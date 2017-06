Chystaný Samsung Galaxy C10: Unikli ďalšie detaily

Smartfón okrem iného ponúkne duálny fotoaparát.

Nový prírastok do línie kovových telefónov Galaxy C-series od Samsungu by sa okrem iného mal pochváliť duálnym fotoaparátom. Možno pôjde o prvý smartfón Samsungu s touto funkcionalitou – druhou novinkou má byť Galaxy Note 8. Záležať bude na jednotlivých termínoch príchodu.

Na webe sa teraz objavili ďalšie – doplňujúce – informácie ohľadne spomínaného smartfónu. Na tému upozorňuje web GSMArena.com.

Už v podstate vieme, že Galaxy C10 má ponúknuť nový čipset Snapdragon 660. Vylúčené však nie je ani nasadenie (pri nedostatku Snapdragon 660) aj vlastného Exynos 7872 so šesticou procesorových jadier. Rozhodne by nešlo o prvý telefón od Samsungu, ktorý by sa na trhu ponúkal s dvoma rôznymi čipsetmi.

Operačná pamäť RAM má mať kapacitu 6 GB, vnútorný flash priestor 64 GB alebo rovno 128 GB. Displej bude 6-palcový s Full HD rozlíšením. Spomína sa aj kapacita batérie. Má mať 4 000 mAh, pričom nebude používateľsky vymeniteľná. Za povšimnutie môže stáť aj špeciálne tlačidlo pre asistenta Bixby.

Cena za 64 GB verziu telefónu by sa mala pohybovať okolo hranice 500 eur po prepočte. Primárnym trhom pre Galaxy C10 bude zrejme Čína. Aj preto môže byť pravdepodobné, že prvým „globálnym“ Samsungom s duálnym fotoaparátom bude práve vyššie spomínaný Galaxy Note 8.