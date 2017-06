Moto E4 a E4 Plus: Kovové prevedenie aj Android Nougat

Smartfóny sa líšia nielen displejmi, ale napríklad aj veľkosťou batérií.

Motorola Mobility, ktorá spadá pod Lenovo, oficiálne predstavila dvojicu dlhšie očakávaných smartfónov. Ide o Moto E4 a Moto E4 Plus. V ich prospech by mohla hovoriť kovová konštrukcia či Android 7.1.1 Nougat. Novinky majú zároveň predstavovať priamych nástupcov modelov Moto E3 z minulého roka.

Moto E4 so sebou prináša 5-palcový displej s nižším HD rozlíšením 720p. V útrobách nájdeme štvorjadrový čipset Snapdragon 427 (alebo Snapdragon 425 u vybraných modelov), ktorý je párovaný s 2 GB operačnej pamäte RAM a 16 GB vnútorného flash priestoru.

8 fotografií v galérii Moto E4

Zároveň existuje aj prevedenie so štvorjadrovým čipsetom MT6737 (grafika ARM Mali T720 MP2). Podporuje dve SIM karty.

8 fotografií v galérii Moto E4

Súčasťou výbavy je tiež 8-megapixelový hlavný fotoaparát na zadnej strane, predná 5-megapixelová kamera (vrátane vlastného LED blesku) či batéria s kapacitou 2 800 mAh.

Prednosťou telefónu s rozmermi 144,5 × 72 × 9,3 mm naopak môže byť snímač odtlačkov prstov (v prednom tlačidle Home) či špeciálny povrch telefónu „odpudzujúci vodu“. Zariadenie sa bude ponúkať na trhu za 149 eur, pričom táto cena platí priamo pre Európu.

Moto E4 v skratke Displej 5-palcový (1 280 × 720 pixelov) HD, 2,5D zakrivené sklo Čipset štvorjadrový Qualcomm Snapdragon 425 (1,4 GHz), štvorjadrový Qualcomm Snapdragon 427 (1,4 GHz) alebo štvorjadrový MT6737 (1,3 GHz) Pamäť 2 GB RAM, 16 GB vnútorného flash priestoru Fotoaparát 8 MP, autofocus, LED blesk, f/2.2, HDR, režim Beautification, Burst, Panorama; 5 MP predná kamera, f/2,2, 74-stupňová, LED blesk, režim Beautification, Burst mode, HDR Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1 LE / 4.2 LE, GPS, snímač odtlačkov prstov (vybrané modely), 3,5mm jack, microUSB Operačný systém Google Android Nougat (7.1.1) Batéria 2 800 mAh, vymeniteľná, podpora rýchleho nabíjania (5 W / 10 W) Rozmery 144,5 × 72 × 9,3 mm Hmotnosť 150 g Základné farby Licorice Black, Fine Gold

Lepšie vybaveným modelom je Moto E4 Plus. V tomto prípade máme k dispozícii 5,5-palcový displej, avšak stále len s HD rozlíšením 720p. V útrobách je Qualcomm Snapdragon 427, párovaný s 2 GB RAM a buď 16 alebo 32 GB vnútorného flashu.

Zároveň existuje aj verzia so štvorjadrovým čipsetom MT6737 (ARM Mali T720 MP2 GPU), 3 GB RAM, 16 GB flashu, podporou dvoch SIM kariet aj NFC čipom.

8 fotografií v galérii Moto E4 Plus

Fotoaparát je tentoraz 13-megapixelový, predná selfie kamera (opäť s LED bleskom) je 5-megapixelová.

Telefón s rozmermi 155 × 77.5 × 9,55 mm disponuje tiež snímačom odtlačkov prstov, povrchom odpudzujúcim vodu, no najväčšou prednosťou by mohla byť veľká batéria. Tá má kapacitu až 5 000 mAh, čo sa dnes u telefónov stále len tak nevidí. Mala by ponúknuť výdrž niekoľko dní aj pri náročnom používaní.

8 fotografií v galérii Moto E4 Plus

Novinka Moto E4 Plus má v Európe stanovenú cenu na 199 eur. Ako prvý príde na slovenský trh práve väčší model, ktorý sa začne predávať od 15. júna. Koncom tohto mesiaca sa však má dostať do predaja aj Moto E4.

8 fotografií v galérii Moto E4 Plus