri ostatných operátoroch, tí ale ponuku ešte nepredstavili.

V 31 krajinách ako doma

Možnosť prijímania hovorov bez poplatkov a využívania služieb za regulované ceny bude možné v dovedna 31 krajinách – 28 krajín EÚ, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. Regulované podmienky nebudú aplikované vo Švajčiarsku či na Ukrajine, keďže nepatria do EÚ.

„Zákazníci môžu čerpať v zahraničí bez príplatkov aj dáta. Či už ide o dáta zahrnuté v mesačných programoch alebo ak ich vyčerpá, môže si dokúpiť balíček za domácu cenu a platí mu v krajinách EÚ,“ potvrdzuje Telekom. V ponuke je napríklad 1 GB dát za 5,99 eura.

V zahraničí bude obmedzené množstvo dát iba na základe výšku poplatku. Pri nižších programoch bude možné minúť v EÚ aj všetky dáta.

Nebude sledovať pohyb, iba prevádzku

Po 15. júni Telekom nebude sledovať pohyb svojich zákazníkov a nebude pre neho hrať úlohu, ako dlho sa nachádzajú v zahraničí. Limity bude určovať inak.

Pre operátora bude dôležité to, akú spotrebu zákazník „spraví“ v zahraničí. Z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby počas štyroch sledovaných mesiacov viac než 50 percent prevádzky v rámci predplatených balíčkov (teda prevolaných minút, odoslaných SMS alebo spotrebovaných dát z predplatených) nebolo v zahraničí.

Model je výhodou najmä pre tých, ktorí napríklad bývajú v zahraničí, ale každý deň dochádzajú na Slovensko, prípadne častejšie chodievajú na služobné cesty do zahraničia. Ale nie pre tých, ktorí by na dovolenke zrazu chceli surfovať veľa napríklad sledovaním videa či posielaním stovák fotografií – a dáta z domu si „ušetriť“ práve do roamingu. Pre takýchto klientov bude vhodné doaktivovať si dátový balíček – napríklad 1 GB za 5,99 eura.

K príplatkom by prišlo až po upozornení

Počas prvých štyroch mesiacov od účinnosti regulácie, teda v období medzi 15. júnom a 15. októbrom 2017, pritom nebude pristupovať k žiadnym obmedzeniam voči zákazníkom. V lete sa teda zákazníci Telekomu nemusia obmedzovať a nemusia strážiť, koľko času strávia v zahraničí ani koľko minút, správ či dát tam spotrebujú.

Keď zákazník neskôr prekročí stanovený objem služieb, môže od neho účtovať príplatky pri volaniach, správach a dátach. Maximálne príplatky sú Európskou komisiou regulované na 9,2 eura za 1 GB, za hovor to bude 3,8 eurocentu a 1,2 eurocentu za SMS. Operátor potvrdil, že si bude účtovať príplatky v tejto výške.

Tieto poplatky však operátor nemôže účtovať spätne a samovoľne, najprv musí zákazníka upozorniť.

Happy bez obmedzení

Pri paušáloch Happy nebude operátor aplikovať žiadne obmedzenia. Bezplatné bude prijímanie hovorov aj odosielanie SMS podľa toho, koľko sa ich nachádza v rámci balíčkov. Po prečerpaní balíčka budú aj v EÚ aplikované rovnaké ceny ako na Slovensku.

Výnimkou sú programy, ktoré majú neobmedzené minúty iba do siete Telekom – pre využitie týchto voľných minút je, aby hovor bol uskutočnený zo siete Telekom na Slovensku a rovnako do siete tohto operátora smeroval.

Pri dátach je ešte situácia zaujímavejšia. Voľné dáta nebude operátor rozdeľovať na „slovenské“ a „zahraničné“. Objemy voľných dát spočíta, napríklad pre paušál Happy L budú v celej EÚ dostupné celé 3 GB voľných dát.

Po prečerpaní 3 GB voľných dát bude operátor aplikovať zníženie rýchlosti tak, ako na Slovensku – teda na 0,06 Mbit/s. Touto rýchlosťou bude možné pokračovať v surfovaní aj naďalej až po dosiahnutie stropu, ktorý operátorovi umožňuje aplikovať EÚ regulácia.

Pre každý paušál je pritom tento strop nastavený inak a na jeho dosiahnutie bude upozornený SMS správou. Ďalšie dáta môžu byť účtované nad rámec.

Program Cena Objem dát Dáta využiteľné v EÚ Happy XS mini 5,99 0,02 GB 1,30 GB Happy XS 9,99 0,2 GB 2,16 GB Happy S 16,99 0,4 GB 3,68 GB Happy M 23,99 1 GB 5,19 GB Happy XL data pre mladých 19,99 5 GB 4,33 GB Happy XL volania 29,99 1 GB 6,49 GB Happy L 29,99 3 GB 6,49 GB Happy XL 39,99 6 GB 8,66 GB Happy XXL 54,99 9 GB 11,90 GB Happy Profi 69,99 16 GB 15,15 GB

Pri najvyšších paušáloch Happy

Špecifická situácia nastáva pri najvyšších paušáloch. Pre program Happy XXL operátor doteraz ponúkal 0,1 GB voľných dát v EÚ. Po 15. júni tieto dáta úplne zaniknú a v EÚ sa bude čerpať z celkového objemu voľných dát.

Avšak pri programe Happy Profi ostáva aktívna ponuka 0,5 GB predplatených dát v rámci Profi zóny. Teda v rámci EÚ sa budú dáta odpočítavať z klasických voľných dát ako pri všetkých ostatných programoch Happy, ďalší 0,5 GB voľných dát bude dostupný v Zóne svet tak, ako to operátor aplikoval doteraz.

Aj pre Mobilný internet

Roaming ostane naďalej aktívny aj pre dátové paušály, ktoré Telekom nazýva Mobilný internet. Pri programoch „M“ a „L“ však nebude dostupný celý objem predplatených dát. Operátor uplatní „strop“, ktorý mu umožňujú využiť pravidlá regulácie. V praxi to bude vyzerať nasledovne.

Program Štandardný objem voľných dát Dáta využiteľné v EÚ Mobilný internet S 1 GB 1 GB Mobilný internet M 5 GB 3,9 GB Mobilný internet L 15 GB 6,45 GB

Týka sa to aj predplateniek

Zmena sa dotkne aj klientov s Easy kartou, ktorí budú môcť tiež využívať služby ako doma. Cena za minútu hovoru bude naďalej 0,09 eura, SMS za 0,06 eura a 1 MB za 0,1 eura.

Pri Easy Pecke budú platné aj balíčky – napríklad za volania a SMS do každej siete za 0,5 eura na deň. Aj na predplatených kartách budú prichádzajúce volania bezplatné.

K dispozícii naďalej ostávajú tri dátové balíčky, voľné balíčky minút či SMS – i tie budú platiť v rámci EÚ. Za 0,1 GB zaplatíte 1,99 eura, 0,5 GB stojí 4,99 eura.

Najväčší, 1 GB balík, stojí 5,99 eura. Za 1,59 eura je v ponuke neobmedzený balík SMS na sedem dní.

Dostupný bude aj denný internet, ktorý ponúkne v zahraničí 110 MB bez príplatku – štandardne u nás ponúka 200 MB, množstvo dát je vypočítané na základe výšky ceny za službu – 0,5 eura. Zvýšných 90 MB budete môcť minúť s príplatkom 0,009 eura za 1 MB.

Ako budú účtovať ostatní?

Orange – Operátor v minulých dňoch oznámil, že roaming zruší pri programom Flex, Max či pri Šikovnej voľbe. Podmienky zatiaľ nespresnil iba pri nových programoch Go a predplatenej karte. Práve pri programoch Go má aktuálne dáta rozdelené na domáce a malý objem (0,1 GB) pre zahraničie.

Podmienky pri všetkých ostatných programoch a presné fungovanie roamingu oznámi operátor v utorok.

O2 – O zrušení roamingu bude informovať operátor zajtra na tlačovej konferencii . Štát už ale požiadal, aby mohol účtovať príplatky k základným cenám aj naďalej. Zatiaľ nehovorí, k akým službám. Zároveň dodáva, že aj keď mu regulátor príplatky schváli, neznamená to, že ich zákazníkom bude účtovať.

– O zrušení roamingu bude informovať operátor . Štát už ale požiadal, aby aj naďalej. Zatiaľ nehovorí, k akým službám. Zároveň dodáva, že aj keď mu regulátor príplatky schváli, neznamená to, že ich zákazníkom bude účtovať. 4ka – O podmienkach po 15. júni chce informovať operátor v najbližších dňoch.