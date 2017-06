Rušenie roamingových poplatkov sa podarilo, je to veľký úspech

ODPORÚČAME Ján Trangel komentuje: Únia dotlačila operátorov k ústupkom. Ťažia z toho zákazníci.

Európska komisia dotiahla rušenie roamingových poplatkov v rámci krajín EÚ do úspešného konca. Síce to trvalo neskutočne dlho a v podstate ešte stále je možné nájsť v regulácii mnoho nejasností, je to ale veľká vec. Nové nariadenie sa dotkne veľkej časti Európanov a výrazne nám zjednoduší život.

Pozrite si, aké pravidla platia u operátorov Orange, Telekom, O2, 4ka a Tesco Mobile.

Úspech Európskej komisie

Poviem úprimne, v jednom momente som neveril, že to celé skutočne dobre dopadne. Ešte tak pred tromi týždňami to vyzeralo, že v regulácii je množstvo malých dierok i veľkých dier, cez ktoré by mohli operátori ubziknúť a proste vybabrať so systémom.

Ale nestalo sa. Veľkí hráči sa prispôsobili, hoci niekedy s frflaním a niektorými drobnými obmedzeniami, ktoré sú ale v súlade s reguláciu. Ostražitosť Regulačného úradu skúša iba 4ka, ktorá pri paušáloch To dala všetky dáta iba pre využitie na Slovensku.

Vo výsledku ale rušenie roamingu v EÚ a kampaň „Roam like at home“ vypálila na Slovensku na výbornú. Bežný používateľ môže byť vysmiaty, lebo celá táto aktivita Európskej komisie z jeho pohľadu v podstate nemá žiadne háčiky, iba pozitíva.

1 fotografia v galérii Verím, že na vysoké roamingové poplatky čoskoro zabudneme rovnako, ako sme zabudli na hraničné kontroly. Foto: istockphoto.com

Budú ceny klesať pomalšie? Pravdepodobne nie

Jediné negatívum celej tejto snahy EÚ je možné spomalenie poklesu domácich cien. Upozorňujú na to operátori. A radi opakujú, že používatelia zdržujúci sa prevažne na Slovensku môžu dotovať tých cestujúcich. Tento argument ale ostáva iba v teoretickej rovine a či je pravdivý, sa nikdy nedozvieme – nemáme nič ako paralelnú realitu, takže môžeme iba tipovať.

Osobne si myslím, že to na Slovensku nie je zďaleka také horúce. Ceny budú aj naďalej postupne klesať a dátové balíčky sa zväčšovať. Trh je malý, operátorov dostatok a pri cenách operátori majú z čoho uberať, keď chcú zabojovať o zákazníkov. Slovensko rozhodne nie je taký cenovo agresívny trh ako je napríklad Rakúsko alebo Poľsko, čiže operátori určite hladom nepomrú.

A nič nebráni tomu, aby začali vznikať nové produkty či dokonca virtuálni operátori, ktorí sa budú sústrediť iba na Slovensko a roaming zakážu. Tam potom budú môcť byť ceny ešte nižšie a dátové balíčky obrovské.

Nikto dnes nevie, čo donesie budúcnosť. Dokonca ani sami operátori nevedia čo od toho očakávať, ako sa zmení správanie používateľov. Isté ale je, že mobilný biznis sa dynamicky mení a vyvíja. Určite sa netreba báť, že by zrazu začal kvôli nejakej európskej regulácii stagnovať. Naopak, možno ho to opäť nakopne a rýchlo sa dočkáme ďalších pozitívnych zmien.